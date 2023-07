Carolina Losada: “La Argentina no se puede dar el lujo de no hacer lo que hay que hacer para que el campo crezca”

escuchar

Carolina Losada entiende que es necesario dar “la batalla cultural” y dejar atrás los “falsos dilemas” de que es el campo versus la ciudad. La precandidata a gobernadora del espacio Unidos para Cambiar Santa Fe, donde este fin de semana se celebrarán las elecciones, quiere convertirla en la primera provincia agroindustrial del país de referencia a nivel internacional. Habla de inversiones, educación e infraestructura rural y cómo la agroexportación es clave en sus proyectos.

La senadora nacional, que se va a enfrentar este fin de semana con Maximiliano Pullaro (JXC) y Marcelo Lewandowski, del frente peronista Juntos Avancemos, insiste en que quiere tener un gobierno cuya respuesta sea siempre “sí”.

“Después vemos cómo lo hacemos. No quiero un estado que sea una máquina de impedir”, advierte. En el tramo definitorio de la campaña para las PASO, la precandidata habló con LA NACION sobre el sector agropecuario.

—¿Cómo ves hoy al campo?

-Tenemos que terminar con esa falsa idea a la que nos metió el populismo, el kirchnerismo, el campo versus la ciudad: la ecología versus la producción. Son todos falsos dilemas que comenzaron con la 125, que generó una batalla cultural. Tenemos que dejar atrás esos falsos dilemas y empezar a trabajar juntos con el campo. Quiero tener un gobierno para mi provincia donde estemos trabajando unidos con el campo.

—Y en este momento, ¿qué es lo que necesita?

-El campo es un sector que necesita un empujón, que alguna vez sea al revés, donde el Estado le de al campo. Los programas de financiamiento pueden hacer que la gente de la agroindustria termine invirtiendo mucho más a lo que estamos acostumbrados a lo que invierten. Hemos estado hablando de los beneficios fiscales, las compras de insumos, las amortizaciones aceleradas para nuevas inversiones. Con las energías renovables también hay un montón de cosas para hacer. En la provincia somos muy fuertes en lo que es de biocombustibles y queremos que se use mucho más en el transporte, y que se aumente el corte. Presenté un proyecto como ciudadana nacional para que se aumente el corte a más de 20%. Hay países donde llevan mucho más que eso y, principalmente, para el medio ambiente sería muy beneficioso.

—A partir de la sequía, el Gobierno anunció programas para ayudar a los productores de varias zonas de Santa Fe que fueron severamente afectados, ¿qué opinión tenés al respecto?

—El Gobierno siempre llegó tarde y siempre terminan no llegando. Nosotros lo que queremos hacer es adelantarnos a estas inclemencias climáticas, incluso. Me vengo reuniendo con diferentes sectores, con la gente que hace semillas, insumos en general, productores, los de la maquinaria agrícola que en nuestra provincia es muy fuerte en esto, los de las moliendas y ni hablar del tema de los biocombustibles, que nuestra provincia va muy adelante en eso. De hecho, a partir de los proyectos que voy presentando en el Senado de la Nación también se puede ver más o menos lo que nosotros queremos hacer respecto de todos esos sectores. Porque hemos presentado muchos proyectos que lamentablemente el kirchnerismo no quiso tratar, pero lo que estamos presentando para el campo tiene que ver con la educación. Queremos que en cada una de las zonas de la provincia haya alguna educación técnica para la agroindustria, que esté especificada cuál es la industria que hay en las cercanías de determinadas ciudades, pueblos, para que las escuelas no tenga solamente el abordaje de la ciudad, que tenga una educación técnica. Después están los programas de financiamiento, de inversiones.

Carolina Losada: "El campo lo que necesita son dirigentes políticos que tengan una decisión" Soledad Aznarez - LA NACION

—¿A qué precandidato presidencial ves más cerca del sector agropecuario?

—A Patricia Bullrich, que no tiene en su espacio al creador de la 125. Tenemos que apuntar a la gente que ha sido coherente durante una línea de tiempo y el apoyo al campo tiene que ser algo explícito y desde siempre. El kirchnerismo no ha dado respuestas al campo y siempre lo ha visto como una especia de caja fiscal. Tenemos que cambiar para salir adelante. El 70% de lo que ingresa a la Argentina ingresa por el campo. ¿Cómo puede ser que la Argentina se de el lujo de estar en contra del campo? Tenemos que estar con el campo, impulsarlo. En el campo me dicen que lo único que le piden a los gobiernos es que no molesten. La realidad es que el campo crece. Lo único que recibe de los gobiernos son trabas, cuando trabamos la importación de algunos insumos, que acá no se producen directamente, estamos trabando al campo, y a los que tienen posibilidades de generar puestos de trabajo, que es lo que más necesitamos en la Argentina. La mayoría de la gente quiere trabajar. Hay puestos de trabajo que son los directos y los indirectos. Hay todo un derrame de dinero que se genera en la industria agropecuaria. En los bajos submeridionales hay 1 millón de hectáreas que están en un lugar donde no hay ni siquiera caminos. Si entramos con el Estado a esos lugares, con canales, caminos y obras de infraestructura importante, como rutas, o algo simple como poner antenas para celulares, de las 200.000 cabezas de ganado podemos hacer rápidamente 2 millones. La Argentina no se puede dar el lujo de no hacer lo que hay que hacer para que el campo crezca.

—¿El campo necesita más representantes dentro del Congreso?

—El campo lo que necesita son dirigentes políticos que tengan una decisión. Esto nos va a dar previsibilidad, seriedad. Cuando seamos previsibles y serios, las cosas empiezan a salir, para el campo, la industria, el comercio, para la gente que comienza con un proyecto para el emprendedor, incluso, este pueda pasar a ser una pyme. Cuando hay un gobierno con una visión a futuro, con una estrategia para llegar a esos objetivos las cosas empiezan a funcionar, porque nuestro campo e industria, toda la gente, los santafesinos somos personas de trabajo, que realmente nos ponemos las pilas, nos cargamos al hombro las cosas para salir adelante. Pese a los pésimos gobiernos que hemos tenido, vas al campo en la provincia de Santa Fe, ves empresas agroindustriales impresionantes que podrían estar en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, están acá porque quieren que nosotros hagamos la cultura de la Argentina, nuestra forma de vida en Santa Fe. Con tener líderes o tener dirigentes políticos con una visión clara y estrategia y equipo que estén trabajando para lo que nos conviene a todos, el campo explota, en lo bueno que se puede hacer. Sin trabas ni arbitrariedades, que se pueda exportar mucho mejor. Basta de trámites burocráticos, absurdos, nuevas exigencias. Necesitamos incentivar la exportación y es lo que vamos a buscar.

—Te has reunido con gente del sector...

—Me reúno constantemente. Nosotros lo que les dijimos es que sean parte de nuestro equipo, siendo parte de nuestro equipo nosotros vamos a hacer las medidas que le convienen al sector. No podemos bancarnos a un grupo de políticos que se encierran en una oficina a hacer lo que les parece que está bien para ellos, cuando en realidad hay un pueblo que entiende, tiene claro lo que necesita. Lo que tiene que hacer la política es estar al servicio de la gente y generar las políticas de Estado para que la gente crezca en cada una de sus actividades. Hoy estamos hablando del campo, pero lo mismo podemos hablar respecto de otros sectores.

Carolina Losada: "Hay decisión política porque el kirchnerismo detesta el campo, desde las 125 empezó con un odio con cierto resentimiento hacia el campo" Soledad Aznarez - LA NACION

—Dentro de lo urgente, ¿qué es lo que harías en el primer mes de gestión?

—No me gusta hablar del primer mes porque hay un montón de cosas dentro de la coyuntura. Mi misión es el apoyo al campo, creo que tienen que crecer porque es lo que le conviene a la provincia, quiero representarla y estar al servicio, por eso hablo de beneficios fiscales, de compra para insumos y la amortización acelerada para nuevas instituciones y los biocombustibles, la energía verde y todo lo que tiene que ver con lo que es benéfico para el medioambiente. Tenemos que tener una educación técnica enfocada en la agroindustria. Hay obras de infraestructura que necesita el campo y lo pide mucho: las rutas, las entradas a los puertos, el tema de la simplificación de los trámites. Hoy tenemos el clúster agroindustrial más grande del mundo, sin embargo, los ingresos son de tierra. Es una verdadera locura. El Estado lo que tiene que hacer es controlar y dar seguridad. Hoy no controla ni da seguridad. En el campo te hablan de los asaltos que sufren, el robo de ganado. Todo eso lo tenemos que mejorar con seguridad. Lo vamos a hacer porque tenemos la decisión política de hacerlo.

—En el Congreso había quedado una ley sobre vandalismo rural que había impulsado Sergio Massa, pero no se avanzó.

—Hay decisión política porque el kirchnerismo detesta el campo, desde las 125 empezó con un odio con cierto resentimiento hacia el campo. Nosotros tenemos que tener visión de futuro, si la tenemos y sabemos que es con el campo, todas las medidas que vamos a tomar van en torno a allanar la burocracia y simplificar todo e ir para adelante; quiero que la primera respuesta que tenga mi gobierno sea siempre sí. Después vemos cómo lo hacemos, no quiero un Estado que sea una máquina de impedir. Eso es lo más alejado del sentido común que existe. El sentido común te dice que es con el campo y con los que generan empleo y divisas. Hagamos lo que dice el sentido común.

—¿Qué hace falta para terminar con la falsa dicotomía de que es el campo vs. la ciudad?

—Es una batalla cultural y lo que hace falta es tener sentido común. Si sabemos que es con el campo que ingresa divisas, que es lo que necesitamos, que genera riqueza y que reinvierte en la propia provincia, por qué no vamos con el campo y nos agarramos de la mano del campo y vamos hacia adelante, para ir todos juntos, empujando.