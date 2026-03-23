Cayó la siembra de papa en el sudeste bonaerense, pero para los productores no es una mala noticia

La siembra de papa en el sudeste bonaerense, una de las principales productoras del país del cultivo, se redujo un 11,6 % en la actual campaña respecto del ciclo 2024/25.

Según consignó un informe de la Federación Nacional de Productores de Papa (Fenapp), el área pasó de 38.177 hectáreas a 33.722 hectáreas en este ciclo.

Lejos de considerarla una mala noticia, para la entidad “el nuevo relevamiento satelital confirmó una reducción en la superficie sembrada que no solo era esperada, sino también necesaria para el propio sector”, expresó el reporte. Esto es porque el año pasado hubo sobreoferta de papa y una fuerte caída de los precios.

Los datos fueron difundidos durante la celebración de la Fiesta Nacional de la Papa, que se realizó este fin de semana en la localidad bonaerense de Nicanor Otamendi. Allí, el presidente de la Fenapp, Alfredo Pereyra, expresó: “Tenemos este informe satelital de la siembra del sudeste y nos da 5000 hectáreas menos. Eso es muy bueno. Uno pensaría: ‘¿cómo, sembraron menos y están contentos?’. Bueno, hacía falta que sembráramos menos y que tengamos menos papa, porque venimos de un año realmente desastroso de precios, con un exceso de papa que no se consumió y se tuvo que tirar”.

Reunión de productores de papa en Nicanor Otamendi

“Tenemos que ser conscientes de que debemos sembrar menos cantidad de papa. Si sembramos menos, vamos a gastar menos y vamos a recibir más de lo que vamos a vender. Eso es lo que tendríamos que hacer”, señaló.

De acuerdo con el informe, “la menor superficie [del cultivo] se combina con una campaña atravesada por condiciones climáticas adversas que impactaron directamente en los rindes”.

A su vez, Pereyra, explicó que tanto las papas tempranas como las intermedias no se pudieron sembrar por el exceso de agua. “Después no llovió más, las tardías se sembraron tarde y se han ido muy pronto, con muy pocos días de ciclo. También van a tener un rendimiento menor”, dijo.

Un cultivo de papa en producción INTA

En detalle, añadió el informe, el recorte no fue homogéneo. “Balcarce redujo su superficie un 16%, General Alvarado un 17% y General Pueyrredón lideró la caída con un 19%. Tandil bajó un 14% y Benito Juárez un 13%, mientras que Lobería mostró un ajuste más leve del 5%. La excepción fue Necochea, que creció un 32%, lo que evidencia movimientos internos dentro de la región. Azul, en tanto, prácticamente no registró cambios”, indicó.

Más allá de los datos, el presidente de la Fenapp describió un escenario complejo para la producción papera por el incremento de los costos, especialmente de los combustibles, a raíz del conflicto en Medio Oriente.

“Nos está complicando mucho. No sabemos cuándo va a terminar esto, porque mientras siga la guerra van a seguir los aumentos de combustible, de agroquímicos y de fletes. Hoy estamos vendiendo con precios que están ahí, al borde, y no tenemos precios de fertilizantes. No hay. Querés comprar y no hay. Los combustibles ya aumentaron un 10%. Estamos complicados”, advirtió.

Además, la industria enfrenta una dura competencia externa. “Eso es casi lo que más nos preocupa. Brasil, que era el gran comprador de papas prefritas, hoy está siendo abastecido por Europa. Las ventas cayeron al 50%. Y Europa tiene precios muy baratos por la entrada de China, India, Marruecos y Sudáfrica. Han inundado el mercado y eso hace que ya no sea negocio para nadie”, dijo.