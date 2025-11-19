“Colaboración radical” y “trinchera de la queja”: qué tienen que ver estos conceptos con el futuro del agro

Jóvenes debatieron sobre cómo transformar el potencial argentino en liderazgo global. Lo hicieron con una conclusión unánime: el futuro no depende de tecnologías aisladas, sino de la “colaboración radical” y de salir de la “trinchera de la queja”. En el marco del evento Connectagro 2025, organizado por Bayer, que busca imaginar el futuro del sector, uno de los puntos más vibrantes del debate fue el rol de los jóvenes dentro de la actividad.

El panel “Innovación que transforma el futuro“, moderado por Gerry Garbulsky (Aprender de Grandes), estuvieron Ramón Amadeo (JornaderosAgro); Mariano Villani (Fauba); y Juan Martín Ninfea (Pampa Start). Se habló del desafío generacional que implica salir de la queja a la acción.

Amadeo planteó que la decisión de dedicarse al agro hoy pasa por un profundo autoconocimiento y por la exposición a diversos escenarios. Sin embargo, fue contundente respecto a la brecha generacional. “Tenemos que salir de la trinchera de la queja. Si pasamos del eje a la acción, empezamos a conectar esos dos espacios”, afirmó Amadeo.

Su visión a 10 años es la de una Argentina jugando un “partidazo” con un “11 ideal”, con equipos interdisciplinarios donde conviven todas las generaciones y profesiones, no solo agrónomos, sino tecnólogos, programadores y comunicadores.

Los jóvenes focalizaron su visión en una Argentina de acá a 10 años Bayer

En tanto que Villani destacó que el concepto de agro ha cambiado radicalmente. “Nuestra concepción es mucho más de lo que pasa de la tranquera para afuera. Hay un montón de gente que trabaja en el agro y no lo sabe”, explicó, refiriéndose a los sistemas de trazabilidad y tecnología.

Sobre la adopción de innovación fue pragmático. Según él, para que la tecnología penetre en el campo, debe ser sencilla e integrada. “No tuvimos que explicarle a los camioneros cómo usar WhatsApp. Si les muestro una complejidad, va a ser muy difícil que se pueda adoptar. Tiene que estar todo integrado”, sentenció.

Ninfea, desde el mundo del Venture Capital, reveló una tendencia emocional detrás de las inversiones frías: muchos productores invierten en startups no solo por el retorno financiero, sino como una “excusa” o puente para conectar con sus hijos y atraerlos al negocio familiar a través de la tecnología.

Retomó el concepto de “Colaboración Radical”, mencionado por Juan Farinati, presidente y CEO de Bayer Cono Sur, durante la introducción del evento, por lo que señaló que en el mundo de las startups es normal compartir información incluso con competidores para hacer crecer el ecosistema.

El joven identificó tres verticales claros hacia donde fluye el dinero hoy. En primer lugar planteó los biológicos como un boom que aún se está consolidando. Por otra parte, habló de la integración de datos: “simplificar la lectura de múltiples fuentes de información”. Y tercero se refirió a la inteligencia artificial, una herramienta transversal que requiere, fundamentalmente, la digitalización previa de los hábitos y datos.

En esa línea, Garbulsky aportó un dato revelador de Bayer: el promedio de edad del productor argentino es de 44 años, frente a los más de 60 años en Estados Unidos. El panel coincidió en que esta diferencia demográfica es una ventaja competitiva enorme para la adopción tecnológica.

“La Argentina está con la oportunidad de liderar una transformación a nivel global. Tenemos todo el potencial”, sintetizó Amadeo con un optimismo que contagió a la sala.

Virginia Gilligan, directora de Comunicaciones Conosur y Latam Norte, se refirió a las formas de comunicar los mensajes en el sector agropecuario Bayer

En el cierre, Virginia Gilligan, directora de Comunicaciones Conosur y Latam Norte, señaló que es ineludible generar un consenso interno sobre quiénes son hoy y cuál es la propuesta de valor que el sector desea entregar. Según sostuvo, es crucial salir a contar por qué, por ejemplo, es indispensable una 4x4 en el campo, interpelando a la sociedad con una narrativa que reemplace el “vidrio roto” de los preconceptos históricos por uno que muestre la realidad actual.

Guilligan advirtió que durante años se dejó que “otros” contaran la historia del sector, algo que debe terminar. Para lograr este liderazgo, observó que la coherencia es la clave que “mata cualquier campaña”. Para ella, debe existir una consistencia inquebrantable entre lo que se dice y lo que se hace, especialmente en un sector atomizado con múltiples representaciones.

Mirando hacia el futuro, observó que el éxito comunicacional del agro dependerá de su capacidad de adaptación radical a un entorno que cambia a velocidades enormes. Esto implica superar la atomización del sector logrando una concentración narrativa y utilizando estratégicamente los nuevos canales de comunicación.