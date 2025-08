Comenzó un paro de trabajadores del INTA en rechazo al decreto que reforma el organismo

El personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) inició este martes un paro de 36 horas con alcance nacional, en rechazo al Decreto 462/2025 del Poder Ejecutivo, que reestructura el organismo y, según los trabajadores, “pone en riesgo su continuidad”. La medida de fuerza, que rige desde el mediodía del 5 hasta la medianoche del miércoles 6, busca facilitar la movilización de las 46 seccionales gremiales hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde mañana se prevé el tratamiento legislativo del decreto en la Cámara de Diputados.

La protesta fue convocada por la Asociación del Personal del INTA (Apinta) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en todo el país. Mario Romero, secretario general de Apinta, confirmó que la concentración será el miércoles a las 11 frente al Congreso, en paralelo a la sesión que podría tratar el rechazo al decreto. “Esto pone en riesgo la continuidad del INTA. No hay autoridades designadas, no hay directores regionales, no funciona el consejo directivo ni los consejos técnicos, y el presidente concentra todo el poder de decisión. Esta desconcentración institucional y darle todo el poder a una sola persona es gravísimo”, advirtió Romero.

El tratamiento del Decreto 462/2025 figura en el temario previsto para mañana, según dijeron fuentes legislativas a este medio, aunque la sesión depende del quórum que haya en la Cámara baja. Las fuentes al tanto del tratamiento señalaron que al cierre de este martes el conteo estimaba la presencia de 138 diputados, con apoyo parcial de bloques como Unión por la Patria, Evolución Federal, la Coalición Cívica y algunos legisladores del grupo de Facundo Manes -Democracia para Siempre-. Aun así, “nada está escrito”, reconocieron desde el entorno gremial, que también espera que el rechazo al decreto se concrete más adelante en el Senado.

Por ahora, la Comisión Bicameral encargada de analizar los DNU no ha emitido dictamen. Una vez vencido el plazo de diez días sin resolución, el decreto puede ser tratado directamente en el recinto por mayoría simple. Por eso, se espera que el próximo jueves pueda debatirse en el Senado, ya que ambas cámaras deben expedirse. “No hay todavía un panorama preciso de lo que vaya a suceder”, indicó Romero.

Desde Apinta destacaron el respaldo público de varios gobernadores, ya que en distintos espacios se pronunciaron en contra del avance sobre el INTA. Entre ellos: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Axel Kicillof (Buenos Aires) y Raúl Ziliotto (La Pampa). Esperan que ese respaldo provincial se traduzca en votos en el Congreso.

Por otra parte, los trabajadores apuntan a lo que consideran falta de conducción institucional tras la entrada en vigencia del decreto. Según señaló, desde la presidencia, hoy a cargo de Nicolás Bronzovich, solo se convoca a directores técnicos, sin incluir a los directores regionales. “Se perdió la representación federal. No hay participación en los consejos técnicos ni instancias vinculantes. Y, además, hay un plan para reducir programas, fusionar regiones y eventualmente vender tierras y edificios del INTA”, dijo.

Ante una consulta de LA NACION, en el organismo no emitieron opinión sobre la medida de fuerza de Apinta y ATE.

Los gremios presentaron una acción de amparo ante el Juzgado Nacional de Primera instancia del Trabajo, para frenar la aplicación del Decreto 462/2025 y las facultades delegadas en la Ley 27.742 [Ley de Bases], al considerar que "ambas normas violan principios constitucionales y atentan contra la estabilidad laboral del personal".

A fines de la semana pasada, los gremios también presentaron una medida cautelar en el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, a cargo de Martina Isabel Forns. Se trata de la misma jueza que ya se pronunció en contra de medidas similares sobre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y Vialidad Nacional.

Por otra parte, legisladores de la Coalición Cívica (ARI), a través de un proyecto de resolución, solicitaron “declarar inválido el decreto” por considerarlo “inconstitucional” y violatorio de la Ley 25.641, que garantiza la autarquía del organismo. En tanto, el diputado de Unión por la Patria, Martín Soria, también impulsó un proyecto de ley para derogar los decretos N°458/25, 459/25, 460/25, 461/25, N°462/25, y N°463/25.

La movilización al Congreso coincidirá con la sesión de Diputados. “La idea es visibilizar la situación, acompañar la lucha y apoyar a los legisladores que puedan frenar este decreto”, afirmó Romero.

Héctor Ferrario, quien trabaja en el área de articulación institucional de la Dirección Nacional Asistente de Extensión Rural y Transferencia Tecnológica del INTA, subrayó que también se trabaja en demostrar el retorno social de las inversiones en programas como Cambio Rural, lechería, vitivinicultura y fruticultura. “El INTA no es un gasto: es una inversión productiva territorial”, remarcó.

Además, explicó que se elaboró un documento institucional para resaltar y dar a conocer “los 100 logros del INTA”, que ya fue compartido con legisladores y funcionarios provinciales, para que tengan dimensión de la importancia del organismo.

“Mañana se espera acompañar a los legisladores, y hacer frente a la lucha de hacer visible que el INTA está en peligro. Por eso también se espera que venga gente del interior a acompañarnos”, adelantó. Creen que podrían llegar desde Salta hasta la Patagonia. “Hoy se trabaja normalmente, pero parte del personal del INTA se va a adherir al paro. Todavía no sabemos el grado de magnitud que va a tener el paro, pero hoy, muchos de los que van a entrar en paro comienzan a viajar y por eso declaró el paro nacional", resumió.

También el INTI

Además, trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizarán mañana a las 9.30 una protesta en el organismo, que comenzará con un “ruidazo” seguirá con una asamblea general y luego se sumarán a la movilización al Congreso. “El INTI no se toca”, expresaron en la convocatoria.