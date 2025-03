Conmoción: buscan a un peón rural, al dueño de un campo y a su empleado desaparecidos tras las inundaciones en Bolívar

Las intensas lluvias caídas en el centro de la provincia de Buenos Aires en los últimos 15 días dejó en la zona rural del partido de Bolívar el lamentable saldo de tres desaparecidos. Según informó el cuerpo de Bomberos Voluntarios de esa ciudad, fueron dos los hechos que llevaron a que desde el sábado cerca del mediodía se comience con la búsqueda de tres personas que desaparecieron en medio de la corriente de dos canales de la cuenca del arroyo Vallimanca. Ya hace una semana que este cauce de agua natural tocó su pico máximo de 2,66 metros y recién ayer empezó a bajar y se encuentra en 2,45 metros.

En los tres días que lleva la búsqueda, además de los Bomberos de Bolívar, a las tareas se sumaron los cuerpos de Bomberos de Urdampilleta, Casbas, Carlos Casares y Daireaux, integrantes de la Regional N° 6 de la Federación Bonaerense de Bomberos Voluntarios y el acompañamiento de Bomberos de General Alvear, 25 de Mayo y Del Valle. La investigación está a cargo de la Fiscalía local de la doctora Julia Sebastián.

El primer suceso reportado fue hacia la búsqueda de Félix Gómez Álzaga, de 88 años y dueño del campo La Nutria, y de Jorge Acuña, de 55, encargado de ese establecimiento agropecuario. El sábado, alrededor de las 11, tres personas circulaban por la ruta 205, en el kilómetro 271, a bordo de una Toyota Hilux a baja velocidad, cuando de repente fueron embestidos de atrás por una camioneta Fiat Strada que hizo que la camioneta caiga al canal Piñeyro, paralelo al arroyo Vallimanca. Si bien el conductor de la Hilux, Santiago Bella, logró salir ileso de la camioneta, tanto Gómez Álzaga como Acuña aun no fueron encontrados.

“Todavía no se sabe su paradero, ni siquiera hemos podido localizar la camioneta por la profundidad del canal y la corriente del agua. Estamos trabajando con un posible dato que tenemos: a más o menos 150 metros de la ruta, podría estar sumergida la camioneta. Pero se dificulta su acceso, los buzos no quisieron entrar ayer por la fuerte correntada que hay. Estamos viendo lingar esa estructura metálica que podría ser la camioneta, subirla con algunos malacates, traerla para la orilla y ver si se encuentran los cuerpos de las personas adentro. Debe estar a unos cuatro o cinco metros profundidad. No sabemos si por ahí fueron expulsados de la camioneta y siguieron curso. Es muy confuso todo porque no hay datos aun”, dijo a LA NACION Jorge García, comandante Mayor y jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Bolívar, a cargo del operativo.

En este contexto muy complejo, comentaron los expertos que ayer la corriente de agua iba a una velocidad de cuatro nudos (unos 7,5 kilómetros por hora) que no permite que se pueda trabajar: lo máximo para que un buzo pueda descender es no más de 1,5 nudo. El clima de hoy y de mañana es bueno y eso podría facilitar las tareas de rastrillaje. Para Marcos Lede, periodista y director del medio local Presente Noticias, la región es “toda una masa de agua, donde no se distingue lo que son los canales del arroyo”.

El otro hecho ocurrió a la misma hora en el paraje El Cabildo, cuando Bernardo Laporta, peón rural de la estancia que lleva el nombre del paraje, iba a caballo cruzando una masa de agua, al costado del canal junto a su sobrino, montado en otro caballo, y desapareció.

“Los caballos iban nadando pero en un momento Laporta se cayó del caballo y, si bien el sobrino intentó socorrerlo, enseguida la corriente se lo llevó. El sobrino logró salvarse”, detalló el jefe de Bomberos a cargo del operativo.

“En esa zona la corriente es menos fuerte, pero hay mucho desborde de agua, o sea que es una zona muy amplia para rastrillar. Estamos trabajando también con drones, con cinco lanchas ahí en el lugar, con buzos tácticos de la policía de la provincia y con el equipo de rescate acuático de Bomberos Voluntarios de Bolívar”, añadió.

García comentó que ayer, en el segundo día del operativo, se hicieron rastrillajes de a pie con grampines, en una extensión de más de 1000 metros aledaños al canal de la estancia El Cabildo y con lanchas, semirrígidos y botes en una extensión de 900 metros sobre el canal Piñeyro.

“Se trabajó con apoyo de drones pero lo único positivo fue que ese guardarrail aboyado nos conduce hacia adonde podría haber caído la camioneta. Hoy se puede trabajar bien con buena visibilidad por eso desde las 7 de la mañana ya se está en el lugar de los hechos”, añadió.

En este escenario, el presidente de la Sociedad Rural de Bolívar, José Erreca, describió que la zona sigue muy complicada, porque “Bolívar, a través del arroyo Vallimanca, es el paso obligado de las aguas que vienen de las Lagunas Encadenadas, en la búsqueda del río Salado”.

“La situación se desmadró como nunca se ha visto. Primero fue el desborde del arroyo de las Flores y después del Vallimanca, por las fuertes lluvias aguas arriba en Olavarría, y acá en Bolívar, que en 10 días llovieron más de 400 milímetros. Es la falta de control en el manejo de aguas la que ha generado que haya más de 150.000 hectáreas afectadas, donde la mayor zona ganadera del partido es la que ha sufrido las consecuencias”, dijo.

Para Erreca, más allá de todo lo material que implica sacar hacienda, trasladarla en condiciones anormales, la pérdida de la cosecha de girasol en toda esa zona que no se empezó a levantar, y lo que viene de aquí en adelante, como estar a un paso de sacar la soja y el maíz de primera y el estado malo de los caminos rurales, “lamentablemente esta situación llevó a la desaparición de un trabajador rural en el arreo de animales, badeando un canal, donde la fuerte correntada lo arrastró junto al caballo y al accidente que se produjo sobre la ruta 205: hoy son tres las personas que están siendo buscadas”.

“Nos queda esperar que no llueva más y que de una vez por todas haya una coordinación política adecuada en toda la cuenca de las Encadenadas y del arroyo Vallimanca para que no paguemos los platos rotos como siempre Bolívar, por ser uno de los partidos de paso del agua. No nos parece justo”, cerró Erreca.

