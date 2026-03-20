“Consecuencias irreversibles”: fuerte rechazo de CRA a una decisión del Gobierno sobre la vacunación contra la aftosa

La decisión del Gobierno de flexibilizar el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina volvió a generar tensión con el campo. Tras la publicación de la resolución 201/2026 del Senasa, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresó un duro rechazo y advirtió que la medida pone en riesgo el sistema sanitario construido durante décadas. El nuevo marco normativo establece que, a partir del 1° de enero de 2027, los productores podrán elegir libremente al veterinario privado acreditado ante el organismo para la compra, conservación y aplicación de las vacunas en sus rodeos.

Sin embargo, en CRA cuestionaron de manera contundente el alcance de la decisión. La entidad consideró que la resolución “desarticula el sistema sanitario que garantizó durante más de 20 años la sanidad del rodeo argentino”.

“El argumento oficial del Gobierno de ‘reducir costos’ es erróneo”, señalaron en la entidad que preside Carlos Castagnani Camila Godoy

En un comunicado, la organización también rechazó uno de los principales fundamentos oficiales. “El argumento oficial del Gobierno de ‘reducir costos’ es erróneo”, señalaron.

Según advirtieron, lejos de abaratar el sistema, la medida trasladaría mayores cargas a los productores de menor escala. “No se está ‘abaratando’ el sistema, de hecho, la medida anunciada traslada el costo y el riesgo hacia los productores más chicos”, indicaron. Para CRA, el sistema vigente se sostiene sobre una lógica colectiva que resulta clave para su funcionamiento. “El modelo actual funciona porque se basa en un principio irrenunciable: la solidaridad sanitaria”, afirmaron.

En ese sentido, remarcaron el rol de los entes sanitarios en la articulación del sistema. “Los entes sanitarios permiten distribuir los costos y asegurar que todos -independientemente de su escala- puedan cumplir con la vacunación en condiciones viables”, explicaron.

La entidad también alertó sobre las consecuencias que podría tener el nuevo esquema en el entramado productivo. “Miles de productores quedan solos frente a costos más elevados, sin estructura logística y, en muchos casos, directamente fuera del sistema”, sostuvo.

“La sanidad no es un costo, es una inversión, y un seguro, y cuando baja la cobertura, el problema se transforma en sistémico”, subrayaron Gza. ESV

En su diagnóstico, el problema trasciende lo económico y se proyecta sobre la sanidad animal. “La sanidad no es un costo, es una inversión, y un seguro, y cuando baja la cobertura, el problema se transforma en sistémico”, subrayaron. A partir de allí, CRA planteó una cadena de riesgos que, según su visión, podría activarse con la flexibilización. “Menos vacunación significa menor inmunidad del rodeo. Menor inmunidad significa mayor riesgo sanitario. Mayor riesgo sanitario significa poner en peligro el estatus sanitario del país”, advirtieron.

En ese marco, también pusieron el foco en el impacto comercial. La entidad alertó que se podrían comprometer “la conquista de mercados logrados en décadas de trabajo constante”.

El cuestionamiento fue más allá y apuntó directamente al enfoque de la medida. “Esta medida no moderniza el sistema, lo debilita. No mejora la eficiencia, rompe la coordinación. No baja costos, los redistribuye de manera regresiva y expulsiva”, señalaron.

Para CRA, “se está poniendo en riesgo uno de los principales activos estratégicos de la Argentina: su sanidad animal y su capacidad exportadora”, indicaron.

Ante este escenario, la entidad ruralista solicitó una revisión urgente de la normativa: “Solicitamos enfáticamente la revisión inmediata de la resolución 201”. Además, reclamaron la apertura de instancias de diálogo con el sector antes de avanzar con la implementación. “La apertura de un espacio de diálogo serio con el sector, antes de avanzar en decisiones que pueden tener consecuencias irreversibles”, pidieron.