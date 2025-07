Contrabando: decomisaron 57.600 huevos que no tenían respaldo sanitario

Luego de que productores avícolas del norte argentino denunciaran el contrabando de alrededor de 550.000 huevos diarios por las fronteras de Bolivia, Paraguay y Brasil, días atrás en las localidades formoseñas de Lucio V. Mansilla y Tatané el Senasa y la Gendarmería Nacional decomisaron más de 57.000 unidades, detectadas circulando en 320 cajas, sin documentación sanitaria ni de procedencia.

Según dijeron en el organismo, esto representa un “riesgo para la salud pública”. “La mercadería tenía marcas comerciales radicadas en otro país, por lo que se presume que había sido ingresada por vías ilegales sin certificación de importación”, informaron.

El primero de los casos ocurrió en ruta nacional N° 11 en el kilómetro 1144, en la ciudad de Tatané, departamento de San Francisco de Laishí, cuando gendarmes, que se encontraban haciendo un control de rutina, detectaron en un transporte de carga 200 cajas que contenían en total 36.000 unidades de huevos frescos, sin documentación sanitaria. En ese momento dieron intervención a agentes de la patrulla móvil del Centro Regional Chaco-Formosa de Senasa.

El primero de los casos ocurrió en la ruta nacional N° 11, en el kilometro 1144, en la ciudad de Tatané, departamento de San Francisco de Laishí Senasa

El otro hecho fue en Lucio V. Mansilla, ruta nacional 11, en el kilómetro 1103, en el departamento formoseño de Laishí. Allí, los agentes constataron que un vehículo tipo furgón circulaba con 120 cajas que contenían un total de 21.600 unidades de huevos sin permiso de tránsito que ampare la procedencia.

“Dado que ambos cargamentos de huevos frescos circulaban sin certificación sanitaria y llevaban marcas comerciales radicadas en otro país se presume que fueron ingresados por vías ilegales sin certificación de importación por lo que, con el fin de cuidar la salud de los consumidores y desalentar el contrabando se dispuso su destrucción", remarcaron.

En otro caso fue en Lucio V. Mansilla, Ruta Nacional 11, en el kilometro 1103, en el departamento formoseño de Laishí y los agentes constataron que un vehículo tipo furgón circulaba con 120 cajas que contenían un total de 21.600 unidades de huevos sin permiso de tránsito que ampare la procedencia Senasa

La situación fue calificada recientemente como un “desastre” por el presidente de Capia, Javier Prida, quien advirtió que el fenómeno no solo tiene consecuencias económicas, sino también sanitarias. El riesgo sanitario es el eje más preocupante de esta situación. “Brasil, Paraguay y Bolivia no tienen el mismo estatus sanitario que la Argentina. No es solo huevo, está entrando asado, cerdo, pollo, cerveza, bebidas alcohólicas, electrodomésticos. Es contrabando puro. Hay una perforación de la frontera absoluta”, denunció.

Según explicó, la mercadería ilegal se detecta fácilmente. “Son cajas rotuladas en portugués (de Brasil) o directamente dice ‘huevo de Paraguay’. El huevo boliviano es el único que viene sin rotular, pero lo atan con hilo, no lo encintan como en la Argentina, y esa es la manera que sabemos que viene de ese país. El brasileño viene en cajas de cartón, el paraguayo en plástico termocontraíble. Los detectamos al toque”, contó.

El impacto es directo sobre las economías regionales: “En esas provincias no hay productores grandes. La mayoría son pequeños productores que viven de esa venta y están subsistiendo”.