Convenios, premios e integración. Por qué Patagonia pisa fuerte en el agro

Un banco aliado del agro. Esa es la filosofía con la que Banco Patagonia viene encarando en los últimos tiempos su relación con el sector. Y que se refleja, año a año, en su stand de Expoagro, sede de múltiples reuniones con clientes y no clientes que se acercan a cerrar operaciones crediticias o a interiorizarse de la propuesta de la entidad.

Acompañar el crecimiento del sector agroindustrial requiere hoy en día un financiamiento competitivo, soluciones tecnológicas y una estrategia de cercanía con productores, pymes y empresas de toda la cadena. En ese sentido, Banco Patagonia entiende que la muestra es un espacio clave para profundizar relaciones de largo plazo y reforzar su posicionamiento como socio estratégico del agro.

La propuesta para el sector se centra en líneas de crédito para inversión y capital de trabajo, convenios de financiación en pesos y dólares, y herramientas para optimizar la gestión financiera del negocio. Según explicó Karina Gómez Vara, superintendente de Negocios con Empresas, el banco busca ofrecer “soluciones integrales para una gestión más eficiente de los flujos del negocio”, con alternativas que facilitan pagos, cobros y administración financiera. La entidad trabaja con más de 90 convenios con marcas líderes como John Deere y Massey Ferguson, y ofrece líneas en dólares desde tasa 0%, además de beneficios exclusivos para nuevos clientes, entre ellos una cuenta bonificada por 12 meses y más de un millón de pesos en beneficios.

Entre las novedades de la 20ª edición de Expoagro, Banco Patagonia lanzó la tercera edición del Premio Patagonia Agro, una iniciativa que reconoce proyectos tecnológicos y sustentables del ecosistema agroindustrial. El certamen incluye una experiencia internacional en Brasil junto a Banco do Brasil, donde los ganadores podrán vincularse con referentes regionales en innovación. “Buscamos visibilizar proyectos que marcan la diferencia”, destacó Gómez Vara al explicar los detalles de la iniciativa.

Por otra parte, Banco Patagonia – a través de su subsidiaria GPAT – realizó una alianza estratégica con General Motors. Esto permite ofrecer planes especiales para toda la gama de pick-ups Chevrolet. El stand del banco contó por ello con la nueva Chevrolet S10, un modelo pensado tanto para el trabajo diario como para el uso personal. Para Gómez Vara, sumar soluciones vinculadas a la movilidad es fundamental porque “se trata de un aspecto clave para la actividad agropecuaria”.

Otro eje central de la presencia del banco en Expoagro fue la integración con Banco do Brasil, que se profundiza con el lanzamiento de la solución de cobros con QR a través de Pix. Banco Patagonia se convirtió así en el primer banco del país en ofrecer este servicio a comercios mediante WAPA, permitiendo que turistas y clientes brasileños paguen directamente desde su billetera digital sin necesidad de efectivo. “Esta integración nos permite acercar aún más herramientas al productor argentino, con beneficios exclusivos y una mirada internacional”, señaló Gómez Vara.

La visita de Francisco Roder Martinez, CEO de Broto —la plataforma digital agropecuaria de Banco do Brasil— sumó otro punto de interés. Broto es un ecosistema digital que acompaña al productor antes, durante y después del ciclo productivo. Para el banco, su presencia en la muestra permitió acercar a los visitantes una propuesta innovadora que ya está transformando la experiencia productiva en la región.

Con esta participación, Banco Patagonia reafirmó su compromiso con el desarrollo del agro y de las pymes, consolidándose como un banco cercano, innovador y orientado al crecimiento regional. “Queremos ver crecer a cada uno de nuestros clientes. Y más: queremos ser parte de su crecimiento”, concluyó Gómez Vara.

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