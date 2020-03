Integrantes de la cooperadora del Hospital Municipal San Luis que trabajan con los productores

26 de marzo de 2020

Una iniciativa solidaria logró que en Bragado recaudaran $9.000.000 en tres días para comprar insumos médicos para el Hospital Municipal San Luis con el fin de atender a la población por el coronavirus. A la movida se sumaron productores autoconvocados, cerealistas y distintas organizaciones como la Federación Agraria y la Sociedad Rural y otras empresas de la zona que trabajan en conjunto con la cooperadora de ese centro de salud.

La iniciativa surgió luego de que Juan Pedro Aristi, un productor y empresario del agro, asistiera a una reunión del comité de crisis de la Municipalidad de Bragado para poner en contexto la emergencia sanitaria.

A partir de esa reunión, tanto productores como los vecinos comenzaron a trazar un plan que les permitiera acondicionar las salas del hospital con materiales médicos descartables y adquirir equipos.

"El viernes pasado empezamos a trabajar con la comunidad para ver qué hacíamos, si recolectábamos dinero y qué se iba a comprar con ese dinero. En vez de paralizarnos por el miedo hacia la pandemia, decidimos ponernos en acción y hacer algo", dijo Aristi.

"Nosotros entendemos que el campo tiene que interactuar con la sociedad. Pero entendemos que solo con el campo no alcanza, por eso solicitamos y sumamos a los comerciantes y a la sociedad en general. Pero es cierto que el campo articuló un movimiento transversal", agregó el productor.

Según comentó el empresario, el hospital está preparado para un escenario normal, pero no para una pandemia. Es por eso que están tratando de articular recursos entre profesionales para hacerle frente a la situación en caso de ser necesario.

Según indicó Walter Malfatto, productores de la zona se sumaron a la colecta también donando algunos granos como soja, que luego se podrán vender para comprar lo que haga falta para el hospital.

"La meta que tenemos es que no nos agarre el coronavirus sin tener insumos acá en el hospital. Los médicos no tienen nada para atender en esta pandemia y los políticos no han tenido ni un gesto, lamentable. Ni siquiera se han acercado", describió Malfatto.

"Si no pasa nada está bueno que la ayuda le quede al hospital porque faltan camas, material sanitario para los médicos, barbijos, de todo", indicó el productor agropecuario.