Crece la cantidad de productores que serán precandidatos en las PASO

La necesidad de encontrar respuestas a los planteos urgentes del sector agropecuario llevó a algunos productores a involucrarse en la política nacional y ahora ven a las próximas elecciones como el punto de partida para generar esos cambios desde las intendencias hasta el Congreso de la Nación. La alta presión fiscal que pesa sobre la actividad, la búsqueda de que se facilite el acceso a los créditos en el agro y hasta las motivaciones familiares son los principales estímulos que aluden los productores que decidieron participar desde algún partido en las próximas PASO.

Jorge Josifovich (56), un ingeniero agrónomo, asesor privado y productor agropecuario en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, asegura que, si bien inicialmente “se resistió” a participar, en febrero de este año fue invitado desde el espacio de Patricia Bullrich, a participar como precandidato a intendente local. Aclara que aún no está firme el candidato con quien va a ir en la lista.

“Se necesita una alternancia, un cambio para mi ciudad y el país. Me motiva que hay mucha gente valiosa que no ve reflejada en la política actual su representación y creo ser parte de lo que la ciudadanía considera que puede ser el inicio de un cambio para una Argentina mejor. Los motivos personales no son de ninguna índole de ambición política; vengo del sector privado donde trabajé toda mi vida, nunca estuve en el sector público. Pero por mis hijos decidí participar, saliendo de la crítica; si queremos un país distinto debemos participar”, mencionó el expresidente de la Sociedad Rural local.

Las principales necesidades que tiene el sector agropecuario, dijo, es que le alivien la presión impositiva, hoy con foco en los derechos de exportación y la carga tributaria en general. “No se pretende que el campo deje de pagar los impuestos lógicos y normales, pero no los derechos de exportación y que los gastos de la política los siga pagando exclusivamente. Hay que descomprimirlo, el campo no necesita mayor apoyo que le saquen la pata de encima y que se le saquen todas las trabas burocráticas para que la economía se vaya liberando”, puntualizó.

Esteban Motta (38) es productor agropecuario de la localidad de Piamonte, en Santa Fe y se va a medir como precandidato a Senador por la coalición “Unidos para cambiar Santa Fe- JXC”. El también agrónomo se sumó al proyecto provincial junto al precandidato a gobernador, Maximiliano Pullaro, que apoya a Horacio Rodríguez Larreta. “La idea es posicionar a Santa Fe y reclamar lo que le corresponde de todo lo que se lleva Nación de nuestra producción. Tenemos que poner el eje de la discusión de la política nacional y provincial. Acá somos una zona muy retrasada y olvidada en materia de infraestructura y obra pública. Tenemos rutas destrozadas, pero en nuestra región la mayoría de las localidades no tienen ni agua de red, no tiene gas natural y tenemos bastantes problemas energéticos”, dijo.

Su idea también es poner en foco en la salud, la educación y defender el sistema productivo de Santa Fe y unificar la política hidrovial. “Estamos trabajando fuertemente en una propuesta de financiamiento, no tenemos banco oficial, por lo cual a nivel pyme tenemos una propuesta de financiamiento a través de un fondo fiduciario provincial de desarrollo, que permita financiar a las pymes, tanto para el desarrollo, como para situaciones de emergencia como la que sucedió en la última sequía. A la provincia prácticamente no se la asistió, lo que sacaron fueron créditos para las fotos de $400.000 por productor, así que imagínate lo que pueden haber comprado los productores que accedieron a los créditos”, dijo.

Dieter von Pannwaitz (57) es un productor, agrónomo de entre la localidad de Carcarañá y Correa, surgido de los autoconvocados del campo. Decidió meterse en la política porque cree que la forma de cambiar las cosas es “involucrándose”.

“Espero que seamos muchos más los productores agropecuarios que nos involucremos en política, desde el lugar donde más se sientan cómodos, porque necesitamos una pata política, con el gremialismo solo no hacemos nada. Tenemos que tener a alguien del otro lado, que entienda las dificultades de los productores agropecuarios. Vivo de la producción agropecuaria y he pasado por momentos buenos, regulares y otros muy malos”, indicó.

Von Pannwaitz integra la lista de precandidatos a diputados provinciales en el espacio de Pullaro. Allí, contó, buscan ponerse al frente de la defensa de los intereses de la provincia de Santa Fe. “De los miles de millones de dólares que se van al año y que no retornan en obras u otra manera, la provincia aporta el 11% de lo que Nación recauda en un año y solo retorna el 3% de lo que se aporta”, explicó.

“No podemos permitir que la riqueza de Santa Fe y lo que generan las provincias vayan a alimentar al conurbano bonaerense. No podemos subsidiar la ineficiencia de los gobiernos nacionales de turno”, puntualizó. El objetivo es pedir la “eliminación total de las retenciones, ya que son impuestos no coparticipables en el menor tiempo posible” y la unificación del tipo de cambio, porque afecta a todas las actividades de la provincia.

En el Chaco está Carlos Favaron, un productor agropecuario y contratista rural que entre 2007 y 2008 presidió una cámara de contratistas rurales del NEA argentino, lideró parte de las movilizaciones contra la resolución 125 de retenciones móviles en esa región, y ahora decidió involucrarse en la política nacional. Es precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio.

“Desde aquella época hasta ahora me había involucrado mucho en la lucha del campo, pero me motivó el hecho de mis hijos, uno abogado y otro adolescente, cuando eligen una carrera, lo hacen por una que les permita migrar, como las tecnológicas”, expresó.

La pobreza que se recrudece en los pueblos rurales, mencionó, es un motivo más que válido para encontrar una solución a los problemas que padecen. “En el agro nos han sacado muchos recursos que no volvieron a nuestras comunidades y vemos que en el desarrollo industrial la provincia, que es la mayor productora de algodón, no logra despegar. Acá se produce el 40% del algodón del país y solo se industrializa el 2%; cuando nos damos cuenta de que todas las leyes de promoción industrial comenzaron en 1983 y se llevaron todas las industrias a otras provincias como Catamarca, La Rioja y San Luis, que concentran alrededor de unas 260 industrias textiles”, mencionó. El Chaco, dijo, es “muy bueno peleando recursos fiscales”, pero muy malo asignándolos adecuadamente.

La Libertad Avanza

También están los que apoyan a Javier Milei. Alberto del Solar Dorrego (69) es un ingeniero agrónomo, criador de caballos de la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires. Allí se postula como precandidato a intendente por La Libertad Avanza, aunque aclara que ya estuvo involucrado en política en 2002. Del Solar Dorrego es presidente de la Sociedad Rural de Rojas y ocupó el lugar de secretario vial y responsable de los caminos rurales de Junín. “Soy de la idea que el liberalismo tiene que llegar a gobernar, así como pasa en otros países”, aseveró.

“Esto es lo que nos diferencia de estos chicos, que son puros en la política, con ganas de cambiar y hacer cosas. Enseguida les interesaron los temas ambientales. En Rojas hay un basural de 10 hectáreas a cielo abierto, es una vergüenza. Soy un convencido de que este país se lo mejora de abajo para arriba, pensar en un mesías generalmente salen mal. Termina siendo un desastre. Las cosas comienzan con los municipios, donde hay mucho por hacer”, explicó el productor. Rojas es de los pocos municipios que no hizo ningún tipo de baja de impuestos o de algún tipo de pago diferente en medio de la sequía. La tasa vial la subieron al 115%: “Hay que involucrarse”.

Beltrán Benedit (65), un ingeniero en producción agropecuaria, con campos cerca de Paraná, Entre Ríos, explica que “no tiene experiencia en la política nacional”, pero que esta vez se suma para comenzar a generar un cambio “de este lado”.

Desde el espacio de Milei, que lleva como precandidato a gobernador de Entre Ríos a Sebastián Etchevehere, Benedit intentará llegar al Congreso como diputado nacional.

Destacó a Milei “no solo por lo que propone en su plataforma, sino por su mirada de una nueva política”. Añadó: “Lo que vimos durante años, décadas, no ha funcionado”. Y remarcó: “No ha dado resultados, ni siquiera se han podido mantener en el tiempo para profundizarlas, si es que creían que podían ser la solución para el país”.

En el agro dicen que el espacio de Milei es el que más le ha abierto las puertas al campo no solo en su propuesta, sino para invitar a los productores a formar parte del equipo y de las propuestas de medidas. “En el gremialismo, por más lúcido que pueda ser, no alcanza. Lo gremial siempre termina en lo político, por eso considero que algunos productores tenemos que cruzar el alambrado y estar donde se escriben las reglas”, afirmó el productor.

“Este año, la responsabilidad del voto es mucho mayor, porque se suman fracaso tras fracaso, ya no es solo económico. El argentino que quiere su patria, que quiere vivir con valores, está siendo expulsado de su país. Estamos siendo invadidos por ideologías raras, pareciera que quisieran hacer sucumbir al pueblo. La gente lo está sintiendo y no quiere más de lo mismo, sino otra cosa. Este año la gente se va a involucrar mucho más que antes y va a tener un voto más pensante. En el campo hay un gran debate para analizar cuáles son las alternativas sobre lo que proponen los otros dos espacios”, sintetizó.