Criadores de pollitos y patos, en alerta por el cierre de estaciones del INTA AMBA

Pequeños productores avícolas de la agricultura familiar expresaron su preocupación por el cierre de la la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) del INTA, que tiene influencia sobre 39 municipios y la ciudad de Buenos Aires, dispuesto por el consejo directivo del organismo.

La dirección del INTA, integrada por representantes de entidades del agro y de la Secretaría de Agricultura, aprobó una propuesta “integral de adecuación y fortalecimiento de los recursos humanos del INTA”, según argumentó. Los programas de agricultura familiar de la EEA AMBA agrupan a cerca de 70.000 productores.

En el caso de la avicultura, de acuerdo con el testimonio de los criadores damnificados, afectará el trabajo de asesores y técnicos que trabajan detrás de un programa de pollitos pamperos con genética desarrollada por expertos del INTA.

El cierre de la EEA AMBA implica la clausura de sus unidades dependientes: incluyen nueve Agencias de Extensión Rural y cinco oficinas de desarrollo local. Como consecuencia, 92 trabajadores quedarán sujetos al procedimiento de reestructuración del organismo, en un contexto de cambios que impactarán directamente en el acompañamiento técnico a productores de la zona.

Roberto Mirabara, productor avícola de pollos de pastoreo, destacó que los cambios en el organismo implican que los productores dejen de tener asesoramiento técnico para poder continuar con la actividad. “No vamos a poder pagar asesoramiento en desarrollo y tecnología para hacer un ensayo, ya con el alquiler de la tierra y la energía eléctrica es un gasto importantísimo. El INTA nos hizo crecer como productores de la agricultura familiar. Al desarmar el INTA, esto implica generar mayor pobreza en el AMBA, porque se van a cerrar las estaciones experimentales, que son generadoras de empleo directo”, dijo. Su producción ronda los 500 pollos y lo asesoran técnicos del INTA Jauretche.

Mirabara sostiene que trabajó con los programas del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (CIPAF), creado en agosto de 2005. En 2014, Carlos Casamiquela, expresidente del INTA, creó la Secretaría de Agricultura Familiar bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, cartera que ya estaba a su cargo. La necesidad de esa Secretaría surgió en gran medida por las investigaciones del CIPAF.

Así llegan los pollos a las granjas de los pequeños productores

Los productores dicen que se abastecen de pollos camperos, patos y pavos híbridos con genética desarrollada por los técnicos del INTA, que han sido respaldados por los programas de desarrollo y genética en Agricultura Familiar. “Hay genetistas trabajando, y de eso nos nutrimos los productores”, sostuvo el productor. “El INTA no puede desaparecer y no pueden desaparecer las agencias del AMBA”, sostuvo. En el AMBA están las agencias en La Plata, San Vicente, Lomas de Zamora, Ituzaingó, Castelar, General Rodríguez y Moreno, entre otras.

Los productores de agricultura familiar crían los pollitos desde el primer día de nacidos hasta su venta a través de cooperativas sociales, como la Transulag. “Los productores sabemos hacer muchas cosas, pero hay otras para las que necesitamos el apoyo técnico del INTA por medio de sus estaciones experimentales”, precisó. Mirabara resaltó que dentro del sector avícola hay quienes hacen un volumen más grande y trabajan con el círculo de productores integrados para sumarle valor agregado, donde realizan la última fase de recría hasta que llega a las grandes industrias.

Los pollos de la granja de Roberto Mirabara

En La Plata, Cristian Coronel se dedica a la anacultura junto a sus otros tres socios, quienes hacen producción, cría y explotación para carne de pato, es decir, el ciclo productivo completo. Las herramientas para realizar la actividad las obtuvo de los programas del INTA. Lo único que tiene tercerizado en la granja es el servicio de incubación. “El ciclo completo se dio como una forma de darle una mano a otro productor de patitos, que hace patos para ferias, y su objetivo principal es vender patos para que otros productores los críen. Esto [la extensión del negocio] se dio a partir de la pandemia, cuando lo primero que se cerró fueron los restaurantes y no podían sacar [destinar] los animales”, contó.

Sin embargo, tras el golpe de la pandemia, cuando los productores pudieron retomar las actividades, empezaron a trabajar en conjunto con el INTA porque habían perdido productores en Córdoba y Mendoza, quienes tuvieron que abandonar la actividad. “Fue una manera de apoyarnos mutuamente y hasta el día de hoy seguimos trabajando en conjunto”, sostuvo. Coronel aclaró que no estaba trabajando con los programas del INTA, pero tuvo que hacerlo durante la pandemia porque no sabían cómo mantenerse en la actividad.

“Fue un golpe muy duro, tuvimos que apagar la incubadora, que en ese momento estábamos incubando nosotros, no sabíamos qué hacer. Decíamos de dejar todo y con la plata poner un kiosco, pero pedimos ayuda y nos contactamos con productores que estaban dentro del círculo del INTA y en mercados alternativos como el puerta a puerta”, afirmó.

Los patos de la granja de Cristian Coronel

Los socios comenzaron a apoyarse en proyectos de impulso del INTA para buscar alternativas y retomar la producción. Los asesores del organismo, contó, les sugerían entrar en programas de asistencialismo para no caer y perder el trabajo de tantos años. “Ahí radica nuestro punto de vista de resaltar la importancia del INTA, que no es algo menor, porque también los otros productores te pueden dar una mano, más allá de la agenda del INTA. Los cambios no se tienen que tomar como un ataque al INTA, sino a toda una región productiva, porque nadie va a empezar a investigar en su región. Si se vende un campo experimental, esa zona queda sin ensayos y pruebas de cultivos que se puedan adaptar a la región o maquinaria, incluso, cómo se pueden combatir plagas que surgen”, dijo.

Belkis Martínez Por