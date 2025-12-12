Cuota Hilton: los exportadores celebran el nuevo régimen para exportar a Europa, pero alertan por el fin de la categoría “planta nueva”

En un movimiento clave para el negocio de las carnes premium argentinas, el Gobierno oficializó la resolución que fija el nuevo régimen jurídico para la asignación y gestión del contingente arancelario de carne bovina deshuesada, fresca y refrigerada otorgado por la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, conocido como Cuota Hilton. La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece reglas para los próximos cuatro ciclos comerciales y generó una inmediata reacción entre los referentes del sector exportador. Parte de la industria advirtió que la eliminación del concepto “planta nueva” perjudica a aquellas pequeñas empresas que quieran iniciarse en la exportación.

La Cuota Hilton constituye uno de los pilares del negocio cárnico argentino en mercados de alto valor. El volumen total, integrado por 29.389 toneladas asignadas por la UE y 111 toneladas correspondientes al Reino Unido e Irlanda del Norte, representa un flujo comercial superior a los US$300 millones para el país, según cálculos oficiales.

En el Gobierno señalaron que los parámetros definidos “serán de aplicación para los ciclos comerciales comprendidos entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2030”, lo que, remarcaron, otorga previsibilidad sobre un horizonte de exportación extendido. Este punto fue especialmente valorado por el sector industrial.

El primer análisis lo hizo Mario Ravettino, presidente del Consorcio Exportador de Carnes Argentinas ABC. Según afirmó, “no hubo cambios: se sigue el criterio de past-performance que es el que se venía aplicando y que aplica también el resto de los países exportadores”.

Para el dirigente, sostener ese esquema “otorga previsibilidad y participación de todas las empresas, valorando el esfuerzo exportador; es decir, lo que cada uno exporta sirve para potenciar las adjudicaciones de cuotas”.

En efecto, la resolución ratifica como eje central el criterio de “past-performance exportadora”, que considera el historial de envíos de cada postulante. Este modelo, indicaron en la cartera agrícola, apunta a “estimular las exportaciones de cortes vacunos de mayor valor agregado dentro de la estrategia comercial de posicionamiento de la Argentina como proveedor regular y confiable de carnes vacunas de alta calidad”.

En la Secretaría de Agricultura destacaron además que la experiencia reciente avala este enfoque: durante el ciclo 2024/2025 la Cuota Hilton se ejecutó en un 100%, y en años anteriores la ejecución superó el 92%. El nuevo régimen mantiene la distribución de hasta un 90% del cupo para industria y hasta un 10% para Proyectos Conjuntos, además de un tope del 15% para grupos económicos.

Para Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), en tanto el mayor cambio pasa por el período de aplicación y por el modo en que se valorarán los antecedentes de exportación. “Hoy se publicó por parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería la resolución para la distribución de cuotas”, dijo a LA NACION y aclaró que el nuevo esquema regirá tanto para la cuota Estados Unidos desde el 1° de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2029 y como para la Cuota Hilton, desde el 1° de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2030.

Urcía dijo que “el criterio de past-performance significó que el 60% de cuotas se adjudique entre grandes empresas exportadoras que van a fortalecer su posición”

Urcía detalló que las adjudicaciones se harán antes del inicio de cada ciclo —como ya ocurría—, pero con requisitos más definidos. “Se establece el criterio de empresa con trayectoria exportadora, que debe acreditar un año anterior de actividad exportadora”, explicó.

En ese sentido, añadió que queda eliminado el concepto de “planta nueva”, lo que implica que cualquier establecimiento deberá competir exclusivamente con sus antecedentes o acceder al mínimo de 50 toneladas. Según el dirigente de Fifra, esta definición favorece sobre todo a los grandes exportadores. “El criterio de past-performance significó que el 60% de cuotas se adjudique entre grandes empresas exportadoras que van a fortalecer su posición”, sostuvo. Y agregó que para las pequeñas plantas que quieran iniciarse en la exportación, el camino quedará mayormente circunscripto a mercados sin preferencias arancelarias, usualmente menos rentables.

El esquema de ponderaciones también fue destacado por Urcía, quien recordó que los antecedentes se evaluarán según los últimos tres años, ponderados en 50% para el más reciente, 30% para el siguiente y 20% para el tercero, con una valoración del 70% para exportaciones totales (excluyendo cupos) y 30% para envíos específicamente a la UE o Reino Unido. Además, el tope máximo por empresa o grupo económico se eleva del 10% al 15%.

Una visión complementaria la aportó Fernando Herrera, presidente de la Asociación de Productores Exportadores (APEA). Según resumió, “la resolución de hoy establece el reglamento general para la administración de todas las cuotas de exportación de carne, como una manera de unificar criterios”. En el caso puntual de la Cuota Hilton, sostuvo que “no hay cambios sustanciales en la forma de asignar la cuota entre frigoríficos y grupos de productores; solo algunos detalles como los máximos y mínimos por empresa, plazos para resignar cuota sin penalidad, pero lo importante no cambió”.

La medida también apuntó a homogeneizar la administración de todos los contingentes arancelarios bovinos, ovinos y caprinos, incluyendo los cupos de Estados Unidos, la Cuota 481, un contingente arancelario de 700 toneladas anuales de delgados congelados (entraña fina) y otro de 200 toneladas anuales de carne de búfalo deshuesada (fresca, refrigerada o congelada) y de un cupo de carne ovina y caprina hacia la UE (19.090 toneladas) y al Reino Unido (3910 toneladas). El objetivo oficial, indicaron, es avanzar hacia la armonización de criterios dentro del Mercosur.

Otro aspecto relevante es la digitalización plena de los procesos: todos los trámites vinculados a los contingentes deberán realizarse vía TAD o a través del Sistema de Administración de Cuotas de Exportación (SACE). La resolución, además, derogó normas y formularios obsoletos para simplificar la operatoria.