CÓRDOBA.- Gabriel Terreno, productor de Sacanta, en el sudeste cordobés, terminó alquilando una avioneta para buscar dos tractores -valuados en unos $10 millones- que le robaron el sábado por la noche de un campo donde tiene alfalfa a porcentaje. "¿Por qué lo tengo que hacer yo, por qué no hay domos suficientes ni drones, por qué los helicópteros oficiales son para inauguraciones?", se preguntó.

En diálogo con LA NACION, contó que a las 7.20 del domingo la noticia del robo se viralizo en las redes sociales. La Policía de San Francisco trabajó en la búsqueda y con domos lograron determinar que ingresaron a Frontera (Santa Fe). "No había más domos y se terminó ahí", expresó.

El lunes decidió alquilar una avioneta y sobrevoló la zona con el comisario Diego Rodríguez. "Después de varias vueltas los vimos a los dos tractores en una esquina de un yuyal, de un baldío. No es fácil desde el aire ir determinando la ubicación física por tierra. Bajamos, un piloto nos fue guiando desde el aire y llegamos", describió.

Trabajó después la Policía de Frontera hasta que se recuperaron. Los tractores habían sido desenganchados de las máquinas en el campo y se los llevaron. Uno es marca Massey Ferguson y otro New Holland.

"No me arrepiento de alquilar una avioneta porque sin los tractores no trabajo y mi gente no cobra, pero sí reclamo porque pagamos impuestos, porque ese dinero debe usarse para más seguridad y no que cada vez que haya que solucionar algo haya que poner más plata", comentó Terreno.

Ahora espera la actuación de los fiscales de Córdoba y Santa Fe para recuperar los dos tractores y continuar con el armado de los rollos de alfalfa que estaba por comenzar el domingo pasado.

