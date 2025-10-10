Decisión clave: Chile le restituyó un estatus sanitario a la Patagonia y retomará importaciones de productos cárnicos

Luego de que en agosto pasado Chile suspendiera las importaciones de reproductores bovinos en pie y carnes desde la Patagonia, y dejara de reconocer a esa zona como libre de fiebre aftosa sin vacunación, el vecino país restituyó hoy la condición sanitaria de la región y reanudará la compra de los productos argentinos. Por otra parte, informó que dará inicio al proceso de restitución de la condición sanitaria de la Argentina como país libre de influenza aviar, estatus que el país había perdido luego de un reciente brote de esta enfermedad avícola ya superada.

Vale recordar que Chile había dejado de reconocer a la región patagónica como libre de aftosa sin vacunación después de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) habilitara el ingreso de cortes de carne con hueso plano -como asado- a la Patagonia desde zonas al norte que vacunan contra la fiebre aftosa.

Entre el 8 y el 12 de septiembre pasado, los auditores del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile, Paula Cancino y Javier González, estuvieron en la Argentina en el marco de una inspección. Tras ese paso llegó la decisión conocida ahora.

“Es grato comunicar que la División de Protección Pecuaria de este Servicio ha determinado restituir el reconocimiento sanitario de la zona libre de fiebre aftosa sin vacunación de Argentina (Patagonia Sur y Patagonia Norte B) y levantar la medida de suspensión de las importaciones a Chile de las mercancías afectadas", dijo la comunicación del SAG conocida hoy y firmada por Carlos Orellana Vaquero, del servicio sanitario del vecino país.

Conocida la noticia se expresó Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que preside Carlos Castagnani. “Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) celebramos la resolución de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Chile de restituir el reconocimiento sanitario a la Patagonia argentina como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, alcanzando tanto a Patagonia Sur como Patagonia Norte B", dijo la entidad.

Carlos Castagnani, de CRA Camila Godoy

Agregó: “Se trata de una decisión de enorme relevancia para la producción patagónica y para la ganadería nacional en su conjunto, ya que restablece una condición sanitaria que es fruto de décadas de trabajo sostenido en bioseguridad, trazabilidad y esfuerzo público-privado”.

CRA destacó “la buena gestión de los organismos sanitarios y productivos argentinos, así como el compromiso de las provincias y de los productores patagónicos, que han defendido con firmeza este estatus estratégico para el comercio internacional de carnes”.

La entidad consideró que la noticia conocida hoy “no solo devuelve previsibilidad comercial y abre nuevamente mercados para nuestras exportaciones, sino que también renueva la confianza en la capacidad sanitaria de la Argentina”.

Noticia en desarrollo