Declararon “por tiempo indefinido” un paro y advierten por una pérdida diaria de US$100 millones

El paro que lleva adelante el sindicato de fleteros desde este lunes en más de 20 puntos estratégicos del país podría dejar, si se prolonga, pérdidas millonarias en el sector de la agroexportación. En rigor, según confirmaron a LA NACION desde el gremio que encabeza la protesta, la movilización es por tiempo “indefinido”. Esto afecta el normal funcionamiento de los puertos cerealeros del Gran Rosario y el polo exportador de la provincia de Buenos Aires en medio de la ralentización de camiones a las terminales. Los exportadores ya hablan de una merma diaria de US$100 millones por la protesta.

La medida de fuerza del Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (Siunfletra) es por una actualización en las tarifas, sumado a un pedido para integrar una mesa de negociaciones que cuatro cámaras que nuclean a los transportistas mantienen con el Gobierno. Los miembros del sindicato transportan desde arena hasta granos, entre otros productos.

Fuentes del sector agroexportador indicaron que el paro agudizó la problemática en las principales terminales cerealeras donde “el panorama es desolador” por la caída en la llegada de camiones. “No hay arribos de camiones, por lo que los puertos no van a descargar [y cargar marcadería]”, mencionaron. Indicaron que con esta medida “la Argentina retrasa ingresos de divisas equivalentes a 100 millones de dólares por día por paros en puertos”.

El paro impactó en los puertos del Gran Rosario Marcelo Manera

El secretario general de Siunfletra, Mario Pereyra, dijo a LA NACION que, como la tarifa que manejan es orientativa, los empresarios [a quienes llevan las cargas] no la respetan. “Hacen que el transporte viaje un 40% o 50% debajo de esa tarifa que firman las cámaras empresariales. Nosotros buscamos que se respete la tarifa piso, porque al cobrar ese porcentaje abajo lo primero que hacemos es no pagar el IVA, lo segundo que hacemos es que el convenio colectivo de trabajo de nuestros choferes no lo pagamos, no compramos insumos, porque además se agudizó todo esto. Por la sequía en el campo no hay trabajo, no hay exportación, no hay tarifa”, dijo. La decisión de encabezar el paro fue a través de un plenario, donde se pactó que hoy se iba a hacer la medida de fuerza.

Las cámaras empresariales a las que hace referencia están compuestas por la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Federación de Transportistas Argentinos (Fetra). Estas entidades, expresaron, llevaron adelante una reunión para pactar un aumento sobre la “tarifa orientativa”.

El Siunfletra no está en la mesa de negociaciones que mantienen las cuatro cámaras de carga con el Gobierno. Según confirmaron desde el Ministerio de Transporte a LA NACION, el sindicato “no puede participar”, porque no “forma parte de ninguna cámara” y no está reconocido como gremio. El viernes pasado, las cuatro cámaras mantuvieron un encuentro con autoridades de la cartera que conduce Diego Giuliano, para conformar una mesa de trabajo, a través de la secretaría de Gestión y Planificación.

Los ejes principales de la mesa serán: la implementación de medidas tendientes a erradicar situaciones de abuso de posición dominante de mercado, las distorsiones tarifarias, la propuesta de políticas tendientes a la protección de las fuentes de trabajo en el marco de las economías regionales, y la gestión y evaluación de instrumentos de fomento y compensación para la actividad a los fines de reducir costos regulatorios. El primer encuentro será el martes de la semana próxima.

El paro de fleteros es por tiempo indefinido Marcelo Manera

Pereyra indicó que a partir de la medida de fuerza buscan que se respete la tarifa que firman las cámaras empresariales. Contó que el viernes y anteayer estuvieron en contacto con el Ministerio de Transporte y Trabajo a través de sus abogados para encontrar una solución. Dijo que desde que comenzó el paro no han tenido ningún tipo de comunicación con autoridades nacionales.

Señaló que las cámaras empresariales no les permiten sentarse en la mesa de trabajo, pese a que en diciembre del 2021 regularizaron el sindicato y lo pusieron “en condiciones para sentarse a negociar” con el Gobierno. “A las cámaras no les interesa que nosotros estemos en esa mesa y entonces presionan al Ministerio de Transporte para que no estemos, porque nosotros vamos a hacer respetar lo que se firma”, apuntó.

El problema que hace referencia el sindicato es que “se genera una competencia desleal en el negocio cuando ellos [las cámaras] firman algo y esto posibilita a que a los fleteros se les descuente 40% sobre la tarifa pactada”. A modo de ejemplo, un viaje de menos de 100 km debería estar en 85.000 pesos, pero un transportista lo cobra a $40.000.

En el sindicato aseguraron que “hay un círculo vicioso porque no se respetan las tarifas pactadas”. Denunció también que “el dador de carga saca un cuadro tarifario donde les señalan el precio por el flete, menos un 40%”.

“Todo el transporte que anda en la ruta se rige sobre esa tarifa que las cámaras firman y aceptan que se le baje un 40% o 50% abajo de la tarifa que le llega al fletero; queda expuesta en la carta de porte de la mercadería”, explicó. Enfatizó en que el paro será por tiempo indefinido.

Desde Fadeeac aclararon que la última actualización se hizo el 16 de marzo pasado y fue del 22% en la tarifa nacional; el 31 de marzo último se hizo para la tarifa de la provincia de Buenos Aires.

Roberto Rivero, director ejecutivo de Fadeeac señaló que “no convocan ni apoyan los cortes y las distintas medidas de fuerza que se realizan en diferentes puntos del país, por reclamos relacionados con la recomposición y cumplimiento de la tarifa de referencia, la falta de playas y derechos laborales y en cambios en la carta de porte”. “Estamos convencidos de que la única vía de solución a los problemas que padece el sector es a través del diálogo y el trabajo conjunto”, completó.