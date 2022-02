Denuncian que los incendios son intencionales y hacen patrullajes para evitar más focos

En medio de la ola de incendios que ya lleva arrasadas 785.238 hectáreas en la provincia de Corrientes, productores denuncian que su origen es intencional. Para prevenir la zona, organizaron patrullajes diurnos y nocturnos. En tanto, piden más seguridad en las rutas y caminos rurales.

El productor agropecuario Juan Ellero, a quien se le quemaron a mediados de enero unas 380 hectáreas de las 480 que posee, dijo que no tiene dudas de que los incendios son provocados. “El miércoles pasado por la tarde se inició un fuego en un campo cerca de Mariano I. Loza (Estación Solari) que tiene eucaliptos y allí partimos un lote de productores para ayudar a extinguir el fuego. Es evidente que esto es provocado, este establecimiento tiene un cortafuegos de 20 metros adelante del alambre perimetral y otro de la misma medida atrás y el fuego se inició adentro de la misma plantación”, dijo a LA NACION.

Ellero contó, además, que luego de terminar de apagar el fuego, cerca de las 22, cuando regresaban por la ruta a sus domicilios vieron que dos personas que caminaban por la banquina comenzaron a correr y se metieron dentro del monte.

En Corrientes, los productores piden más seguridad

“Los estuvimos buscando hasta pasada la medianoche pero no los encontramos. Claramente es intencional. Estamos peleando con un enemigo que no sabemos quién es. Si es una cuestión política, es muy bajo el golpe porque le están golpeando al campo que produce y genera divisas para el país. Si esto es una pelea política, detrás estamos nosotros los productores que somos los únicos damnificados. Que la política solucione sus cuestiones en otro lado, pero que no jorobe a quienes trabajamos de sol a sol para producir”, apuntó.

En la misma posición está Juan Aguerre, productor y socio de la Sociedad Rural de Perugorría, cuyo campo familiar fue arrasado por el fuego. Más del 70% de la superficie, entre propia y alquilada, se quemó. Según contó, el fuego se originó en el establecimiento Aguaí, lindante con lo de Aguerre, en el cruce de la ruta provincial 119 y la ruta que va de Mariano I. Loza a Perugorría.

“Es imposible que el fuego que se inició en el campo vecino haya sido accidental. El establecimiento pegado al nuestro tenía sobre todo el perimetral que da a la ruta un cortafuegos de más de 20 metros de ancho y el fuego se inició dentro del campo”, explicó.

“Creemos que prenden en las banquinas de las rutas y de los caminos vecinales y cuando el productor tiene hecho cortafuegos, entran al campo y prenden desde adentro”, añadió.

Entre las pérdidas que más lamenta Aguerre, son las más de 70 ovejas del plantel que tenía y murieron quemadas, de las que sacaba los carneros para mejorar su majada Gza. Juan Aguerre

De manera personal, Aguerre cree que detrás de estos incidentes hay un tinte político. “No sé si es la Nación contra la provincia o un tema interno provincial. No es un tema que nos incumba. Tampoco encontrar a quienes inician los fuegos, para eso está la policía. Yo tengo que cuidar el campo y mi hacienda. Debe actuar la Justica con celeridad si no se va quemar entera la provincia”, remarcó.

Para Samuel Saenz Rozas, presidente de la Sociedad Rural de Mercedes, si bien no puede estimar el porcentaje, existe intencionalidad en el origen de los incendios. “Sabemos que son provocados. Se ve gente que anda en motos por las rutas prendiendo fuego pero que no se los alcanza a identificar. Es un tema parecido a la rotura de los silobolsas, que no se logra saber quiénes son porque entran, dañan y se van. Necesitamos que las fuerzas de seguridad actúen porque la situación está desmadrada. Además de apagar los focos, solicitamos que la policía y la gendarmería controlen las rutas”, remarcó.

En este contexto, Gerardo Cabral, fiscal de Investigación Rural y Ambiental, encargado de investigar delitos específicos en los departamentos de Sauce, Curuzú Cuatiá y Mercedes, señaló que por día se inician entre tres y cuatro denuncias por incendios. Asimismo, aclaró que un video viralizado en donde se ve a una persona que entra a un campo a las afueras de la localidad de Mercedes y que luego de prender un fuego en el lugar se retira, corresponde a una persona que fue contratada por el dueño de ese predio rural para que limpie.

Así quedan los campos, tras el paso del fuego Gza. Raúl Aguerre

“La persona está detenida pero no tiene nada que ver con los incendios en los campos. Estamos investigando cada incendio pero no tenemos nada en concreto sobre la intencionalidad de los mismos. Estamos avanzando, tomando declaraciones, trabajando en conjunto con la policía, los bomberos y la gendarmería”, indicó.

Incendios en Corrientes

Según describió, el lunes pasado salió una instrucción que les impone a los fiscales especiales en la materia poner énfasis para saber si los delitos son intencionales. “La pericias por ahora dicen que los incendios son previsibles (un término técnico que se usa en estos casos), pero hay que seguir investigando. No hay certezas de que haya un grupo de personas quemando los campos. Es muy difícil encontrar la causa”, sostuvo.

LA NACION también intentó conocer la opinión del ministro de Producción de la provincia de Corrientes, Claudio Anselmo, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo una respuesta.