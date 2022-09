Dólar a $200 para la soja: en el campo criticaron que la medida sea temporal y pidieron cobrar el valor internacional

Luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciara, entre otras cosas, un nuevo régimen para agilizar la venta de soja, a través de un mecanismo en donde los productores venderían hasta el 30 de septiembre a un tipo de cambio en torno a los $200, para dirigentes y referentes del sector este esquema “transitorio” deja muchas incógnitas. Se mostraron reacios a creer que en solo 26 días haya resultados positivos para el campo. Entienden que el beneficio es solo para la industria.

Para Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), “esta medida del dólar soja, si bien debería representar una mejora en el valor del producto, está lejos de acercarse al precio internacional como pasa en países vecinos como Uruguay o Paraguay”.

“El nuevo anuncio es transitorio para septiembre, pero ¿qué va a pasar en octubre? No es justo con los que, por ejemplo, vendieron la semana pasada. La cantidad de operaciones comerciales que están ligadas al precio de la soja, ¿a qué precio se van a tomar? ¿Qué pasará con los arrendamientos?”, se preguntó y agregó: “Cada productor evaluará si le conviene o no aplicar la nueva medida porque el que cambia los dólares es el exportador y no el productor. Esperaremos la publicación oficial de estos anuncios, para entender bien cuál es el alcance e implementación de todas las medidas”.

Por su parte, Carlos Achetoni, titular de Federación Agraria Argentina, dijo que el Gobierno, “para intentar resolver un problema coyuntural que tiene, vuelve a beneficiar a los mismos actores de siempre”.

“Estamos convencidos de que debe existir una única paridad y no una mejora para un solo producto: la situación requeriría políticas públicas integrales”, expresó. Agregó: “Una vez más, pese a que nos mencionó en su presentación como posibles destinatarios de un supuesto programa, los pequeños y medianos productores y las economías regionales no somos destinatarios ni beneficiados por las políticas públicas anunciadas”.

En tanto, Santiago del Solar, productor y exjefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura durante la presidencia de Mauricio Macri, dijo que esta medida deja al descubierto muchas cuestiones: “Es una señal muy extraña que desorienta mucho al mercado a futuros donde, al tener un precio distinto por un periodo muy corto, desarbitra las posiciones a futuro. Esta medida no aumenta las exportaciones, solo las trataría de adelantar, donde en los meses siguientes habrá menos para vender“.

Por otro lado, aseguró que la estrechez de la medida de menos de 30 días pone al productor que quiera vender en una situación complicada.

“El problema está en la logística de aquel productor que quiera acceder a los $200 por dólar, porque US$5000 millones es una carga de unas 8 millones de toneladas de soja, en ese periodo corto se deben pedir cupos, hay que cargar y despachar. Por eso, la estrechez temporal juega a favor del exportador, es decir está en una situación dominante donde hará valer su capacidad de carga y descarga. Esto es un acuerdo entre la industria aceitera y el Gobierno, no cabe duda, donde se excluyeron al resto de los granos: necesidad imperiosa del Gobierno por divisas y necesidad imperiosa de la industria para moler soja, juntos pergeñaron esta idea. Esto de querer concentrar todas las exportaciones en un mes va a hacer caer el precio de la soja argentina durante ese periodo, donde va a sobrar soja por todos lados”, afirmó.

Carlos Achetoni, de FAA

Por su parte, Néstor Roulet, productor y consultor agropecuario, señaló que en el campo hay un “doble ánimo, donde por un lado se baja la presión impositiva pero solo de un sector y lo que se reclama es que se baje la presión impositiva del sector agropecuario en general”.

“Acá lo hacen en una sola dirección, donde se a perjudicar indiscutidamente a todos los otros sectores en los costos de su producción que utilizan expeller y harina de soja como parte de la alimentación como ser el caso de los porcinos, aves, de los tambos, que puede incidir hasta un 30% (que es lo que representa la proteína de soja). Está mal asesorado Massa cuando dijo que esta medida no va a influir en los costos de la alimentación en el mercado interno”, remarcó.

La opinión de la industria

Para Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara- CEC), “esta nueva condición es una mejora significativa que, aunque sea temporal, tendrá un impacto directo en el precio de la soja en el mercado interno”.

Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC Archivo/Sonia Suárez

“Entendemos que esto ha surgido del proceso de consultas que abrió el Gobierno desde hace semanas con las entidades de productores y los demás eslabones de la cadena. La decisión de venta de soja está siempre en manos del productor, y será él quien decida cuándo vender, entendiendo que en esta oportunidad el tipo de cambio va a durar únicamente hasta fin de mes”, indicó.

“Esta medida temporal muestra que el Gobierno debe trabajar una política pública que reduzca de forma permanente la alta carga tributaria de la cadena de soja”, añadió.

Miguel Simioni, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), expresó: “Entendemos que es una medida coyuntural y temporal hasta fin de septiembre, por la situación que atraviesa el país. Veremos a partir de mañana el comportamiento que tendrá el mercado. El resultado de esta medida dependerá exclusivamente de la decisión de los productores, quienes seguramente evaluarán el comportamiento del mercado y definirán si aprovechan o no esta ventana de tiempo para liquidar con un tipo de cambio diferencial”.