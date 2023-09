escuchar

A pocas horas de finalizar el dólar soja que está en vigor desde principios de este mes, y que contempla un mix de liquidación de la oleaginosa con un 75% al tipo de cambio oficial y otro 25% de libre disponibilidad para los exportadores, crecen las versiones de que el esquema podría continuar el próximo mes. Las negociaciones se extenderían en el transcurso del día entre el Gobierno y los exportadores.

Si bien en los últimos días desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) emitieron comunicados en los que aclaraban que el mecanismo finalizaría hoy, en el transcurso de las horas se conoció que el mecanismo podría extenderse en octubre. Las negociaciones entre los exportadores y el Ministerio de Economía se realizarán a lo largo del día, por lo que habría definiciones a las 15, antes del cierre de los mercados.

“Frente a las distintas consultas periodísticas recibidas, el gobierno informó a Ciara que no tiene previsto extender el programa bajo el decreto 443/23″, habían explicado en el transcurso de la semana. De acuerdo con los trascendidos, la semana pasada el ministro Sergio Massa, les habría negado esta posibilidad de extender el mecanismo, no obstante, en las próximas horas habría una decisión definitoria. Había negociaciones que, supuestamente, hasta anoche no llegaron a buen puerto.

Los exportadores y el Gobierno definirán en el transcurso de la tarde si la medida continúa Télam

El dólar soja que está en vigor desde el 5 de septiembre pasado fija que el 75% se deberá ingresar al tipo de cambio oficial, mientras que el 25% restante es de libre disponibilidad, es decir que cada empresa decide qué hacer con ese 25%. La medida se oficializó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 443/2023 en el Boletín Oficial.

En la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) explicaron que “al comparar con las ediciones anteriores que han incluido soja en el programa, se encuentra que esta última instancia ha sido menos dinámica en términos nominales de comercialización interna”. Además, señalaron que en contraste con los programas previos, en los cuales el tipo de cambio era fijo, la edición actual del PIE ha implementado un nuevo esquema en cuanto a la liquidación de divisas.

Noticia en desarrollo