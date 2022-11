Dólar soja: una convocatoria de apuro y sin la Mesa de Enlace

escuchar

A partir de la media mañana, varias cadenas del agro y la Mesa de Enlace comenzaron a recibir, de a poco, una carta de invitación para asistir a una reunión con el ministro de Economía, Sergio Massa. El motivo hacía referencia a un “Programa de Exportadores” para diciembre, pero mientras llegaban las invitaciones al casillero, LA NACION adelantó que a partir del lunes y hasta el 31 de diciembre próximo estará vigente una nueva versión del dólar soja.

Pese a que la implementación de esta medida había circulado en las últimas semanas, la inmediatez de la convocatoria a la reunión no cayó nada bien en el campo, por lo que varias entidades advirtieron que no participarán de los anuncios. La cita que hace referencia al “Programa de Incremento Exportador”, con el que el Gobierno buscará sumar US$3000 millones a las reservas para calmar a los mercados, está programada para las 18 en el Ministerio de Economía. La cotización será actualizada por inflación y superará los $200 de la versión anterior (en torno de $230).

Quiénes fueron convocados

A la reunión fueron convocados empresarios que integran la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (Ciara-Cec) y otras cadenas de valor, junto a los dirigentes ruralistas.

Los integrantes de la Mesa de Enlace, compuesta por el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni; el de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes; de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, también recibieron el mail con la convocatoria pasadas las 10 de la mañana.

Jorge Chemes, presidente de CRA; Nicolás Pino, presidente de SRA; Carlos Achetoni, presidente de FAA; Elbio Laucirica, presidente de Coninagro Archivo

Según confirmaron los integrantes de la Mesa de Enlace no van a asistir hoy a la reunión por encontrarse fuera de Buenos Aires y los tiempos en los que fueron citados y el momento de la reunión son muy cortos. “¿Hoy? ¡Imposible! Estoy de vacaciones y no tengo a nadie”; “No va nadie”; “avisaron de hoy para hoy, y tenemos agenda”, fueron las respuestas de las entidades. Además, advirtieron que “no están de acuerdo con la medida” y recordaron que tampoco participaron del primer dólar soja.

Por parte de los exportadores fueron llamados: Roberto Urquia, presidente Grupo Aceitera General Deheza (AGD); Vladimir Barisic, presidente de Viterra; Alfonso Romero, CEO de Cofco; Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-Cec; José Castelli, presidente de Bunge; Fernando Cozzi, presidente de Cargill; Pablo Noceda, presidente de Molinos Agro y Juan José Blanchard, presidente de LDC.

A la larga lista fueron convocados también Luis Zubizarreta, por Acsoja; Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores de Granos; Andres Ponte, presidente de MatbaRofex; Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA); Ernesto Crinigan, presidente del Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Luciano Durand, del Centro de Corredores de Cereales de Rosario; Julián Echazarreta, de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA); Gonzalo del Piano de Agricultores Federados Argentinos (AFA); José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Miguel Simione, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR); Maximiliano Abraham, presidente de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca; Analía Gaviglio, de la Bolsa de Cereales de Santa Fe; Diego Meyer, presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos; Juan Carlos Martínez, presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba.

Además, fueron citados Roberto Domenech, presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA); Javier Prida, presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia); Adolfo Franke, de la entidad de productores de porcinos; Pablo Villano, presidente de Apymel.

“Espero poder llegar porque me llamaron hoy. Voy a hacer todo el esfuerzo, nosotros venimos reclamando que el dólar soja en la edición anterior nos aumentó tremendamente el costo de producción. Eso significa mucho dinero; si no lo podés pasar al precio es un gran impacto, pero no sabemos más que eso, cuando empezó a sonar el tema del dólar soja II le dijimos al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, los problemas que enfrentamos”, dijo Domenech.

El objetivo del Gobierno

El programa, según confirmaron fuentes oficiales, además tiene tres objetivos por mayor recaudación: financiamiento de promoción para economías regionales, subsidios a las cadenas de valor avícola, bovina, lechera y porcina para aumentar la producción y un fondo para mantener el valor de las asignaciones familiares. En ese sentido, indicaron que se prevé un premio a la industrialización de soja para aumentar la incidencia de aceites y harinas en las exportaciones del complejo agroindustrial.

“El objetivo es batir el récord de exportaciones del complejo agroindustrial histórico, a los efectos de ponerlo sobre la mesa en el debate de la agenda de seguridad alimentaria global que se discute en el G-20. Desde el punto de vista fiscal el Gobierno se asegura el cumplimiento de la meta de reservas que se espera, así superar en un 15%. Esto termina siendo un financiamiento sin necesidad de emisión”, afirmaron.