El campo de Buenos Aires y La Pampa protestará mañana contra el cepo a la carne

Con foco en sostener el reclamo en contra del cepo a la exportación de carne vacuna, y exigir su finalización, mañana la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) mantendrá en la Sociedad Rural de Olavarría una reunión de Consejo Abierto donde participarán diversos actores de la cadena.

En diálogo con LA NACION, Horario Salaverri, presidente de Carbap, remarcó: “Con esta convocatoria buscamos sostener el reclamo y alzar la voz, decirle al Gobierno que no se pueden hacer los distraídos porque los problemas subsisten y que necesitamos que el 31 levanten las restricciones”.

El cepo a la carne, que cuotificó en 50% los embarques, vence el 31 del actual, pero el Gobierno lo podría prorrogar hasta fin de año ya que se reservó esa posibilidad vía un decreto.

El encuentro de mañana está previsto que comience a las 11 con una exposición a cargo de Mariano Otamendi, que hablará en este caso sobre el trigo, cultivo sobre el cual los productores también tienen puesta su atención y reparos por el funcionamiento del mercado.

Luego habrá una mesa de debate y exposición sobre la cadena cárnica, en la que participarán representantes de las consignatarias de hacienda, representantes de matarifes abastecedores y frigoríficos, y un delegado del sindicato de la carne.

“La idea es que cada uno de ellos exponga la realidad del sector a causa de la restricción a la exportación de carne, teniendo en cuenta que el 31 vencería la medida, en caso de que no haya una postergación”, dijo Salaverri.

Después de las exposiciones, Gabriel De Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), y Salaverri debatirán con los productores y las entidades rurales acciones a seguir y de qué manera poder darle fin a estas restricciones. Carbap está adherida a CRA.

“Nosotros entendemos que esto ya ha causado un daño bastante evidente y que cada día que pasa estamos peor. Principalmente el sector trabajador, que cada vez empeora más. Por eso la idea es plantear y debatir para tratar de encontrar una salida”, sostuvo el presidente de Carbap.

Al término de la reunión Carbap elaborará un comunicado para plasmar lo tratado durante el debate y se comunicarán las resoluciones que se tomarán desde la entidad.

A pesar de que la reunión es abierta a cualquier productor, los organizadores no esperan una convocatoria multitudinaria. “Nosotros, en este tipo de eventos, no le damos importancia a la cantidad de gente, sino que lo que buscamos es la representatividad”, dijo. En ese sentido, remarcó que va a haber productores de más de 100 localidades de Buenos Aires y La Pampa.

“No son actos multitudinarios, pero son hechos de debate que tienen una profundidad mayor en el análisis de la situación”, agregó.

La reunión se da luego de que la Mesa de Enlace firmara con frigoríficos, productores exportadores, un sindicato y consignatarios de ganado un documento pidiendo el fin del cepo a las exportaciones.

La semana pasada, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, presentó al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) un borrador consolidado de un plan ganadero. Consiste en una serie de estímulos, aunque sin precisar asignación de recursos.

“El problema que tenemos hoy en la Argentina es la comercialización. Entonces, si no se garantiza que la comercialización va a ser libre, fluida, y que no va a haber intervenciones, es muy complejo debatir una mayor producción porque si uno no tiene las posibilidades de venta para qué va a producir más”, dijo el ruralista.

Cabe recordar que las exportaciones de carne vacuna se siguen desplomando en valor por el cepo dispuesto por el gobierno nacional. En julio pasado, bajaron en unos 50 millones de dólares versus igual mes de 2020, según el ultimo informe de Intercambio Comercial Argentino que elabora el Indec.

De cara a las elecciones

Mientras tanto, de cara a las próximas elecciones, las sociedades rurales y asociaciones de productores de San Pedro, Rojas, Salto, Pergamino, General Rodríguez, San Antonio de Areco, Vedia, General Viamonte, Capitán Sarmiento, Arrecifes, Baradero y Colón pidieron que los candidatos tengan en agenda “un programa concreto para llevar en determinado plazo a la eliminación de los derechos de exportación y promover la unificación cambiaria”, “un claro propósito de eliminar la intervención de los mercados”, “estar dispuestos abordar la legislación fiscal de la provincia y restringir las potestades municipales por sobre leyes provinciales y/o nacionales”, entre otros puntos.

También reclaman que los candidatos tengan como consigna “defender incondicionalmente la propiedad privada”, “promover definitivamente una ley nacional y provincial sobre el uso y aplicación de productos fitosanitarios” y “transparentar los presupuestos públicos y los gastos de las legislaturas”.