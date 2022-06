El gobernador Gustavo Valdés acusó al Gobierno de “falta de visión” por la escasez de gasoil

CORRIENTES.- En Riachuelo, cerca de la ciudad capital de esta provincia, con el corte de cintas se realizó hoy al mediodía la apertura oficial de la Exposición Nacional de Razas. El evento estuvo encabezado por el gobernador Gustavo Valdés, quien en diálogo con la prensa criticó al gobierno nacional por la falta de gasoil. “Venimos advirtiendo hace muchos meses de que íbamos a tener faltante y no lo corrigieron. Hoy estamos pagando las consecuencias”, señaló el mandatario.

En rigor, expresó que la problemática es consecuencia de “una falta de visión del Poder Ejecutivo, que es el que está gobernando en este momento” y advirtió que es “fundamental” que se resuelva porque “no solamente está trabando la producción, sino que ahora también comienza a trabar el funcionamiento del Estado”.

En esa línea, hizo un pedido al gobierno nacional: “Lo que necesitamos es que supriman los impuestos de lo que tiene que ver con el diésel de manera que nosotros tengamos un acceso más urgente y más rápido”.

Gustavo Valdés sobre el abastecimiento de gasoil: "La situación es crítica"

Valdés llegó a la muestra, que cuenta con el apoyo del gobierno provincial y de Expoagro Edición YPF Agro, luego de haberse reunido por la mañana con autoridades de la Cámara de Estaciones de Corrientes (CEsCor). Tras el encuentro, manifestó que “la situación es crítica” porque a los racionamientos en la distribución y la falta del combustible “se suma el incremento de su costo, con el consiguiente impacto en la cadena de precios de todos los rubros”.

Por otro lado, Valdés puso énfasis en la necesidad de generar una nueva infraestructura. “Hay mucha falta de inversión. No tenemos oleoductos adecuados, por lo tanto, tampoco tenemos refinería cerca de los centros de consumo y esto genera, a los 100 años de YPF, falta de visión. Siendo que deberíamos estar sobradamente con autoabastecimiento”. Sobre ese tema, continuó: “Somos la quinta potencia de reservas petroleras en el mundo y nos pasa esto. Creo que es falta de planificación”.

Además, para el mandatario “hay que exportar gas, pero sin olvidar que hay parte de la Argentina que no tiene gas natural”. En rigor, indicó: “En Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, el norte de Santa Fe y en miles de hogares no hay gas natural. Por eso es importante generar recursos, no que se quede en el Estado para gastarlos mal; tenemos que agarrar esos recursos para que todo el mundo pueda acceder [al gas natural] y tener energía barata para el desarrollo”. “Esa es la meta, agregarle valor a nuestros productos primarios y luego exportar al mundo”, apuntó.

El gobernador hizo una crítica a la clase política. Dijo que debería poner el foco en la producción. “La actividad productiva es lo que mueve al país. Tenemos que mirarla. Tenemos que mirar la industria, hacer que el Estado optimice sus recursos, que gaste lo que sea necesario y producir lo máximo posible, es lo que todo el mundo está pidiendo”, afirmó.

Habló sobre la importancia de la actividad productiva para su provincia, que tiene 26.000 productores. “Corrientes tiene casi 5.500.000 de cabezas y cada vez estamos mejorando más la genética, lo que nos permite tener mayor competitividad y mejor ganado todos los años. Por supuesto que tenemos mucho para mejorar. Tenemos que tener mejor preñez, terminar el ganado en Corrientes, no solamente generar el ternero”, sostuvo. Agregó: “Realmente los productores trabajan de manera incansable. Generan productos que son de nivel mundial y los tenemos que apoyar”.