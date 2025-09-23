El Gobierno oficializó la eliminación de retenciones a las exportaciones de carne hasta octubre

El Gobierno oficializó la reducción a 0% de las retenciones aplicadas a un conjunto de productos cárnicos, con vigencia hasta el 31 de octubre de 2025. La disposición se da tras la reciente eliminación de retenciones a los granos. La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y del ministro de Economía Luis Caputo. La medida fue establecida a través del Decreto 685/2025 y entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

De acuerdo con lo dispuesto, los exportadores de las mercaderías comprendidas deberán liquidar al menos el 90% de las divisas generadas por las operaciones dentro de un plazo máximo de tres días hábiles desde la oficialización del permiso de embarque. En caso de incumplimiento, volverán a regir las alícuotas anteriores correspondientes.

Según indica el Poder Ejecutivo en el texto de la normativa, el sector agroganadero se mantiene como una de las principales fuentes de empleo, divisas y desarrollo regional, por lo que resulta necesario generar condiciones que fortalezcan su desempeño. En ese marco, el decreto destaca que los derechos de exportación constituyen un impuesto “distorsivo” y reitera que el objetivo de la gestión es avanzar en su reducción progresiva hasta su eventual eliminación definitiva, en la medida en que lo permitan las metas fiscales.

El alcance de la medida está limitado en el tiempo y vinculado al cumplimiento de las exigencias previstas. El artículo 3 del decreto aclara que el beneficio será de aplicación únicamente para quienes oficialicen permisos de embarque dentro del período establecido, es decir, desde la entrada en vigencia hasta el 31 de octubre próximo. El decreto también prevé sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones. Quienes no integren en tiempo y forma el total de los derechos de exportación que corresponderían, además de afrontar sanciones legales, no podrán volver a utilizar la ventaja arancelaria dispuesta por la norma.

En sus considerandos, el Gobierno plantea que la iniciativa se alinea con los principios de apertura comercial y libertad económica que, según afirma, impulsan el crecimiento de las cadenas de valor agroindustriales. Se busca así, según se indica en la norma, consolidar la estabilidad macroeconómica y contribuir al desarrollo del sector productivo en cada región del país.

El texto oficial también hace un repaso de medidas en el mismo sentido en el que recuerda que, en agosto de 2024, mediante el Decreto 697/24, se habían reducido derechos de exportación para distintas mercaderías agroindustriales, entre ellas los productos cárnicos, lo que derivó en un aumento de las colocaciones externas. En ese sentido, este lunes también se habían eliminado las retenciones a determinados granos y subproductos de dicho sector.