El “nuevo campo”. El seguro agrícola que ahora también protege drones

La tecnología está transformando vertiginosamente al campo y RUS, la aseguradora oficial de Expoagro, acompaña los cambios con nuevas coberturas, como por ejemplo el seguro para drones de uso agrícola.

Desde su área especializada en agronegocios, la compañía reafirmó su compromiso con el desarrollo federal y el interior productivo en la edición de la gran muestra agroindustrial. Y lo hizo con su último lanzamiento para las aeronaves pilotadas a distancia, pero también con su amplio portfolio de productos y soluciones para el sector.

Drones agrícolas: cómo funciona la nueva cobertura de seguros para el sector

El seguro para drones es parte de la propuesta integral de RUS, que promueve coberturas que se adecúan a todas las tareas agrícolas y que incorpora las más recientes innovaciones tecnológicas. Al respecto, desde la aseguradora destacaron “el rol central que hoy tiene la automatización y la digitalización” en el agro argentino, de la mano de fenómenos como la robótica, la inteligencia artificial, las plataformas integradas y el uso de sensores y satélites.

En concreto, la nueva cobertura protege tanto a los equipos como a las operaciones realizadas con drones en el sector agropecuario, en el marco de un notable avance de esa tecnología en las diversas labores de mapeo, siembra, aplicaciones y control de cultivos.

En su stand en Expoagro, RUS brindó asesoramiento personalizado y presentó su portfolio de seguros para el agro, con soluciones para productores, contratistas y empresas del sector.

Al igual que sus otras líneas comerciales, puede ser adquirida por productores, contratistas o empresas especializadas. Asimismo, gracias a los acuerdos celebrados con fabricantes y distribuidores, puede también contratarse junto con la compra de los equipos.

Entre sus principales características, se destaca la protección integral ante daños a terceros y sobre el propio dron, la cobertura de responsabilidad civil y casco contra todo riesgo, pero además ante deriva, accidentes y robo parcial o total. El seguro para drones de uso agrícola cumple con las exigencias de ANAC y la normativa vigente y aplica a todas las categorías y pesos de aeronaves.

Por otra parte, durante los 4 días de la muestra, RUS ofreció en su stand atención personalizada y soluciones diseñadas a medida para todos los actores del sector: productores, contratistas y empresas. Como división especializada dentro de Río Uruguay Seguros, RUS Agro cuenta además con coberturas para riesgos climáticos, maquinaria, ganado, transporte y personal.

