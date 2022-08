En un evento del campo, Rodríguez Larreta apuntó contra Cristina Kirchner: “Muy inoportuna”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que la acusación de la vicepresidenta Cristina Kirchner hacia la policía porteña por los sucesos vividos ayer en las afuera de su casa fueron de “una gran irresponsabilidad y muy inoportuna“.

Ayer, en su cuenta de Twitter la vicepresidenta señaló: “La policía de la ciudad reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas”.

“No ayuda en nada. En una situación, en donde los dirigentes tenemos que generar la paz social, lo único que hizo fue echarle nafta al fuego, sobre todo en un momento de máxima tensión cuando la gente estaba ahí (en su domicilio). Gracias a la acción de la policía se evitó una situación, donde había dos grupos antagónicos que podría haber sido mucho más grave, la policía actuó bien. Ella (por Cristina) lo único que hace con sus declaraciones es exacerbar los ánimos”, destacó durante el 5º Congreso Internacional de Coninagro, realizado en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA).

En esa línea, señaló no estar de acuerdo con los escraches a políticos. “He cuestionado los escraches a todos, y mucho menos en los domicilios particulares. A mi me ha pasado en mi casa más de una vez”, indicó.

En cuanto al desempeño del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, el mandatario porteño aseguró que es “muy prematuro” dar una visión. “Yo no creo que los cambios de nombre, incluso dentro del propio equipo de Gobierno, cambien nada. Hasta ahora hemos escuchado algunas medidas, pero la Argentina necesita un plan de desarrollo y no medidas aisladas, ni soluciones mágicas. Necesitamos un plan que nos muestre cómo podemos crecer y desarrollarnos más y, cómo hacer para que la producción del campo, la industria agroalimenticia, que supone el 70% de las exportaciones argentinas, se duplique”, afirmó.

“La Argentina tiene una gran oportunidad y un potencial de exportación que tiene que aprovecharlo ahora. El campo es un sector con un potencial enorme, aunque no el único. Debemos tener un plan para exportar más pero siempre terminamos ahorcados por un tipo de cambio porque faltan dólares. Aunque antes debe haber un plan para estabilizar la economía, sino nada va a funcionar con una inflación como la que tenemos hoy”, añadió.

Para Rodríguez Larreta, hay que bajar la inflación a los niveles internacionales y en este sentido dijo que está dispuesto a sentarse con otros políticos para generar un consenso más amplio.

“No con todos. Con quien no me sentaría sería con un k, que cree que la inflación se baja con un control de precios, monitoreado por militantes de La Cámpora en los supermercados. No me pondría de acuerdo nunca. Es el mismo que cree que para controlar el precio de la carne hay que prohibir las exportaciones de carne. Con un kirchnerismo que cree que apenas hay un problema fiscal, la primera idea que tiene es aumentar las retenciones, no me pondría de acuerdo. Con gente que cree que nuestros socios internacionales tienen que ser Cuba o Venezuela, no me pondría de acuerdo nunca”, afirmó.

“Luego de dos años y ocho meses, este Gobierno, no ha demostrado aun ninguna vocación de consensos, no tiene un plan y se ha pasado echándole la culpa al gobierno anterior, a la oposición, siempre buscando un culpable en otro lado”, agregó.

Retenciones

En cuanto a las retenciones, la mirada del jefe porteño es que “en la medida en que se pueda alcanzar el equilibrio fiscal, porque sin equilibrio fiscal no hay nada, se puede ir trabajando en otro sistema de retenciones, por ejemplo, priorizando economías regionales o promoviendo el aumento de la producción y eso no tiene costo fiscal en el inicio”.

“Debemos pensar en una visión mucho más federal pero no hay duda que se tiene que apuntar a bajar la carga impositiva. Y justamente deberíamos promover las exportaciones porque la Argentina exporta entre el 15 el 17 por ciento de su producto y el promedio internacional está en 30%. Y uno de los sectores que podría duplicar eso es el campo en sentido amplio”, aseguró.

Por último y, cuando faltan un poco más de un año para las elecciones presidenciales, Rodríguez Larreta sostuvo que en su espacio todavía no se habló de candidaturas. “Pero sí digo que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de coalición, donde la primera coalición consolidada tiene que ser la nuestra, nosotros con el radicalismo, con la Coalición Cívica. A Elisa Carrió y a todos los quiero dentro de nuestro espacio”.

También participó del encuentro cooperativista, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, quien en primer término le deseó “suerte” a Massa en su gestión, “porque si le va bien, nos va bien a todos”.

“Lamentablemente, viendo la evidencia, no soy muy optimista, porque no veo una política de estabilización macroeconómica integrada, ni una política económica, solo medidas económicas inconexas, con una crisis en la conducción política de la alianza que gobierna. En un contexto complicado para la Argentina, soy bastante escéptico en el éxito que pueda tener el ministro de Economía. Hay que darle tiempo, pero tengo mis dudas que le vaya bien”, dijo.

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Facundo Manes Gza. Coninagro

Ayer se publicó en el Boletín Oficial que se recortaban gastos en las áreas de salud, educación y vivienda. Para Manes, hacer este recorte y no en la política “es amoral”.

“El ejemplo lo tiene que dar la política. Miren en las calles y fíjense los gastos en publicidad oficial que hay, es obsceno, en un país donde hay hambre, malnutrición infantil, las escuelas están rotas y que los hospitales no funcionan bien. Hay un gasto político inmenso. Lo último que hay que recortar es en educación y salud, porque la educación es el arma para erradicar la pobreza”, sostuvo.

Para Manes, para salir de la crisis en la que el país está inmerso, se debe seguir el camino de lo que hizo el campo argentino. “En las últimas décadas, el sector agropecuario hizo una revolución del conocimiento, invirtió en genética e innovación, en tecnología que permitió que sea un modelo mundial. El campo tiene un gran potencial, si le sacamos el freno de mano del Estado, si organizamos el esquema fiscal, si apostamos a un riego artificial masivo, entre otras cosas”, señaló.

En este contexto, dijo que faltan políticas de Estado, confianza y productividad. “La Argentina es un paciente mal medicado. Necesitamos un proyecto de país, donde el campo es parte importante de eso. Tenemos que tener un esquema fiscal que sea revisado, favorecer las exportaciones, integrarnos con Brasil para competir juntos en muchos productos (que nos daría una fuerza enorme al mundo), proveer estabilidad para los inversores, vincular el conocimiento científico con el sector productivo y armar una ley agrícola como tiene los Estados Unidos. Claramente hay que defender y entender al campo y verlo como un aliado”, apuntó.

A su turno, la senadora nacional Carolina Losada habló de los planteos de Cristina Fernández a la acusación del fiscal Diego Luciani y remarcó que ni la vicepresidente, ni el presidente creen en la división de poderes.

“Espero que la vicepresidenta no genere más violencia. Me pareció muy pobre lo que dijo ayer Alberto Fernández. Un presidente haciendo ese papel me parece peligroso y preocupante. De la vicepresidenta lo que espero es que no genere más violencia. Hay que defender las instituciones, porque sin ellas no hay nada”, aseguró. En cuanto a la oposición destacó que “son los que ponen paños de agua fría”.