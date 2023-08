“Es el socio bobo que no te pregunta cómo te va”: el presidente de la Rural dijo que el campo está “harto” de pagar impuestos

escuchar

ROSARIO.- “El productor está harto de pagar. En condiciones que no son normales, como este año, hay productores con quebranto que han pagado impuestos, mientras el Estado es el socio bobo que no te pregunta cómo te va”. Así se refirió Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en una nueva edición de Experiencia IDEA Agroindustria, realizado en esta ciudad.

“Son contados con los dedos de una mano los países donde los productores pagamos derechos de exportación (DEX). Es evidente que el productor está cansado de pagar y ante una situación como la que hubo (la feroz sequía), ahí no solo el productor se dio cuenta porque estamos acostumbrados a lidiar con el clima, sino que le mostró a la política que hoy fueron US$20.000 millones menos para el país: la política permanentemente se da vuelta y levanta la olla del campo y siempre tiene algo para rascar, hoy se acabó, no hay más nada. La sequía nos mostró eso. Señores, tomen conciencia de esto”, dijo.

“En los últimos 20 años se perdieron 100.000 productores. Necesitamos dinamizar mucho más la producción. Hoy, la Argentina realmente tiene la bendición de que el tren vuelve a pasar porque el mundo demanda lo que nosotros hacemos: alimentos, minería, energía, la economía del conocimiento. Les pedimos a los que les toca mandar que nos den las condiciones para que eso suceda”, agregó.

Luego de la pésima campaña a causa de la sequía, Pino insistió que hay que “agarrar un camino que sea más virtuoso, no solo para los productores sino para el país entero”. “No lo digo de caprichoso, hay que mirar países como Uruguay, como Paraguay, como Brasil, que no agarraron el camino nuestro, son países que van para adelante, porque tienen reglas claras y justas. No necesitamos mucho más. Pero este camino no da para más”, remarcó.

Por otro lado, se refirió a la presencia del ministro de Economía y precandidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, en la última Exposición Rural de Palermo: “Desde 2008 para acá, no me acuerdo de alguien del Gobierno de este espacio político que haya estado en la Rural. Más allá de lo que uno cree, veo que es madurez democrática”.

Dólar maíz

En cuanto al dólar maíz a $340, reiteró que esta medida implementada de manera temporal no es una solución acertada. “Solucionan con el dedo a un sector y perjudican a otros. Pero en definitiva, es una necesidad del Gobierno de recaudar divisas. Toquetean por un lado y nos rompen el normal desenvolvimiento de la comercialización de quienes usan el maíz como materia prima para su producción, productores de cerdo, de pollo, de feedlots, tamberos: todos vimos alterado nuestros números de producción”, enfatizó.

“Es mucho más fácil que el Gobierno te diga, señores, la verdad estamos jodidos por acá, necesitamos esto así, se nos ocurre tal cosa, tal otra y no estas medidas que no caminan, que no sirven”, agregó.

Para el dirigente ruralista, a partir del lunes, y tras las PASO, se va a ir aclarando el panorama y se irá mostrando a aquellos candidatos que van a tener más posibilidades de dirigir los destinos del país, pero igualmente “va a ser un fin de año intenso”.

“No creo que sea un lunes complicado. Tenemos que aprender que esto es algo que va más allá del partido político, hay que poner en valor la democracia, donde un presidente se va y le entrega el mando al presidente que entra: tiene que ser algo natural. Todos lo que nos dedicamos a producir, vamos a seguir trabajando. Hay que ser optimistas, vamos a salir para adelante”, señaló.

Pino participó de un panel junto a Ignacio Lartirigoyen, cofundador y presidente de Lartirigoyen & Cía., y a Ignacio Bartolomé, CEO de GDM. Durante su exposición, Lartirigoyen pidió una simplificación de la carga impositiva para los productores. “Liquidamos más de 70 impuestos. Nuestros mejores cuadros están afectados a liquidar una maraña de cosas. No pido una reducción de impuestos pero sí simplificar, con un IVA común, un saldo fiscal global”, manifestó. Y luego advirtió que su empresa, a pesar de dar trabajo a 1200 personas, no puede ser financiada por bancos argentinos, solo por tener un socio internacional.

A su turno, vía streaming, Bartolomé se refirió a la propiedad intelectual de las investigaciones en tecnología y la necesidad de una nueva ley de Semillas. “En otros países, el respecto a la propiedad intelectual está por encima del 60%. Mientras que en la Argentina, 7 de cada 10 no pagan por la tecnología que desarrollan compañías como la nuestra. La ley de semillas quedó vieja por las nuevas tecnologías que hay en el mundo. La única forma en que alguien puede invertir es que después el productor le devuelva algo, sino obviamente se priorizan los territorios donde haya más respeto a la propiedad intelectual”, explicó. Por último, aclaró que la empresa, fundada en 1980, va a seguir apostando por la Argentina.