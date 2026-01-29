“Es insólito”: Trump avala usar más etanol en la nafta y en la Argentina se reactiva un reclamo

CÓRDOBA.- Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que promoverá el corte obligatorio del bioetanol con nafta en una proporción del 15% (hoy es de 10%), en la Argentina sigue demorado el tratamiento en el Congreso del proyecto impulsado por la Liga Bioenergética y la Unión Industrial Argentina que, para las naftas, lleva el corte mínimo de bioetanol del 12% al 15% en los próximos dos años. El etanol se puede elaborar con caña de azúcar o maíz.

El corte generalizado a nivel nacional en Estados Unidos es del 10% mientras que el 15% está habilitado sólo en determinadas jurisdicciones del Medio Oeste y no puede comercializarse durante el verano; tales restricciones conspiran contra el uso de ese biocombustible. “Prometí apoyar el E15 durante todo el año”, dijo Trump.

Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, señaló a LA NACION que es “muy lógico” que Estados Unidos vaya por ese camino y, a la vez, es “un ejemplo para la Argentina, que está estancada en una mezcla del 12% de bioetanol en naftas desde 2016. Siendo la Argentina potencia maicera que exporta el 60% y el 70% de su producción sin darle ningún valor agregado, y siendo importadores de naftas (450 millones de dólares al año). Es insólito que desaprovechemos esta oportunidad".

Insistió en que el bioetanol es “desarrollo federal, ahorro de divisas del Banco Central, y un aire más puro para toda la población. Paraguay mezcla al 25%, Bolivia al 25%, Brasil al 50% y nosotros al 12% cuando tenemos todo para multiplicar nuestra producción. Lo peor es que hoy nos vemos con un uso de capacidad instalada del 75%. Podríamos pasar al E15 mañana".

En el caso de la Argentina, el Gobierno impulsa un corte para el biodiésel del actual 7,5 % al 10% en 2027 y para el bioetanol, del 12% al 15%, siempre en ese año. Carlos Gutiérrez, diputado nacional (Provincias Unidas) subrayó que “todo lo que tiene que ver con la producción no genera atracción para el Gobierno” y ratificó que seguirán trabajando para lograr la suba del corte.

El subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Veller rechazó la propuesta de la Liga. En octubre pasado expuso en la comisión plenaria Minería, Energía y Combustibles del Senado, en la que planteó la propuesta del Ejecutivo y afirmó que apunta a generar certidumbre, crecimiento y evolución en el sector a través de una transición gradual y un mercado de libre comercialización.

El etanol se mezcla con la nafta Nicolás Suárez

Por su lado, Federico Zerboni, titular de Maizar, sostuvo que Trump está avanzando en una promesa de campaña: “En la Argentina estamos hace tiempo pidiendo el aumento del corte. Esperemos que este año se pueda dar esa discusión. Quedará claro el impacto que tendrá en toda la economía del interior el mayor uso y valor agregado del maíz”.

Desde el sector en varias oportunidades indicaron que si se concreta ese incremento del corte podrían haber inversiones por US$500 millones solo por los proyectos que están en estudio para construir nuevas plantas.

La Argentina destina el 3% de su cosecha de maíz para etanol Shutterstock

La Argentina, país productor de maíz, registra un retraso en el uso de etanol respecto de otros grandes productores mundiales como Estados Unidos y Brasil. Mientras que a nivel local se destina apenas el 3% de la cosecha de maíz al etanol, los EE.UU. derivan entre un 35 y un 40% y Brasil, el 25 por ciento.