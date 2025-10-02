Es un boom: se disparó el consumo de huevo en los hogares y ya hay más de una gallina por habitante

La Argentina es hoy uno de los pocos países del mundo que tienen más de una gallina ponedora por habitante. El dato no es menor: refleja la magnitud de un fenómeno que no para de crecer. En el último año, el 30% de los hogares argentinos aumentó el consumo de huevos y se consolidó como el segundo alimento más importante en la mesa de los argentinos, solo detrás de las carnes rojas.

En el país se consumen unos 385 huevos por persona al año, lo que posiciona a la Argentina entre los líderes globales. Y el sector ya se prepara para un nuevo salto: la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia) trabaja en el desarrollo de un envase familiar de dos maples que permita acompañar la demanda creciente y, a la vez, impulsar que cada argentino sume un huevo más por día en su dieta en los próximos años.

Según el Estudio Nacional de Consumo de Huevo 2025, elaborado por la cámara, un 30% de los hogares incrementó su consumo en el último año, comparado con el 15% registrado en 2023. El patrón más habitual es de entre 6 y 12 huevos por semana, aunque crece el segmento que consume entre 12 y 18 unidades. En Capia aseguraron que esto es impulsado por su "precio accesible, su valor nutricional y su versatilidad culinaria".

La encuesta —realizada de manera presencial para captar mejor los hábitos reales de compra— confirmó que el envase actual es una de las principales limitaciones para seguir creciendo.“Hoy nuestro primer desafío es cambiar el envase”, explicó Javier Prida, presidente ejecutivo de Capia. “Una familia tipo, de cuatro personas, que consume dos huevos diarios, necesita más de un maple por semana. Un 40% de los hogares nos dijo que requiere un envase más grande porque no llega a cubrir el consumo semanal”.

Por eso, la entidad avanza en el desarrollo de un formato de 60 unidades que responda a esta demanda real. “Muchos consumidores estarían dispuestos a comer un huevo más por día, pero necesitan un envase que se los permita”, agregó. “Hoy una familia tipo compra un maple por semana y no le alcanza para consumir dos huevos por día”. La meta es clara: ampliar la compra semanal sin encarecer el producto.

El auge del consumo interno va de la mano de una producción récord. Este año, la Argentina cerrará con cerca de 400 huevos producidos por habitante: 385 destinados al mercado interno, entre 7 y 8 para la exportación y el resto no comercializable por roturas o descarte. “Vamos a estar casi en los 400 huevos producidos per cápita. Es un número histórico para el país”, celebró Prida.

Para sostener este crecimiento, el país cuenta con un parque productivo de entre 61,5 y 62 millones de gallinas alojadas, es decir, 1,2 aves por habitante. “Somos uno de los pocos países del mundo que tiene más de una gallina alojada por persona, y eso habla de la escala y la importancia que tiene el huevo en la dieta local”, subrayó.

La comercialización también cambió. A la clásica cadena productor–mayorista–minorista–consumidor se sumaron esquemas con menos intermediarios, impulsados por los propios productores. “Históricamente la comercialización era productor, mayorista, minorista, consumidor. Pero muchos productores dijeron ‘no queremos más intermediarios’ y empezaron a vender directamente”, relató Prida.

Actualmente existen más de 400 puntos de venta exclusivos de huevos en todo el país, de los cuales unos 280 son gestionados por productores. “Esto permitió que el consumidor compre huevos más frescos y a precios más competitivos, y que el productor reciba mejores precios por su mercadería”, explicó.

En cuanto a precios, entre mayo y septiembre el valor mayorista cayó más de un 20%, aunque esa baja no siempre se trasladó al consumidor final. “En algunos casos, los intermediarios absorben la baja y no la trasladan. Por eso hoy podés ver maples que se siguen vendiendo a $8000 como en mayo, y otros a $6000 o $6500. La diferencia es quién se quedó con la baja”, señaló.

El mapa del consumo de huevos en la Argentina muestra diferencias marcadas entre provincias. Tucumán lidera el ranking nacional, con un consumo per cápita que en el caso de los adolescentes supera los tres huevos diarios, un récord absoluto. Paradójicamente, la provincia no es productora: depende en gran medida del abastecimiento proveniente de Córdoba, Entre Ríos, San Juan y Salta. “Tucumán prácticamente no produce, es una provincia importadora, pero tiene el mayor consumo promedio del país”, detalló el presidente de Capia.

En el otro extremo, Mendoza produce más de lo que consume y se consolida como una provincia exportadora, con un mercado interno más acotado.

La región pampeana concentra el corazón productivo: Buenos Aires y Entre Ríos explican el 70% de la producción nacional. Mientras la primera absorbe buena parte de su propia producción para el consumo interno, la segunda destina un gran volumen al mercado externo, consolidándose como un actor clave en las exportaciones.

Contrabando

Uno de los temas que Capia venía reclamando con insistencia es el contrabando de huevos desde países limítrofes. Según explicó Prida, gracias a tareas de inteligencia y operativos coordinados con las autoridades, el volumen de contrabando se redujo respecto de años anteriores, aunque el problema persiste. “Obviamente contrabando hay, sí. Hoy son volúmenes más pequeños, pero constantes. Es un drenaje silencioso que nos afecta igual”, advirtió.

Otro tema clave es el tratamiento impositivo. Mientras otras proteínas animales cuentan con un IVA reducido o exenciones, el huevo continúa tributando 10,5%. “A nosotros nos encantaría que nos saquen el IVA como a otras carnes”, planteó Prida. En reuniones con el Gobierno, les explicaron que por ahora no habrá cambios, pero podría evaluarse más adelante. “Nos dijeron que no por ahora, y lo fundamentaron. La idea es que cuando se estabilice la macro y la microeconomía, unifiquen un IVA menor para todos. Por eso no tenía sentido bajarlo temporalmente”, comentó.

De cara a lo que viene, Capia proyecta que el crecimiento continuará a un ritmo de entre 5 y 6% anual. “Antes poníamos objetivos a 2030 y los cumplimos en 2023. Ahora vamos por el 2035: si seguimos creciendo, podríamos llegar a 700 huevos per cápita, casi dos por persona por día”, proyectó Prida.