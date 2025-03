“Es una situación terminal”: la región donde la sequía no se fue y hace estragos que duelen

SANTA FE.- La sequía no se fue del norte santafecino, como tampoco del sur chaqueño. Hoy, los productores agropecuarios con establecimientos en esa franja son los que peor la está pasando. Los perjuicios no solo son económicos, aunque son los más importantes teniendo en cuenta el valor que cada uno le concede a lo propio. También está el deterioro personal generado por tantos años de sequía y prácticamente de abandono que vienen soportando los productores.

Pero aunque se concreten reuniones, se reconozcan las dificultades, la ayuda no llega. Y el productor la necesita hoy, para enfrentar las consecuencias de hoy que les provoca la falta de lluvias. “Siempre pedimos que más allá de estos años regulares o malos o no tan buenos, se tenga conciencia que el sector necesita recuperar rentabilidad, con reglas claras. En otras palabras, que (el Estado) no le aplaste la cabeza al productor; que lo deje producir de manera natural para que pueda recuperar la rentabilidad que alguna vez tuvo”, sostuvo el presidente de la Sociedad Rural de Reconquista, Augusto Gastaldo.

El productor fue terminante, cuando se lo consultó si la emergencia agropecuaria que el gobierno santafecino anunció, constituye una puerta de salida a esos inconvenientes: “No se puede estar mendigando una ayuda. Es más, suele decirse que el Estado es como aquel que te quiebra las piernas y después te da unas muletas para seguir moviéndote. Esas muletas serían los subsidios, la emergencia, la homologación, la quita de impuestos. El pedido es siempre el mismo desde hace muchos años”, subrayó.

Pozo de reserva de agua totalmente seco en un campo del norte de Santa Fe

En esa zona las precipitaciones fueron escasas, las temperaturas se mantuvieron esta semana por encima de los 45 grados y nada parece indicar que tanto el otoño como el invierno que se aproximan puedan cambiar un escenario caracterizado por la improductividad de los suelos, fuerte caída de los rendimientos agrícolas, la merma considerable de los stocks ganaderos y pérdidas millonarias.

“Hubo lluvias, pero no fueron regulares en todo el territorio santafecino. La problemática actual para esta parte de la provincia es entender que lo que se perdió ya no hay forma de recuperarlo. Por ejemplo, se estiman pérdidas entre un 50 y un 70 por ciento, en general, de maíz, soja, algodón y sorgo. Por lo tanto, no es tarea sencilla ver en corto plazo la recuperación, explicó el dirigente ruralista de Reconquista, en el departamento General Obligado, uno de los tres del extremo norte santafecino (los restantes son Vera y 9 de Julio), próximos a Chaco y Santiago del Estero.

El productor no dejó de advertir lo que también sucede con la ganadería. “La sequía generó la ausencia total de pasturas. Por eso, el desmejoramiento del estado del ganado es notable”, señaló.

Gastaldo dijo: “No solo tenemos en cuenta la cantidad de pasto perdido, sino la calidad. Necesitamos buen pasto para mantener el estado corporal de la hacienda. Ello obligó a muchos establecimientos pecuarios a ‘mover’ (trasladar) rollos porque ya no tenían pastos. Por lo que se puede observar, habrá que seguir con ese trabajo en función de la llegada del invierno, donde esperamos ver una recuperación, ya que se estima que (el fenómeno) La Niña será más leve. Hoy el esfuerzo está dirigido a llegar al fin del otoño y comienzo del invierno con buenas reservas para poder pasar la estación”, refirió.

La ayuda

Mientras desde diferentes zonas se coincide en aclarar que las lluvias llegaron tarde a casi todo el centro norte santafecino, mucho más al norte que sigue aguardando, el gobierno de esta provincia analiza ampliar la declaración de emergencia agropecuaria.

Rastrojos de la anterior campaña en un lote sin sembrar

Actualmente, rige tal declaración para los productores radicados en los departamentos General Obligado, 9 de Julio, Vera y San Cristóbal, pero se espera que tal medida pueda extenderse a los departamentos San Javier, San Justo, y parte de Las Colonias y Castellanos.

“Si el productor tendría la rentabilidad acorde y a medida del riesgo que asume, no tendría necesidad de andar mendigando un certificado de emergencia para poder seguir trabajando por medio de un crédito blando. Sencillamente, porque en los ‘años buenos’ se haría un colchón financiero suficiente para soportar los ‘años malos’”, agregó Gastaldo.

En diálogo con LA NACION, el productor explicó que muchos de sus pares “no quieren la emergencia” porque “dicen que no les sirve para nada. No encuentran beneficios. Es más: en algún momento hasta era un perjuicio porque encima que no se conseguía un beneficio palpable cuando uno quería ir al banco a renovar la carpeta, la misma aparecía con un sello grande en rojo que decía “Emergencia agropecuaria”. Entonces, para quien tiene que tomar una decisión (gerente) sobre cuánto dinero podría prestarle a ese productor, la emergencia es una señal de alarma; es contraproducente”, aseguró.

Por su parte, Juan Capozzolo apuntó que “la emergencia (en este caso agropecuaria) es solo un diferimiento impositivo” que “en una situación terminal, como la que estamos enfrentando muchos productores del norte, es poco”.

“El panorama es muy difícil, extremadamente difícil. No hay agua en ningún lado. Se secaron los pozos de reserva, la napa sigue bajando, se secaron todas las lagunas y encima el calor es insoportable. Por estas temperaturas inaguantables, la evaporación se aceleró con lo cual se redujo el nivel de las aguas subterráneas. El productor chico tiene que salir a comprar agua y pasto. ¿Y cómo hace si no tiene fondos? Esta es una situación terminal. Un ejemplo: se están arando los cultivos para utilizarlos como alimento de los animales”, graficó.