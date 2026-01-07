Escalada de delitos rurales en Corrientes: productores denuncian un circuito organizado de robo de ganado

En los últimos meses, la provincia de Corrientes comenzó a enfrentar una escalada de delitos rurales, donde productores denuncian una operatoria sistemática de robo, faena, traslado y blanqueo de hacienda. A partir del aumento de casos, hicieron un llamado a la Justicia local para esclarecer los últimos hechos que se registraron en la localidad de La Cruz, en el departamento San Martín, donde se llevaron adelante algunas investigaciones, que incluyeron la detención de dos individuos y se están llevando allanamiento sobre campos que funcionan de acopio de los animales robados. LA NACION se contactó con el fiscal Facundo Sotelo, quien está investigando la causa y destacó que se desconoce el trasfondo de la situación, a poco menos de 48 horas de que sucedieron los hechos.

Las localidades más afectadas por el robo y abigeato son La Cruz, Santo Tomé y Alvear, a las que se suman San Roque, Saladas y Bompland, con especial gravedad en la zona de la costa del río Uruguay, particularmente en el tramo que va desde La Cruz hasta Santo Tomé, donde la cercanía con la frontera con Brasil intensifica los hechos delictivos.

Carlos Roldán, presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), señaló que este fenómeno se convirtió en un circuito organizado de delitos rurales, que incluye robo de ganado, “uso fraudulento de documentación” y campos utilizados como centros de acopio ilegal de los animales robados.

El ruralista consideró que lo sucedido en La Cruz, donde hay varios productores afectados, que están a la espera del accionar de la Justicia, "no se trata solo de abigeato, sino de asociación ilícita“. Según dijo, para que esto ocurra, hay una estructura: “Alguien entra al campo, mata el animal y hay una organización detrás”.

La policía rural custodiando la zona Gentileza, El Libertador

El último episodio, que reavivó el problema que atraviesan los ganaderos de la región, se desató cuando la policía rural interceptó un camión jaula que transportaba 20 animales con una guía [Documento de Tránsito Electrónico] habilitada solo para 15 cabezas, además de inconsistencias en las marcas de los bovinos que transportaba. Según los investigadores, cuentan en la región, el mismo vehículo ya había sido detectado en al menos tres ocasiones previas en condiciones similares.

“Se cree que ese camión hizo no menos de seis viajes con el mismo papel”, apuntó el dirigente rural. Ante esa situación, la Policía solicitó al fiscal del distrito cinco órdenes de allanamiento para ingresar a establecimientos donde se presume que se está acopiando el supuesto ganado robado. Según informaron los medios locales, la División Policial Rural e Islas y Ambiente Rural (Priar) hizo guardia por más de 30 horas a la espera del accionar judicial. Finalmente, autorizó solo dos de las cinco solicitadas.

“Cuando están dadas las condiciones, las órdenes de allanamiento deben liberarse en horas. Si no, se pierden pruebas y se frustra el procedimiento. Ahí es donde la fiscalía se equivoca: mientras la policía estaba al rayo del sol, el delito seguía ganando tiempo”, advirtió Roldán.

Si bien la zona de La Cruz y Santo Tomé son limítrofe con Brasil, Roldán desestimó que el problema sea exclusivamente extranjero. “Muchas veces se intenta llevar el debate exclusivamente al lado brasileño. Es cierto que hay casos, pero resulta fácil decir que son brasileños y que no se puede hacer nada. Sin embargo, muchos son de nuestro propio país”, aseguró.

El camión donde se transportaba la hacienda robada y que fue secuestrado Gentileza, El Libertador

El dirigente recordó que la violencia en la zona es real y relató: “Hace dos meses hubo un tiroteo entre Gendarmería y Prefectura con ciudadanos brasileños. A un productor le mataron entre 10 y 12 vacas”.

El Foro de Seguridad Rural Argentino se sumó a las denuncias y advirtió que la impunidad está cambiando la demografía rural. “No se trata solo de casos aislados: productores pequeños y medianos están siendo expulsados de sus campos por la reiteración de robos y la absoluta impunidad”, expresó.

El Foro puso el foco en el mecanismo de lavado de activos vacunos. “El uso irregular de documentación de traslado se ha convertido en una herramienta habitual para blanquear hacienda robada”, señaló. Coinciden con Roldán en que la responsabilidad no es policial, si no judicial: “Siguen operando a la vista de todos, creciendo económicamente de forma inexplicable, mientras el productor pierde patrimonio y futuro”, señaló la agrupación.

En Corrientes atraviesan una situación crítica con el robo de hacienda

El fiscal Sotelo dijo a este medio que este caso fue uno de los pocos exitosos en el marco de los casos de abigeato y robo de hacienda en el lugar, donde se procedió a la aprehensión de dos sospechosos (el conductor del camión y el supuesto dueño de la carga), se secuestraron a los animales y el camión en que se transportaba la hacienda. Agregó que tiene 72 horas para convertir una aprensión en una detención, por lo tanto, va a pedir la detención preventiva de los sospechosos. “Hace pocas horas están en calidad de detenidos. Tenemos la carga e identificamos a víctimas, que son los dueños de la hacienda. Previa pericia se va a restituir a los dueños”, narró.

Hace 24 horas se hizo el pedido de allanamiento, con fecha de hoy, sobre los establecimientos apuntados, donde presuntamente había animales robados. “Se hicieron dos pedidos de allanamiento y se están realizando desde las 7am, en dos establecimientos. Hay un tercer lugar que se está inspeccionando, pero como tenemos el permiso del dueño del campo para entrar no fue necesario hacer un allanamiento. También está en lista el ingreso a un cuarto establecimiento, donde si es necesario se hará”, manifestó. Dijo que en los primeros tres que se están revisando este miércoles, se encontraron animales “de dudosa procedencia”.

“El resultado ha sido positivo: los animales se van a secuestrar y mañana, después de las pericias, se va a convocar a los dueños para identificarlos. Pero hasta ahora no tengo denuncias de robos, salvo algunos productores. Mañana se va a hacer un acta de constatación, porque hay gente que capaz le sustrajeron, pero como los campos son grandes no lo saben”, indicó.