“Esta noche no sé qué va a pasar”: temor en Bolívar por un pronóstico de lluvias copiosas mientras hay campos con familias aisladas

En Bolívar, el temor crece con las horas. Los pronósticos anuncian lluvias “copiosas” para esta noche, justo cuando todavía hay miles de hectáreas bajo el agua, familias aisladas en sus campos, caminos rurales destruidos y dos personas que continúan desaparecidas. La preocupación aumenta en una zona que aún no se repone del impacto de las últimas tormentas, que ya dejaron dos muertos. En este contexto, reina la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en las próximas horas.

Inundaciones en Bolívar: productores llevan comida en bote a los trabajadores rurales aislados

“Hoy tenemos toda la parte centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y parte de Río Negro, junto con el sur de Córdoba, centro-sur de San Luis y una pequeña parte del sur de Santa Fe con lluvias y chaparrones de variada intensidad. En este caso, el fenómeno más destacado es justamente la lluvia, no las tormentas. No hay alerta por actividad eléctrica ni por granizo, ni siquiera por ráfagas. El tema es la caída de agua”, explicó el meteorólogo Leonardo De Benedictis. El problema sería así el volumen de agua acumulada en lapsos muy cortos.

El especialista detalló que, aunque en algunos casos el volumen total de precipitaciones no parezca extremo, lo que agravaría el panorama es la intensidad en cortos períodos de tiempo. “Puede llover 20 mm en apenas media hora. Y eso, con los suelos completamente saturados, hace que no haya capacidad de absorción. Entonces, cualquier nuevo milímetro cae sobre una esponja que ya no da más”, indicó.

Con campos anegados, productores de Bolívar reparten alimentos en bote

De Benedictis señaló que los momentos más críticos, tras las precipitaciones que se prevén, serán este viernes y el próximo domingo, días en los que se espera una mayor inestabilidad. “Después las lluvias comienzan a retirarse progresivamente. No es que mejora definitivamente, pero sí vamos a empezar a ver una tendencia a la baja”, sostuvo. El alivio más claro llegaría a partir del domingo por la noche o el lunes. “Ahí sí entraríamos en un período relativamente prolongado sin lluvias, una especie de pequeña ventana de estabilidad para toda la zona centro-oeste de la provincia de Buenos Aires”, remarcó el meteorólogo.

Recomendaciones

En ese contexto, recomendó mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico y extremar precauciones, especialmente en zonas rurales con acceso complicado o cursos de agua cercanos.

“Esta noche no sé qué va a pasar. Dan como 60 o 70 mm. Hay mucho miedo con eso”, dijo Ezequiel Disavia, encargado de un establecimiento agropecuario en la zona de Bolívar. El campo donde trabaja está ubicado cerca de Alvear, sobre la ruta 205, a la altura del paraje Hale. “El lunes pasado fui a buscar un tractor con un carretón y me encontré con un ojito de agua en la calle. Cuando entré al campo, me quería morir. El agua empezó a subir, subir, subir… y en cuestión de una hora el panorama cambió por completo. Pasé por ahí y, cuando volví, el agua ya estaba a la altura del capó de la camioneta”, relató.

Bolívar bajo el agua: productores asisten en bote a trabajadores rurales atrapados por la inundación

En pocas horas el agua cubrió más de la mitad de un campo de más de 300 hectáreas. “Una cosa es contarla, otra es vivirla. Entré, vi la soja, y cuando salí, lo único que se veía era agua. La soja había desaparecido”, recordó. Y lo mismo ocurrió con un lote de 290 hectáreas de girasol que se perdió por completo. “El agua le llegó a la cabeza [el capítulo del cultivo]. Ese campo se tapó todo con agua, no se levantó nada”, precisó.

Durante varios días, los trabajadores rurales estuvieron completamente aislados. “Primero les llevábamos agua y comida en bote. Después, cuando el agua bajó un poco, les empezamos a llevar en tractor”, señaló Disavia. Sin embargo, explicó que el sábado pasado, al ver que el agua seguía subiendo, los evacuaron a todos arriba de un carro. “Les dije: ‘Agárrense fuerte, no tengan miedo, no pasa nada’”. Hoy allí aún hay dos familias más.

“No quieren salir porque no ven el peligro. Pero mañana seguramente les vamos a llevar mercadería de vuelta”, señaló. En algunos campos aún se necesita la ayuda de bomberos para poder entrar. “Lo que más me llamó la atención fue la forma en que subió el agua, fue todo muy rápido. Recibimos el agua del día a la noche. Por eso el miedo que hay es lógico. Nadie quiere otro golpe”, remarcó.

Pilar Vazquez Por