Contracara: el trigo 2025/26 asoma con insumos más accesibles y servicios encarecidos

A fines de marzo, una combinación de precios sostenidos para el trigo en la época de cosecha 2025/26 y cotizaciones de fertilizantes y herbicidas tranquilos generan una buena relación insumo/ producto para el cultivo. Por trigo para entrega en enero de 2026 se ofrecían 218 dólares por tonelada a principios de semana y ese precio permite que se pueda comprar 31% más de glifosato que el promedio de los últimos tres años.

A su vez, los fertilizantes también están a tiro para ser utilizados en el trigo, ya que el precio de la urea permite que se pueda comprar 15% más de ese fertilizante que el promedio de los últimos tres años. El fosfato diamónico también tiene una relación positiva con el trigo, ya que con los precios actuales del cereal se puede comprar 7% más del fertilizante que en el último trienio.

Relaciones insumo/producto del trigo: variación positiva respecto del promedio de los últimos tres años

“Cuando se suman todos los costos directos de insumos en el cultivo de trigo de la zona oeste de Buenos Aires, se llega a 413 dólares por hectárea en la campaña 2025/26 versus 510 del ciclo 2024/25″, resume Jeremías Battistoni, analista de la consultora AZ-Group, autor de los cálculos previos.

Costos del cultivo de trigo de la campaña 2025/26

La contracara de esta situación favorable con los insumos se observa en los servicios. “Las labores de implantación, protección y cosecha, y los fletes, se han encarecido y suman 230 dólares por hectárea frente a 139 del ciclo previo”, diferencia el técnico.

Es decir, el ahorro de casi US$100 por hectárea en los insumos se compensa por un encarecimiento similar en los servicios requeridos durante el ciclo del cultivo. Como resultado, la inversión total para implantar, proteger, cosechar y movilizar el trigo 2025/26 resultará similar a la de la campaña previa.

Decidir a tiempo

El resultado de un planteo agrícola es consecuencia del acierto en una cantidad de decisiones empresarias. ¿Qué puede ir resolviendo el productor de trigo en estos días? Aprovechar las buenas relaciones insumo/producto del trigo.

“Las relaciones entre las cotizaciones de los insumos del trigo y los precios que se ofrecen a cosecha por el cereal son muy favorables y es muy probable que esta situación dure poco tiempo. Probablemente, porque los precios del cereal a cosecha se reduzcan en la medida que se conozca el avance de las siembras y porque los precios de los insumos se pueden fortalecer a medida que se manifieste mayor demanda”, proyecta Matías Amorosi, gerente general de la consultora.

Por lo tanto, quienes tengan humedad en los lotes programados para cosecha fina no deberían demorar las compras, por lo menos de los insumos clave, como fertilizantes, semillas y herbicidas, y simultáneamente ir poniendo un piso a los precios de venta de la cosecha.

Amorosi enfatiza que “el primer factor a tener en cuenta para tomar las decisiones del trigo es el análisis de la relación insumo/producto, una de las herramientas más útiles para alcanzar resultados rentables en la actividad agrícola”.

La misma consiste en aprovechar momentos que permiten pasar de un activo que muestra precios altos frente a su historia, por ejemplo, grano de trigo, para pasarse a otro que está con valores bajos frente a su historia, por ejemplo, herbicida.

Se contrapone con otras conductas que estiran innecesariamente las decisiones con escaso análisis y bajos fundamentos. Estos comportamientos empresarios dan resultados muy distintos que a los que se consiguen si se toman los parámetros económicos, financieros y de mercado que es necesario considerar.

El segundo factor que debe considerarse en la compra de insumos es la financiación. “Muchas veces se busca solamente el precio de un herbicida y no las condiciones para pagarlo”, resalta el técnico.

En ese sentido, no deja de marcar que “últimamente cambió el modelo de tasas negativas vigente en campañas anteriores y posiblemente a fin de marzo terminarán todos los préstamos blandos de Expoagro (en pesos o en dólares) que se podían repagar con menos grano del que se calculaba inicialmente”. Entonces, hay que fijarse muy bien, además de la relación de insumo/producto, cómo es la financiación de los herbicidas y fertilizantes que se utilizarán para el trigo, una pieza clave en el negocio agrícola.

El tercer factor es el análisis objetivo de la rentabilidad de un cultivo, en este caso el trigo. Si no se analiza el resultado final, si no se evalúa la rentabilidad esperada, si no se tiene un tablero que vaya diciendo en la empresa “es momento para tomar posición en urea”, por ejemplo, en la decisión termina primando el precio o factores subjetivos que pueden llevar al error.

Hoy hay una buena relación insumo/producto para la siembra de trigo. Es muy probable que los precios de los insumos aumenten a partir de abril y lo mismo puede decirse del cambio en las condiciones de financiación de los productos DIEGO LIMA - DIEGO LIMA

Actitudes del tipo “voy a comprar fertilizante porque todos están comprando”; “voy a esperar por las dudas”; “subió, pero lo compro igual porque lo necesito ahora” y “vamos viendo” no son recomendables en la empresa agrícola profesional. “Es necesario tener al día todos los números del negocio en un tablero para decidir correctamente sobre ítems que movilizan mucho dinero”, aconseja el directivo.

En síntesis, hoy hay una buena relación insumo/producto para la siembra de trigo. Es muy probable que los precios de los insumos aumenten a partir de abril y lo mismo puede decirse del cambio en las condiciones de financiación de los productos. Y nadie puede asegurar que los precios del trigo se mantengan.

Por lo tanto, sería recomendable no dejar pasar este momento favorable para pertrecharse con los insumos de cosecha fina que muestran relaciones favorables. Así se podrá evitar que el paso de tiempo lleve a una situación en la que habrá que quejarse porque “el margen del trigo no resulta atractivo”. Cumplido este paso, será el momento de conversar con los oferentes de los servicios que permiten lograr altos rindes de un cultivo que promete mucho si el clima, como se proyecta, sigue acompañando.

LA NACION