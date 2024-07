“Este es el camino”: optimistas, los empresarios hablaron del voto de confianza que tiene Milei

Escuchar

Tras los discursos del titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y del presidente Javier Milei, el empresariado argentino, presente en el palco oficial durante la inauguración de la 136a. Exposición Rural de Palermo, celebró la participación del jefe de Estado.

Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), remarcó la importancia de que en este acto “el Poder Ejecutivo esté representado con el presidente y la vicepresidente”. En rigor, también asistió Victoria Villarruel.

“Algo muy positivo porque, o la Argentina se une y tiene un proyecto común o es muy difícil reconstituir un país como lo necesitamos, desde el punto de vista económico, educativo, social y productivo. Y estos pasos se tienen que dar. El discurso que ha dado Pino fue equilibrado, entre el diagnóstico y la realidad de los problemas que tiene el agro y la expectativa, la esperanza y la ansiedad que tenemos de que se produzcan los cambios, como es la presión impositiva. Desde la producción lo hemos dicho muy claramente, acá no hay un sector contra otro, somos todos los sectores productivos”, indicó.

En relación a Milei, Funes de Rioja expresó: “Le puso fecha ya al Impuesto País que es algo que como sector productivo preocupa pero el cepo es una necesidad y un objetivo. Obviamente, uno entiende los tiempos de la política, pero también el Gobierno debe entender los tiempos de los sectores económicos. Porque la Argentina tiene expectativas; ahora, que la expectativa pueda concretarse también produce el límite a la frustración”, destacó.

Por su parte, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), resaltó lo expresado por el titular de la SRA. “Enfático, muy claro y concreto. Es lo que viene planteando la Sociedad Rural permanentemente. Pero también fue interesante su planteo de paciencia para que se puedan implementar las medidas en el tiempo”, dijo y agregó que lo dicho por el Presidente va en línea a lo que viene manifestando de que hay que bajar el gasto y todas las ineficiencias del Estado para que llegue el fin de cepo y la baja de las retenciones: “Será un problema de algunos meses. Es importante lo que dijo de sacarle el pie de encima al campo y a toda la economía en general, con un Estado elefantiásico y absolutamente ineficiente”.

En cuanto a que los sectores siguen dando su voto de confianza al Gobierno y que continúan a la espera de que las medidas se hagan realidad, Weiss señaló que eso depende de cada actividad: “Hay sectores que están un poco mejor y otros un poco peor. En particular, nosotros, la construcción, estamos realmente muy mal. Hay una idea del Gobierno de retomar parcialmente la obra pública pero es algo que demora en el tiempo. El campo no anda tan mal comparado con nosotros. Pero me parece que todavía la sociedad en su conjunto quiere esperar un poco más a ver si este rumbo es el que en definitiva nos va a llevar al crecimiento”.

Por su parte, Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se mostró conforme con las palabras de Pino: “Un gran discurso empresarial que nos llena de orgullo como integrante del Grupo de los Seis, porque realmente expuso la realidad de la Argentina sin ningún tipo de problema, contando las situaciones negativas y también las positivas. Así deben ser los dirigentes empresariales”.

Agregó sobre lo expresado por Milei. “Fue un discurso que a lo largo y ancho de mi vida nunca pensé que lo iba a escuchar de un presidente argentino. Amo la libertad y hoy Milei expuso una teoría de libertad económica que la Argentina necesita para volver a ser el país que hicieron nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Este es el camino de la Argentina y ojalá que le vaya bien. La Argentina necesita estar en el camino de la libertad, es la única solución para volver a ser lo de antes. Sin libertad, no hay crecimiento y sin crecimiento no hay eliminación de la pobreza”, destacó.

En la misma línea, Mario Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), resumió al discurso de Pino como “brillante, defendiendo a un sector tan importante como es el campo”. “Los argentinos debemos entender de una buena vez que el campo es producción y servicios”.

En relación a la espera de que las medidas del Gobierno se hagan realidad para el sector privado, el dirigente señaló: “Siempre dicen que la paciencia tiene un límite, pero es imprescindible continuar con la paciencia. El solo hecho de pensar que un Gobierno está cumpliendo en la práctica lo que prometió en campaña, pese que le está llevando más tiempo de lo necesario por los problemas que encontraron, es más que satisfactorio”.

“El discurso del presidente fue pragmático, muy realista, muy acertado, y diciendo la verdad. No prometió heladera llena ni solucionar los problemas de la noche a la mañana, nos pidió paciencia a todos. Reconoció el esfuerzo del sector agropecuario como fundamental e imprescindible para volver a ser lo que fue la Argentina a finales del siglo XIX y XX. Es cierto que a veces nos ponemos ansiosos, pero el premio, que es la posibilidad de cambiar nuestro destino de decadencia que venimos desde hace décadas, es una oportunidad única que no debemos dejar de tener en cuenta: un poquito más de paciencia, de tranquilidad, menos ansiedad y vamos a salir adelante”, aseguró.

Por último, José Martins, titular de Bolsa de Cereales de Buenos Aires, adhirió a la mirada de Pino de no siempre estar en la vereda de la protesta y el reclamo permanente, sino también el de proponer. “Esta es una época de proponer porque el Gobierno así lo permite. Hoy tenemos la oportunidad de que alguien nos escuche. Muchas de las medidas y normas que ha tomado el gobierno actual salieron de propuestas del sector privado”, describió Martins.

Si bien hubo anuncios para el sector ganadero con baja de retenciones a las proteínas animales (carnes) y otras cuestiones impositivas para la hacienda, de cara a la próxima campaña gruesa, al dirigente de la entidad porteña le hubiera gustado tener algo más de previsión por parte de Milei.

“Todos sabemos que hasta que la macroeconomía no se estabilice no va a haber rebaja de impuestos, pero al menos tener una previsión porque estamos cerquita de sembrar. Pero seguiremos esperanzados, aún sin cosas concretas. Desde el Consejo Agroindustrial venimos proponiendo una rebaja gradual de la carga impositiva y eso podría anunciarse para el año próximo”, finalizó quien también integra esa agrupación.