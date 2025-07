“Estética que impacta”: debutó en Palermo una superraza bovina que produce una muy buena carne

Parecen salpicados a mano, como si alguien hubiera jugado con un pincel negro sobre un lienzo blanco —o al revés—. Su pelo es tan llamativo como inusual en la ganadería argentina, y esa rareza no pasa desapercibida. En el Pabellón Ocre de la Exposición Rural de Palermo, los visitantes paran a mirar, sacar fotos y preguntar. No es para menos: es la primera vez que la raza Speckle Park participa de la muestra y lo hace con seis ejemplares.

“Quisimos traer algo distinto, una raza nueva que sume eficiencia y calidad, pero también una estética que impacta”, cuenta Carlos Ojea Rullán. Criador y jurado con una larga trayectoria, es quien impulsó el desembarco de estos animales en el país. Los Speckle Park son de tamaño mediano. Hay ejemplares moteados, lisos o con contrastes marcados en cabeza, lomo o anca. Pero, más allá de lo visual, al criador lo que le interesó fue lo productivo: dice que son animales muy adaptables, con buen rendimiento carnicero y una calidad de carne que despertó interés en mercados exigentes como Australia y Estados Unidos. En Palermo se presentan seis, todos nacidos en la Argentina a partir de embriones importados.

La fila con los animales que vinieron a la Exposición Rural de Palermo Rodrigo Nespolo

Ojea Rullán conoció la raza en 2011, durante un viaje a Canadá. “Estaba recorriendo campos para ver Angus y de golpe me encontré con este pelaje tan particular. Me llamó la atención, pregunté qué era y me contaron la historia. Desde ahí no dejé de seguirla”, recuerda.

La raza nació en la provincia canadiense de Saskatchewan, cuando un criador cruzó vacas Shorthorn con semen de una antigua raza británica llamada British White Park. Es una línea genética muy antigua, documentada desde la época del Imperio Romano. “De esas cruzas salieron animales media sangre que resultaron tan buenos que fueron inseminados con Angus”, explica. El resultado, detalla, fue un nuevo tipo de animal, con excelente calidad de carne, rusticidad y una estética inconfundible. “Así nació la raza Speckle Park: “moteada” por las manchas, y “park” en referencia a su base genética británica", comenta.

Se logró un animal con excelente calidad de carne, rusticidad y una estética inconfundible Rodrigo Nespolo

Durante más de diez años, Ojea Rullán siguió el desarrollo de la raza en distintos países. Dice que lo que terminó de convencerlo fue el crecimiento que tuvo en Australia. “Australia y Estados Unidos son mercados muy exigentes, donde todo se mide con datos. Y el crecimiento allá fue impresionante: ganancias de peso, rendimiento, calidad de carne, eficiencia, entre otros. Todo indicaba que iba a funcionar”, comenta. Así fue que en 2023 importó 56 embriones, que dieron lugar a los primeros 24 terneros nacidos en su campo “La Juanita”, en Roque Pérez.

De esos, seis llegaron a Palermo para competir entre sí en distintas categorías y la expectativa es que cada año haya más. “Trajimos 250 embriones más, y tenemos previsto importar otros 300 antes de fin de año. Si todo sale como esperamos, en 2026 habrá unas 250 crías Speckle Park nacidas en el país”, relata.

También detalla algunas de las características que más valoran de la raza. Entre ellas destaca que los terneros nacen con bajo peso, lo que reduce riesgos al parto, que son tranquilos, que las hembras tienen muy buena calidad materna y que la carne tiene un alto marmoleo y rinde muy bien al gancho. “La distribución de grasa es pareja, tienen un buen porcentaje de carne útil y, además, son animales pigmentados: tienen piel negra bajo el pelo, lo que los protege del sol y los hace más resistentes al calor”, explica.

Otro punto a favor, según explica, es la gran capacidad de adaptación que tienen los Speckle Park. “En Saskatchewan o Canadá, los inviernos llegan a 30 o 50 grados bajo cero, y en Australia están con 40 grados sobre cero. O sea que tiene un espectro climático de resistencia muy amplio. Por eso creemos que se va a adaptar bien a muchos lugares”, asegura.

Ojea Rullán: “En Saskatchewan o Canadá, los inviernos llegan a 30 o 50 grados bajo cero, y en Australia están con 40 grados sobre cero. O sea que tiene un espectro climático de resistencia muy amplio" Rodrigo Nespolo

También cuenta que en Australia se comenzó a cruzar con Brahman para crear una nueva línea pensada para zonas tropicales. “Así como existen Brahman y Braford, ahora también se viene el BraPark, que es el cruce de Speckle Park con Brahman”, dice. Y en ese cruce de climas, razas y experiencias, esos seis animales moteados que hoy desfilan por Palermo representan, para él, mucho más que una rareza.

Y, más allá de los datos, los rendimientos y las proyecciones, Ojea Rullán reconoce que hubo otro empujón para animarse a traer esta raza al país. “La que más me convenció fue Valeria, mi mujer”, confiesa. “Me dijo: ‘Ya tuviste hijos, plantaste árboles y escribiste libros… ahora traé una raza nueva a la Argentina’”, concluye.