Confirman un caso de gripe aviar en aves silvestres en la provincia de Buenos Aires

Un caso de gripe aviar se detectó este sábado en aves silvestres de la Reserva Laguna La Salada Grande en el partido bonaerense de General Madariaga. Aunque su aparición no afecta el estatus sanitario del país como libre del virus, sí activó las alarmas en los productores de aves comerciales para reforzar las medidas sanitarias.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó el caso de influenza aviar “de alta patogenicidad” (IAAP) H5 luego de procesar las muestras de las aves de la reserva en su laboratorio oficial de Martínez. Se trata de la categoría más grave de la enfermedad, ya que puede causar signos clínicos graves y, potencialmente, altos índices de mortalidad (hasta un 90 o 100% de las aves de un lote).

El virus fue hallado en tres especies: gaviota capucho café, cisne coscoroba y cisne de cuello negro. Los cines son una de las especies especialmente susceptibles a la influenza aviar junto con los patos, gansos y flamencos en el mundo acuático y las gallinas, pavos, codornices y faisanes en el terrestre.

Parte de la laguna de la reserva natural en General Madariaga Facebook

Los virus de la influenza aviar tienen una gran capacidad de mutación, son altamente contagiosos y se encuentran ampliamente distribuidos entre las aves silvestres acuáticas, y por ello es importante su rápido tratamiento.

En las aves, el virus se elimina a través de las heces y las secreciones respiratorias. Lo que causa que la enfermedad pueda diseminarse de un establecimiento a otro través de vehículos, equipos de protección individual, elementos y herramientas de trabajo. Por ello, desde Senasa brindaron recomendaciones a los productores de aves comerciales para evitar la propagación del virus.

“Reforzar sus medidas de manejo sanitario, higiene y bioseguridad, necesarias y obligatorias para reducir el riesgo de ingresos del virus a sus establecimientos”, detallaron. Las aves silvestres son hospedadoras y reservorios naturales del virus porque pueden transportarlo en sus tractos intestinales o respiratorios.

Reserva Natural Laguna Salada Grande Facebook

En tanto, para los tenedores de aves de traspatio -es decir, no comerciales- ordenaron que las mantengan en espacios protegidos para evitar el contacto con aves silvestres. También aconsejaron que “usen ropa exclusiva de trabajo, higienicen y desinfecten periódicamente las instalaciones y restrinjan el acceso de aves silvestres a fuentes de agua y comida en gallineros familiares”.

“Se recuerda a todos los actores involucrados en la producción, manejo y tenencia de aves domésticas y silvestres que es fundamental notificar rápidamente una sospecha de IAAP al Servicio Nacional, ya que la detección temprana facilita la contención del virus y evita su diseminación”, remarcaron.

Debido a que se trata de aves silvestres, desde el organismo aclararon que esto “no afecta el estatus sanitario ni las operaciones comerciales de Argentina, autodeclarada como país libre de IAAP en septiembre de 2025″.

En caso de observador mortandades en aves o signos clínicos compatibles con la influenza aviar, el Senasa ordena el aviso inmediato al organismo, ya sea en la oficina más cercana, por teléfono o por correo electrónico.