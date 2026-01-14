Expoagro 2026: cumbre de contratistas para proyectar los próximos pasos

Tras una cosecha récord de trigo y ante una campaña gruesa 2025/26 con buenas perspectivas, el sector de contratistas rurales evalúa incorporar maquinaria y tecnología. Este segmento reúne entre 15.000 y 18.000 empresas, genera empleo para unas 72.000 personas y realiza el 80% de las labores agrícolas del país. Se espera que impulse el mercado de máquinas e implementos, acompañado por mejoras en rentabilidad y acceso al financiamiento.

Como parte de esa agenda, la Cumbre de Contratistas, edición Piersanti, será uno de los nuevos contenidos de Expoagro 2026 edición YPF Agro, en el marco del 20° aniversario de la muestra, que se realizará del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás. “El encuentro busca consolidar un espacio de análisis y proyección para el sector contratista dentro de la exposición agroindustrial”, explicaron los organizadores.

En la previa de la Cumbre, organizada por la Federación Argentina de Contratistas de Maquinaria Agrícola (FACMA) y Expoagro, referentes del sector e industria expresaron sus expectativas para el año, marcadas por la evolución macroeconómica.

“El contratista argentino siempre piensa en renovar maquinaria e incorporar tecnología”, afirmó Luis Simone, presidente de FACMA. Sostuvo que, tras la campaña de granos finos y las proyecciones para cultivos estivales, habrá posibilidad de actualizar equipos e invertir en capital de trabajo, aunque persisten dificultades crediticias y de rentabilidad. “Necesitamos más máquinas y tecnología, pero eso depende de las facilidades para invertir”, agregó.

En tanto, los fabricantes de maquinaria agrícola proyectan mejoras en ventas si las condiciones macroeconómicas acompañan. “Cuando eso ocurre, productores y contratistas responden sumando innovación y actualizando maquinarias”, señaló Valeria Piersanti, gerente de ventas de la firma que fabrica cabezales Draper y auspicia la Cumbre. “Las condiciones financieras ya están dando algunas señales favorables a la producción”, añadió.

Indicó que la empresa concentra su atención en contratistas de cosecha, sus principales clientes. “Son nuestros aliados naturales para crecer y aprender”, agregó Piersanti.

A su vez, desde FACMA advierten que la situación sigue siendo compleja para invertir en tecnología avanzada, que es necesaria para una agricultura en expansión. “Las inversiones en maquinaria son clave para ganar en eficiencia y rentabilidad”, sostuvo Piersanti, quien remarcó que el parque de cosechadoras argentino está rezagado respecto de otros países. Destacó la incorporación de cabezales Draper como alternativa para mejorar cosechas sin reemplazar todo el equipo.

El encuentro se realizará el jueves 12 de marzo a las 11 en el auditorio de Agronegocios del predio ferial y autódromo de San Nicolás. Se abordarán temas como tecnología en maquinaria agrícola (Hernán Ferrari), meteorología (Leonardo De Benedectis), planificación financiera e impositiva (Salvador Di Stefano) y acceso al crédito (Pablo Pereyra). La participación será libre, con inscripción previa y cupos limitados. Más información en: expoagro.com.ar