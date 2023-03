Expoagro: en la Mesa de Enlace hablaron del ultimátum al Gobierno y de unificar el tipo de cambio

escuchar

SAN NICOLÁS.- Cerca de las 20, autoridades nacionales, expositores y empresarios del sector agropecuario comenzaron a copar los pasillos del Hotel Colonial de esta ciudad en la antesala de la inauguración de Expoagro Edición YPF Agro. Allí también estuvieron los integrantes de la Mesa de Enlace, quienes se refirieron al momento en que se encuentra el campo y la necesidad de implementar medidas concretas. Hubo renovados reclamos por la unificación del tipo de cambio y para que el Gobierno acelere medidas tras el ultimátum que el sector le dio al Gobierno en la asamblea realizada en Villa Constitución.

“La muestra encuentra al agro en un momento difícil, productivamente no hay nada para mostrar este año. Para el potencial de incorporación de tecnología no es el mejor año”, dijo Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) a LA NACION.

En tanto, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) observó: “El productor está con mucha angustia, desazón para el corto plazo, que hace que tenga la peor situación, y, por supuesto, está muy mal económicamente. No creo que este sea el mejor momento”.

En tanto, Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, explicó que los productores han tenido una pérdida muy importante en la cosecha. “Esto significa menos ingresos, por esta razón vamos a hacer economía en lo que podamos y en algunas cosas como no cambiar una sembradora o una maquinaria”, puntualizó.

Los cuatro integrantes de la Mesa de Enlace junto con Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar Marcelo Manera - LA NACION

Sobre el ultimátum al Gobierno durante la última asamblea en Villa Constitución, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), mencionó que la intención era “poner en blanco sobre negro sobre lo que sucede con el sector. “Las decisiones se tienen que tomar rápido, porque la necesidad es hoy. Este tipo de eventos, que si bien están en un contexto malo, productivamente, porque estamos todos sufriendo la seca y los tremendos disloques que hace el Gobierno, demuestra la capacidad de un campo productivo y de lo que la Argentina puede llegar a hacer, en tanto y en cuanto nos dejen llegar a hacer. El Gobierno tiene que tomar conciencia de eso, y cómo con medidas que no llegan a ser suficientes frenan esa capacidad”, aclaró.

Consultado sobre las medidas que el Gobierno anunció y no llegaron a concretarse, Achetoni indicó: “Sí, lamentablemente, la fecha que nosotros le pusimos [al Gobierno] es para que se condiga los anuncios con la necesidad que tiene el productor y, además, que tenga un sentido común porque se ajustan a una ley de emergencia que no en todas las provincias se ha otorgado como corresponde. La verdad es que hoy por hoy hace falta no que apliquen la regla de la AFIP, sino que apliquen la regla del sentido común”, amplió.

Sobre el dólar Malbec, que tiene pensado poner en marcha el ministro de Economía, Sergio Massa, a partir del 1 de abril, Laucirica mencionó: “Es la segunda vez que se ofrece la implementación del dólar Malbec y nosotros tenemos la experiencia con lo que pasó con el dólar soja, que finalmente sirvió para algunos y no sirvió para todos. Nosotros pensamos que tiene que haber un solo dólar que sea competitivo y nos permita de esta manera poder desarrollar las actividades normalmente”.

En tanto, Chemes mencionó que la unificación del dólar es la principal herramienta que generaría un cambio en este momento que es tan fundamentalmente para el agro. “La unificación del dólar produciría un nivel de competitividad, que el campo reaccionaría automáticamente, por eso lo estamos pidiendo. No quiero desmerecer la necesidad de eliminar la retención, pero hoy el tipo de cambio está pegando mucho más fuerte o más negativamente todavía que las retenciones”, sintetizó el presidente de CRA.

Además, dijo que el productor vive “una crisis muy profunda donde la incertidumbre lo invade”. Agregó que impacta no solo el factor climático, sino que “las decisiones políticas hace que no tenga un horizonte claro y no vea, por supuesto, a mediano plazo o corto plazo una perspectiva de mejoría”.

Con la colaboración de Pilar Vázquez