Expoagro: en una exclusiva cena, la sequía se coló en las charlas entre empresarios y autoridades

SAN NICOLÁS.- La situación del país, la preocupación por la sequía y el estado económico en que quedarán los productores agropecuarios fueron algunos de los temas de conversación de empresarios del sector y autoridades que se llegaron hasta el cóctel y cena de expositores de Expoagro Edición YPF Agro en el hotel Colonial. La cena, que reunió a 350 asistentes, fue otro capítulo más del tradicional encuentro previo al inicio de la muestra, desde mañana.

Entre otros asistieron Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial Argentina), Jorge Médica (Yomel), Néstor Cestari (Cestari), Luis Betnaza (Techint), Sergio Fernández (John Deere Argentina), Hernán Busch (Banco Galicia), Eduardo Borri (Cafma), Mariano Klas (Ipesa), Alfonso Bustillo (Angus) y Juan Cuattromo y Rubén González Ocantos, presidente y gerente general del Banco Provincia, respectivamente.

También llegaron Eduardo Wado De Pedro, ministro del Interior; el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo; el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, el ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso; el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez; el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Se sumaron autoridades de LA NACION y Clarín.

La Mesa de Enlace estuvo presente con Jorge Chemes (Confederaciones Rurales Argentinas), Elbio Laucirica (Coninagro), Carlos Achetoni (Federación Agraria Argentina) y Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina).

Unas 350 personas participaron del encuentro en la previa de Expoagro Marcelo Manera

“Va a estar muy duro el mercado interno, no va a haber cosecha”, señaló Jorge Médica, de la firma de maquinaria agrícola Yomel, de 9 de Julio. “Las ventas van a caer no menos de un 30 a 40%”, agregó.

En este contexto, según dijo, las empresas bonaerenses del rubro, a través del Banco Provincia, están apuntando a una “muy buena línea de crédito” para la actividad. En tanto, en cuanto al plano internacional, señaló que los proveedores internacionales, como de piezas estratégicas para la producción, que les pidieron un plan a 18 meses que cubre hasta el primer semestre de 2024 y se está cumpliendo.

“Está complicado por la seca; tenemos cantidad, la bolsa suficiente para abastecer, pero la seca está complicando”, apuntó Mariano Klas, de la firma Ipesa. ”La baja de producción nos va a dar stock para el próximo año”, agregó.

La Mesa de Enlace en la cena. Elbio Laucirica (Coninagro), Carlos Achetoni (Federación Agraria Argentina), Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina) y Jorge Chemes (Confederaciones Rurales Argentinas) Marcelo Manera

Néstor Cestari, de la firma que lleva su apellido, contó que vio lugares contra la costa bonaerense donde la expectativa de cosecha es mejor “que en la parte núcleo”, porque recibieron mejores precipitaciones. Señaló que lo que ocurra con las operaciones “dependerá del productor”.

“El que no cosechó va a ser difícil que pueda invertir y si lo hace va a ser con crédito”, señaló Cestari. En este punto, indicó que “hay expectativas por las tasas de los bancos”. Al respecto, elogió al Provincia: “Fue el primero en bajar la tasa de 60 al 38% y luego el resto se fue aviniendo”.

Alfonso Bustillo, presidente de Angus, expresó que la sequía “es cruel” y hace “estragos”. Precisó: “Vamos a tener una pérdida cercana a los US$20.000 millones”.

Pese a esta situación, indicó que en Expoagro se mostrará el potencial del sector. “La sequía va a pasar, los gobiernos intervencionistas van a pasar. El sol va a volver a brillar sin retenciones, cuotas [de exportación]”, afirmó.

Destacó que al productor “le saca ánimo” las medidas intervenciones sobre la actividad. Indicó: “Tenemos que exportar carne, el mercado interno no puede absorber todo lo que vuelca la producción”. Pidió que la oposición, si es gobierno, “libere de impuestos distorsivos” al sector e impulse el mercado de capitales para “incentivar a la producción”.

Ante una consulta, el gobernador Valdés apuntó que la provincia vive un momento crítico a causa de la sequía. “Estamos con dificultades, la sequía golpeó muy fuerte sobre todo la producción de arroz, fundamentalmente, lo que está en el centro la provincia de Corrientes, la que se alimentaba de los ríos interiores. Respecto del agua de la provincia, generalmente con lluvias copiosas, estamos en el 58% del total y hoy estamos en el 5%, por lo tanto, golpeó fuerte. Los otros sectores, como el ganadero, también tiene sus pérdidas. El sector forestal tuvo 10 veces menos incendios que el año pasado, pero la situación es complicada por la falta de agua”, puntualizó.

Manuel Passaglia, intendente de San Nicolás, y Fernán Saguier, director de LA NACION Marcelo Manera

Sobre las medidas que ha anunciado el Gobierno ante la situación, el gobernador de Corrientes hizo hincapié en lo que el sector necesita con urgencia. “Tenemos que postergar el vencimiento de todos los impuestos a las ganancias para años posteriores y en el caso nuestro, lo pedí en mi discurso el 1° de marzo, que no se cobre el impuesto a las Ganancias de 2022. Tuvimos más de 1,1 millones de hectáreas quemadas y aparte de eso tuvimos una seca y se vuelve a repetir en este 2023. Realmente la situación es complicada. Lo que recibimos de ayudas del gobierno nacional fueron tan solo 200 millones de pesos, una transferencia que nos parece absolutamente insuficiente. Tiene que haber más políticas de las economías, que ayuden puntualmente al sector, con planes concretos, tasas reducidas, con fuerte impulso y que el Gobierno se siente con el campo para que ayude en la difícil situación. El campo siempre le ha puesto el hombro al país y en este momento necesita que el país le de una mano al campo y a los sectores que han sufrido la seca y la falta de agua por la crisis climática”.

El ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro Marcelo Manera

En este contexto, Funes de Rioja manifestó su preocupación por las inclemencias climáticas pero se mostró esperanzado. “El sector agropecuario en la Argentina se encuentra en un momento de crisis muy intensa, aguda y absolutamente visible e incontestable. Tan incontestable que el propio Gobierno lo ha llevado como argumento al Fondo Monetario Internacional a los efectos de encontrar caminos que viabilicen el no caer en incumplimientos de ninguna naturaleza”, dijo.

De Mendiguren y el presidente de la Rural, Nicolás Pino Marcelo Manera

Remarcó que es un sector que “tiene una gran capacidad de recuperación”, pero afirmó que es importante “romper la idea de antagonismo”. Sostuvo que en el Grupo de los Seis trabajan pensando que un modelo productivo tiene que ser un modelo que “contenga a todos”.

“Desde ya como queremos que contenga a la industria, queremos que contenga al sector primario. Lo que queremos en la medida posible es agregar más valor entre transformación y poder exportarlo”, expresó.

El presidente de la UIA expresó su “solidaridad con el sector por el momento que atraviesa”. Luego dijo que “clima mediante se va a recuperar porque tienen capacidad, voluntad”.

En este contexto, Betnaza (Techint) señaló: “Además de la problemática tradicional ligada al tema impositivo, que es un tema pendiente de resolución en una situación crítica, este año se le agregó un problema climático de difícil solución. En otros años en esta zona en esta época las sojas y los maíces eran extraordinarios y este año son un desastre. No se como se va a resolver esto, pero van a tener un problema de producción muy intenso”.

El ejecutivo manifestó que, por parte del Gobierno, “es imposible no tomar conciencia” sobre la situación compleja que atraviesa el sector. “Después si le van a resolver [al agro] siempre hemos visto que el tema agropecuario al Gobierno nunca le ha resultado fácil. Nunca ha sido un generador de empatía con el sector agropecuario, pero me da la impresión que todo lo que se ha ido haciendo con estos dólares diferenciales por lo menos para un momento han ayudado. Aunque me parece que lo que viene por delante no ayuda ni siquiera con un dólar diferencial”.

Néstor Cestari y Jorge Chemes Marcelo Manera

Por su parte, Borri (Cafma) expresó: “La verdad que creo que son momentos desafiantes en donde tenemos la necesidad de pensar las cosas de una manera diferentes y si hacemos siempre lo mismo difícilmente consigamos resultados diferentes”.

El ejecutivo indicó que la industria de la maquinaria agrícola está “preocupada” por la caída en las ventas y pidió que en el financiamiento haya una “administración inteligente” para que se proteja a la industria nacional. “Tenemos que pensar cómo hacemos para proteger todas las fuentes de trabajo que se generaron en los últimos tres años, que han sido más de 14.000 empleos. Creemos que es momento de ser un poco más egoísta y cuidar lo nuestro de verdad, es decir cada peso que aparezca en crédito tiene que ser dirigido”, dijo.

“El financiamiento está, lo que pasa que hay que dirigir mejor porque si yo le doy financiamiento a una máquina importada de la misma manera que se la doy a una nacional, creo que estamos siendo injusto con lo que verdaderamente agregamos valor en Argentina”, agregó. Indicó que las fábricas de Cafma generan el 90% del empleo, pero reciben sólo el 30% del crédito.

Con la colaboración de Belkis Martínez y Pilar Vazquez