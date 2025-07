“Extraordinaria”: la agroexportación cerraría julio con una llegada de divisas superior a los US$3500 millones

A punto de finalizar julio, el sector agroexportador se prepara para cerrar uno de los mejores meses en materia de ingreso de divisas del último tiempo. Según analistas del mercado, los dólares provenientes del complejo agroindustrial superarían los US$3500 millones, una cifra considerada “extraordinaria” para esta época del año. De terminar en ese valor la entrada de divisas, el registro de julio sería el mejor de los últimos cuatro años para este mes.

Este nivel responde, en parte, a la gran cantidad de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) que se anotaron hasta antes del 30 de junio pasado, mientras estuvo vigente la rebaja temporal de retenciones. El sábado pasado, en la Exposición Rural de Palermo, el presidente Javier Milei convirtió en permanente la reducción de los derechos de exportación (DEX).

“El ingreso de divisas en julio va a ser récord [para el mes]. Debería estar cerca incluso de los US$4000 millones, lo que es un número bárbaro, numerazo”, aseguró a LA NACION Javier Preciado Patiño, ingeniero agrónomo y analista de RIA Consultores. Explicó que esa cifra consolida los registros de liquidación de junio y julio, con exportaciones programadas para los meses siguientes. En junio pasado entraron US$3706 millones.

Hubo una aceleración del registro para exportar antes del 30 de junio pasado, cuando estuvo en vigor la reducción temporal de los derechos de exportación, ahora convertida en permanente

En ese sentido, sostuvo que el grueso del programa de exportación del complejo sojero ya fue cubierto. “No se debería ver ahora, en agosto, demasiada registración porque ya se cubrió en junio. La registración de la DJVE está atada a la liquidación de dólares, pero eso ocurre contra el embarque del grano. Así que hasta septiembre no se va a mover con mucho volumen”, anticipó.

Por su parte, Juan Manuel Uberti, analista de granos de la corredora Grassi SA, coincidió en que “todavía no está el dato oficial completo de julio, pero se estima que el piso ronda los US$3500 millones”. Según dijo, no cree que eso suba mucho más porque “desde el 30 de junio prácticamente no se registraron nuevas DJVE”.

Uberti advirtió que el anuncio presidencial aún no fue formalizado en el Boletín Oficial: “Pese al anuncio de baja de retenciones, todavía no está el decreto oficial que indique cómo se instrumentará. Eso podría frenar un poco la liquidación mientras tanto”.

No obstante, el impacto en los precios ya se hizo sentir. “Hubo una mejora en la soja disponible. De viernes a hoy subió de unos US$15 a US$17, y en pesos también se notó. Técnicamente, debería haber subido unos US$20 o US$25 por efecto retenciones. No fue todo eso, pero sí se trasladó algo al precio real”, explicó Uberti.

Para Preciado Patiño, el cambio de escenario es significativo: “Como no es una baja temporaria, sino permanente, ahora no hay un apuro del productor por vender. Ya no corre eso de que tengo que liquidar antes de fin de mes porque me suben las retenciones. Ahora el flujo va a ser más normal”.

Ese “flujo normal” implica ventas cuando el productor necesita cubrir costos de siembra o cosecha, cuando el tipo de cambio es favorable o cuando el precio resulta atractivo. “Es decir, como se ha comportado históricamente. El productor no va a liquidar todo de golpe, va a ir viendo”, detalló el consultor.

En cuanto al maíz, Uberti calculó que la baja de retenciones debería haber impactado en unos US$4 a US$5 más por tonelada, aunque la caída de precios en Chicago, de aproximadamente US$5, compensó ese beneficio. “Por eso no se notó tanto en el mercado. Sí se puede percibir en exportadores que tienen embarques próximos y necesitan producto que no les está llegando”, añadió.

Uberti señaló que hoy la soja disponible cotiza en torno a US$288 la tonelada, frente a los US$271 del viernes anterior. En tanto, el maíz se ubica entre US$175 y US$180. “Ya se empieza a ver una negociación un poco más normal. De hecho, el lunes y martes se observaron volúmenes diarios algo más interesantes, después de semanas muy frenadas. Eso podría marcar el regreso a un mercado más activo, con negociación diaria y liquidación de divisas sostenida durante los próximos días, en lugar de que se frene todo el ingreso de dólares en agosto y septiembre”, señaló.

De cara a lo que resta del año, Preciado Patiño explicó que, “en el caso de la soja, desde octubre se espera un nuevo movimiento de volumen significativo, mientras que para el maíz el período de anotar ventas irá de septiembre a febrero”.

Para Bruno Todone, de AZ Group, tras el aluvión de liquidaciones del sector agroexportador durante las últimas semanas de junio, que alcanzó más de US$3500 millones y que generó un acumulado anual de US$15.400 millones luego, en julio se redujo el ingreso de divisas, con DJVE casi nulas. Pero, en su óptica, se podría ver un avance de comercialización durante agosto por la quita de retenciones y por la necesidad del productor de hacer frente a las deudas. “No creemos que el ingreso de divisas sea mayor al promedio de los últimos cinco años, que es de US$2500 millones para los últimos agostos” dijo.

Así, tras un junio de fuerte registración, este julio tendrá un gran ingreso de dólares, pero con pocas declaraciones nuevas. Ya agosto vendrá posiblemente más calmo, aunque con un mercado que se encamina a una reactivación sostenida. Las exportaciones, según coincidieron los analistas, seguirán su curso con un ritmo más pausado, pero constante, en un contexto donde el incentivo ya no es una ventana temporal, sino una condición de largo plazo.