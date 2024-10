“Factor que afecta”: alertan que el cepo sigue generando dudas entre los inversores en tierras

Escuchar

CÓRDOBA.- La inversión extranjera en tierras para la producción agrícola levantó en términos de consultas, pero no todavía en concreción de operaciones. Por el DNU 70/23 de diciembre pasado de Javier Milei se derogó la ley de tierras que limitaba la extranjerización. Esa fue, según los expertos, una “buena señal” aunque todavía queda el cepo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo: “Hay una ansiedad con el cepo. En el exterior vemos solo a inversores de la economía real, nadie me pregunta por el cepo. No están preocupados por si salís en noviembre o enero. Es un cuento que la economía no puede crecer sin cepo, China tiene cepo y crece a dos cifras hace muchos años”. La percepción de quienes operan en compraventa de campos es diferente.

Juan José Madero, director de la división Campos en LJ Ramos Brokers Inmobiliarios, explica a LA NACION que hasta mediados de años las consultas y operaciones con extranjeros eran “de un nivel bajo a muy bajo”. Cuando se derogó la ley de tierras y se abrió la posibilidad de considerar esta inversión se resolvió un tema.

“El país volvió a estar en el radar; la carpeta pasó de estar al costado del escritorio a estar adelante -comenta-. Pero hay dudas y están por el lado de la seguridad jurídica; un factor que afecta es el cepo. Son inversores que operan con libertad de sacar dividendos, ir, venir, apostar a un lado u otro y nosotros todavía tenemos esa restricción. Les hace ruido más allá de que sepan que es una operación a largo plazo, por la calidad y el potencial de la Argentina”.

La derogada ley de Tierras Rurales establecía un límite del 15% a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel provincial; con datos a abril del 2022 San Juan, Salta y Misiones son los únicos tres distritos que tienen más del 10% de sus tierras en manos de extranjeros y la explicación no es la producción agropecuaria, sino la minería en los dos primeros casos y la industria forestal en Misiones.

“Hay mayor demanda, mayor consulta desde diciembre -plantea Federico Nordheimer, CEO y fundador de Nordheimer campos y estancias-. Nos empezaron a pedir que los mantuviéramos informados de la evolución de la situación. No se concretó nada en particular; la compra de tierras es un proceso que lleva un análisis. En los últimos años la Argentina estuvo bloqueada, ausente en el mundo. Ahora es posible que lleguen inversores institucionales que son los que reúnen el dinero de minifundistas”.

Nordheimer repasa que, salvo Bolivia, que ahora tiene cepo, ningún país de la región lo tiene, pero resalta que los potenciales inversores “analizan las intenciones de un gobierno y creen que se va a solucionar el problema, que van a encontrar un momento para levantar el cepo. Es un instrumento [que] complica, pero pueden hacerse las operaciones con los dólares financieros. Está todo más liberado”.

En el caso de las tierras rurales, la extranjerización es más baja en la pampa húmeda que en las zonas de interés minero o petrolero. Por ejemplo, en Buenos Aires es del 2,89%; en Santa Fe, 1,7%; en La Pampa, 2,39% y en Córdoba, 1,12%.

ALEJANDRO GUYOT

Madero recalca que, en la medida en que la libertad de mercado y el respeto de la seguridad jurídica de la propiedad privada se consoliden, los inversores serán “más proclives” a la compra de tierras. En esa línea advierte que, “las mismas dudas que tienen los extranjeros las tienen los locales”. También apunta que el inversor extranjero apunta a una escala superior a los US$5 millones: “Entran con un negocio de escala”, precisa.