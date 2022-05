Financiamiento: los bancos siguen ofreciendo tasas negativas en préstamos para el campo

En algunas semanas finalizará el ciclo agrícola 2021/22, con resultados diversos de acuerdo al clima y al momento de venta de los granos que eligió cada productor. La nueva campaña de granos finos exigirá mayores necesidades de financiamiento que otros años a partir del incremento de precios de fertilizantes y de otros insumos necesarios para la implantación del cultivo.

¿Cómo se comportará el mercado financiero ante esas necesidades, en un contexto macro con muchas dudas? Aparentemente, de manera satisfactoria, según adelanta Martín Nava, especialista en financiamiento de la consultora AZ-Group.

“El escenario financiero para el sector de los agronegocios continúa siendo muy favorable; el campo sigue siendo la niña bonita para las entidades que ofrecen créditos de corto y largo plazos”, afirma el experto.

Al analizar el escenario económico macro del país, Nava subraya la elevada inflación, que genera presión sobre la tasa de interés y obligó al BCRA a un nuevo aumento para los certificados de plazo fijo, que resulta el cuarto en lo que va del año.

“Es una medida que también apunta a intentar mantener la estabilidad cambiaria en los dólares paralelos, que se vio alterada recientemente. A mediados de abril, los dólares paralelos se movieron hacia arriba debido a que se conoció el dato de que el BCRA no logró acumular reservas, aún con la liquidación récord del sector agroindustrial en el primer trimestre”, detalla.

A eso se sumó la noticia del nuevo IFE, sin comunicar claramente cómo se va a financiar (posiblemente con más emisión monetaria). Ambos hechos conformaron un combo que precipitó una suba de los paralelos y nadie puede adelantar su evolución en el corto plazo.

Oportunidades

Dentro de este escenario macroeconómico volátil, hay que destacar que el sistema financiero sigue haciendo esfuerzos notables para ofrecer tasas de interés negativas muy convenientes para la compra de insumos de los productores agrícolas y ganaderos.

Estas se pueden obtener básicamente con las tarjetas agropecuarias de bancos oficiales. Por ejemplo, AgroNación ofrece financiación al 30/35% nominal anual y hasta un año de plazo. Procampo sale al mercado con tasas de 35-38% anual y plazos también hasta 12 meses.

Los bancos privados no se quedan atrás. “Las tarjetas del Banco Galicia, Santander, ICBC y otros tienen tasas algo más altas y plazos menores, pero muy convenientes frente a la inflación que se proyecta”, compara Nava.

Por ejemplo, para la compra de insumos, el ICBC ofrece préstamos convenio a 180 días con una tasa del 41% nominal anual. La plataforma Galicia, a través de su tarjeta Galicia Rural, otorga hasta un año de plazo para la devolución de préstamos con una tasa del 43/45% anual. Para la adquisición de maquinaria agrícola, la banca oficial ofrece préstamos con tasas que fluctúan del 30 al 39% TNA, con plazos que van hasta los 48 meses.

Si se comparan estas tasas con las perspectivas de inflación para el año, se ve que el sistema financiero argentino sigue demostrando competitividad. Esta característica también se observa cuando se analiza la tasa implícita de rendimiento en pesos que muestra el Rofex con la cotización del dólar futuro. Esta se elevó hasta el 60% promedio actualmente, que es lo que le rinde al productor mantener ensilado un trigo cosechado hace meses o no vender la soja y retenerla hasta que pase el grueso de la cosecha. Si se compara esta tasa implícita del Rofex con una financiación bancaria al 40% anual, se advierte que resulta muy interesante para la compra de insumos, de maquinaria o de otras inversiones postergadas.

No obstante, las oportunidades descriptas no son eternas. “Las condiciones favorables del mercado deberían aprovecharse rápidamente si hay necesidad de financiación, porque no está asegurada su permanencia en los próximos meses”, advierte. No descarta que el contexto cambiario/económico tienda probablemente a comprimirse a partir de agosto con reducción de liquidación de divisas por parte del sector y que esto enturbie las gestiones conducentes al otorgamiento fluido de los créditos de referencia.