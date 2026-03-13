“Fue extraordinario”: Expoagro cerró con más de 250.000 visitantes y generó solicitudes de créditos por más de US$10.000 millones

SAN NICOLÁS.- Con más de 250.000 visitantes, más de 700 expositores y un fuerte movimiento comercial impulsado por el financiamiento bancario, Expoagro edición YPF Agro cerró con cifras récord. Según el balance de Exponenciar, organizador de la muestra, durante los cuatro días del evento se generaron solicitudes de crédito por más de US$10.000 millones, hasta el cierre de esta edición, por encima de los US$9000 millones registrados en 2025. En tanto, la actividad comercial en los stands creció entre un 20% y un 40% interanual.

La feria también mostró un gran dinamismo de la ganadería y una mayor proyección internacional. En total se vendieron más de 170.000 cabezas de hacienda en remates televisados, con lo que se marcó un nuevo récord para la exposición. Además se realizaron 367 reuniones en las Rondas de Negocios durante tres días con 15 compradores de siete países —Australia, Chile, Colombia, Kazajistán, México, Serbia y Sudáfrica—, mientras que delegaciones de 24 países recorrieron la muestra, entre embajadas, funcionarios y representantes de instituciones internacionales.

“Fue extraordinario, con un récord en remates televisados, y un volumen de solicitudes de crédito que superó al del año pasado”, subrayó Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar. Resaltó que la exposición también consolidó su perfil internacional y político. “Expoagro se volvió más cosmopolita: viene todo el mundo que tenga que ver con el campo, no solo a comprar, también dirigentes, intendentes y delegaciones del exterior”, afirmó.

Las ofertas de los expositores dispararon los negocios Marcelo Manera - LA NACION

Fabricantes de maquinaria reportaron entre un 20% y un 40% más de consultas, presupuestos y operaciones que en la edición anterior, impulsados principalmente por líneas de financiamiento bancario más accesibles, tasas más atractivas y mejores expectativas productivas por la campaña agrícola.

El mayor acceso al crédito, tasas más atractivas y buenas perspectivas de cosecha impulsaron las operaciones durante la muestra Marcelo Manera - LA NACION

La fabricante de sembradoras Apache vendió 30 equipos durante la muestra, un 30% más que el año pasado, y elaboró alrededor de 150 presupuestos para potenciales operaciones. Fernando Porcel, gerente comercial, observó que la combinación de baja de inflación, tasas más competitivas y buenos rendimientos agrícolas “generó un escenario favorable para las decisiones de inversión”.

Néstor Cestari, de la firma Cestari, dijo que en la exposición se realizaron entre 30 y 40 proformas diarias, muchas de las cuales fueron derivadas a los bancos para su análisis crediticio. Si bien remarcó que esas consultas aún deben transformarse en ventas efectivas, el movimiento fue mejor de lo esperado y superior al del año pasado.

Entre las pymes de maquinaria también se registraron avances en ventas directas. El Grupo GR cerró ocho operaciones firmes durante la feria —tres de ellas sembradoras combinadas con tractores— luego de haber realizado 287 presupuestos y 140 proformas. “El resultado duplicó prácticamente el nivel de ventas logrado en la edición anterior, cuando habíamos comercializado cuatro o cinco máquinas“, precisó Gastón Ricardo, fundador del grupo.

Hubo buenos negocios Marcelo Manera - LA NACION

En rigor, se generó una importante cantidad de consultas y proformas que podrían transformarse en ventas en los próximos meses. Gran parte de ellas se vincularon con operaciones financiadas a través de bancos públicos y privados, un factor que se repitió en la mayoría de los stands de maquinaria.

Los ejecutivos de CLAAS estimaron negocios por más de US$20 millones durante la exposición, con la comercialización de 15 máquinas autopropulsadas y 10 cabezales, además de repuestos y programas de postcosecha. Dietmar Rühe y Reynaldo Postacchini, presidente y vicepresidente de Class, indicaron que el volumen de presupuestos y consultas superó ampliamente el de la edición anterior y que muchas operaciones se concretaron gracias a líneas de crédito disponibles en la feria. Según sus estimaciones, los negocios cerrados crecieron entre un 20% y un 30% interanual, mientras que las proformas y presupuestos aumentaron entre un 30% y un 40%.

Apache, por caso, vendió 30 sembradoras durante Expoagro, lo que representa un crecimiento del 30% interanual Marcelo Manera - LA NACION

Los ejecutivos mencionaron que alrededor del 95% de los negocios cerrados se realizaron con crédito, principalmente para la compra de cosechadoras y picadoras. La cantidad de consultas y proformas fue al menos tres veces superior al número de máquinas efectivamente vendidas.

En rigor, el balance de la maquinaria agrícola fue positivo, aunque con cautela respecto a la concreción de operaciones.

Interés por la tecnología Marcelo Manera - LA NACION

Las líneas de crédito ofrecidas por bancos públicos y privados generaron gran parte del movimiento comercial. En el caso del Banco Galicia, la entidad informó que durante la feria logró superar los $150.000 millones entre negocios liquidados y pipeline, con más del 80% de ese pipeline nominado en dólares. Además, más de 2000 productores utilizaron sus soluciones financieras para avanzar en planes de inversión vinculados al agro. El protagonismo del crédito también se reflejó en la forma en que se concretaron muchas operaciones de maquinaria. En varios casos, empresas del sector indicaron que "más del 90% de los negocios cerrados durante la muestra fueron financiados, principalmente mediante líneas ofrecidas por bancos oficiales y privados en los stands".

En este contexto, el Banco Nación triplicó el financiamiento al sector productivo con más de 28.000 solicitudes de crédito. La cifra supera ampliamente las 10.000 operaciones registradas en la edición anterior de la muestra. Sus líneas incluyeron financiamiento para maquinaria con tasas del 0% en dólares y 19% anual en pesos, con plazos de hasta 60 meses.

En tanto, Banco Provincia recibió 4760 presolicitudes de crédito -un 26% más que en 2025- por $525.989 millones y US$736 millones. “Este crecimiento se debió en gran parte al interés por las líneas en dólares para inversión en maquinaria agrícola nueva, que registraron 53% del total de solicitudes”, informó la entidad. Además, “la demanda de préstamos en pesos también avanzó un 26% interanual”, añadió.