Cierre de semana con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Hoy, viernes, cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero de Cañuelas con un ingreso de 7897 cabezas que hicieron un acumulado semanal de 23.829 animales, un 37,17% superior a los 17.372 ingresados la semana anterior. Las ventas se concretaron con demanda selectiva ya que los operadores de compra buscaron los lotes de calidad. El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 4,74%, al pasar de 2679,089 a 2806,038 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 1,60%, tras variar de 3110,439 a 3060,530 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores perdieron un 0,36% en el General y un 3,13% en el Novillo frente a los 2816,274 y a los 3159,374 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 1046 cabezas, representaron el 10,480% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3440 con 432 kg; $3400 por varios lotes de 435 a 511 kg, y $3350 con 468 kg. Por las mejores vacas se pagó $3010 con 480 kg; $3000 con 467 y con 511 kg, y $2700 con 435 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3500 con 324 y con 362 kg; $3480 con 418 kg, y $3450 con 311 y con 314 kg, y en vaquillonas, $3450 con 293 kg; $3370 con 308 y con 365 kg, y $3340 con 394 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2806,038, mientras que el peso promedio general resultó de 414 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3060,530 con un promedio semanal de $3098,770. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3060,580 y el promedio semanal de $3098,821. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3074,074. Detalle de venta: 1046 novillos; 1935 novillitos; 2313 vaquillonas; 1783 vacas; 408 conservas, y 346 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (212) El Mate Agropecuaria vq. 83, 312 kg a $1800; 47, 306 a 1900; Estancia Vallimanca nt. 80, 334 a 3300. Aguirre Urreta Jorge SA: (65) El Trébol de Bolívar vq. 20, 310 a 2900; Est. Tres Bonetes n. 35, 459 a 2500. Asoc. de Coop. Argentinas: (84) Melamed n. 16, 453 a 3300.

Balcarce y Cía. SRL: (97) Dosoles n. 21, 485 a 2600; Puntana vq. 16, 359 a 2450; 34, 343 a 2500; 19, 390 a 2700. Blanco Daniel y Cía. SA: (592) Agropecuaria Las Marías v. 20, 500 a 2600; Cortes vq. 17, 414 a 3100; Dinagro nt. 15, 387 a 3300; vq. 31, 366 a 3200; Grupo D y V vq. 47, 331 a 3300; Iturralde y Etchepare n. 23, 454 a 3400; Las Dos Ramas vq. 15, 394 a 3000; 55, 311 a 3350; Los Tres Primos de Vuletich vq. 40, 294 a 3500; Massa vq. 19, 346 a 3300; Mohr n. 21, 449 a 3300; Pitameglio nt. 20, 382 a 3420; Pittameglio nt. 35, 430 a 3400; 15, 381 a 3420. Brandemann Consignataria SRL: (55) Ballester vq. 35, 305 a 3350.

Casa Usandizaga SA: (224) Bassi Hnos. nt. 33, 350 a 3250; Ganadera La Providencia v. 25, 462 a 2600; Maccagno vq. 15, 427 a 2000; Maillos vq. 15, 340 a 2000. Colombo y Colombo SA: (187) Est. San Sebastián nt. 15, 385 a 2850; 27, 356 a 2900; Faromon Arrecifes vq. 18, 292 a 3250; Fernández n. 23, 458 a 3400. Colombo y Magliano SA: (508) Chanty nt. 18, 423 a 3300; 17, 411 a 3350; El Recado vq. 18, 406 a 3250; 17, 413 a 3270; 17, 412 a 3300; 20, 365 a 3370; Exp. Agrop. Regino vq. 20, 337 a 3340; Golpe de Agua nt. 30, 298 a 3050; La Ropa vq. 16, 385 a 3300; Las Dos Chozas nt. 38, 403 a 3400; 20, 381 a 3410; Nikai nt. 21, 402 a 3310; Trapalco vq. 25, 305 a 3370; 20, 295 a 3400. Consignataria Melicurá SA: (147) Kiwi Criollo vq. 15, 366 a 2400; Martin Juan y Jorge n. 16, 453 a 3000. Crespo y Rodríguez SA: (83) Agropecuaria Puesto Uno n. 29, 504 a 3400; Arieu Pereira Yraola n. 15, 439 a 2700.

Dotras, Ganly SRL: (132) Machiavello v. 35, 462 a 2000; Santa Rosa del Monte nt. 42, 357 a 3400. Ferias Agroazul SA: (132) Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján vq. 95, 306 a 3050.

Gahan y Cía. SA: (239) Agropecuaria La Maleza vq. 38, 315 a 2800; Campomar n. 40, 475 a 3400; Est. El Alba nt. 56, 311 a 3450; La Alameda Agrop. vq. 64, 293 a 3450; Land-Management nt. 28, 302 a 3300. Ganadera Salliqueló SA: (146) Fidelle Hnos. nt. 37, 438 a 2550; Ganadera Salliqueló vq. 15, 419 a 2200; v. 23, 486 a 2700; Taverna n. 19, 468 a 2600. Gananor Pujol SA: (282) Bigliardi vq. 15, 403 a 2050; Fondomonte El Descanso vq. 15, 400 a 3000; La Maturraca vq. 15, 285 a 3400; Urquiza Anchorena n. 28, 493 a 3000; Urruti vq. 15, 412 a 2000; Vicampo nt. 17, 399 a 3350. Goenaga Biaus SRL: (90) Adm. Duhau vq. 31, 350 a 2750; 24, 348 a 2800. Gogorza y Cía. SRL: (44) Fernández y Ruiz vq. 17, 286 a 2900. Gregorio Aberasturi SRL: (43) Laspiur vq. 15, 391 a 2300.

Harrington y Lafuente SA: (59) Santa María n. 40, 502 a 2900. Irey Izcurdia y Cía. SA: (127) El Carpincho Ganadera vq. 30, 311 a 3000; 16, 302 a 3350; Rouquaud Hnas. nt. 17, 428 a 3360. Iriarte Villanueva Enrique SA: (40) Savio nt. 18, 451 a 2850. Jáuregui Lorda SRL: (120) Fernández nt. 16, 343 a 2750; vq. 17, 316 a 2670; Patagro nt. 21, 300 a 3400.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (125) De las Carreras vq. 16, 325 a 2000; Est. Tres Bonetes n. 35, 448 a 2500; López Pueyrredón nt. 26, 342 a 2850. Lartirigoyen & Oromí SA: (47) Ereda nt. 27, 335 a 3000; vq. 17, 308 a 3000. Llorente-Durañona SA: (73) Pazzaglia v. 17, 524 a 2400; Fabián Dolores y Pilar v. 24, 433 a 2500.

Madelan SA: (366) Cepacia v. 18, 468 a 2500; La Sarita vq. 35, 279 a 3400; 15, 270 a 3420; Manantial nt. 20, 430 a 3400; 20, 397 a 3420; Prodeif vq. 19, 467 a 3000; 21, 425 a 3190; San Juan nt. 18, 390 a 3400; 18, 383 a 3430; San Pedro Agrop. nt. 18, 366 a 3430; 20, 324 a 3500. Martín G. Lalor SA: (330) Adm. Duhau nt. 38, 404 a 3350; Comp. de Tierras Tecka nt. 26, 317 a 3400; D" Andrea vq. 34, 354 a 3220; El Combate nt. 50, 335 a 3400; Polo vq. 24, 298 a 2900; Zanotti nt. 16, 365 a 2900; vq. 15, 312 a 2900. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (172) Ganad. Verdes Pampas v. 15, 467 a 2700; Muñoz vq. 16, 314 a 3000; 34, 296 a 3050. Monasterio Tattersall SA: (999) Agrop. La Criolla vq. 18, 305 a 3350; 18, 298 a 3380; 16, 278 a 3400; Algarra Hnos. nt. 18, 366 a 3400; 22, 363 a 3400; Berca v. 21, 462 a 2600; Criadores vq. 18, 265 a 3260; De Nicolás vq. 25, 318 a 3300; 15, 290 a 3350; 20, 270 a 3380; Díaz nt. 18, 407 a 3300; Goerens n. 18, 542 a 3400; Mengani Hnos. v. 18, 449 a 2340; 17, 435 a 2700; Neifert nt. 22, 314 a 3340; vq. 30, 263 a 3400; Nicsor nt. 32, 315 a 3400; 22, 314 a 3450; Sillero nt. 16, 418 a 3460; 15, 407 a 3480; Teresa Josefina vq. 15, 364 a 2600; Zubigaray n. 26, 452 a 3250.

Pedro Genta y Cía. SA: (44) Los Siete Ombúes nt. 43, 356 a 3350.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (738) Agro Cereal 9 de Julio vq. 16, 327 a 3300; 20, 296 a 3400; Agrop. La María Pilar v. 15, 501 a 1600; Ballester vq. 43, 406 a 2500; Benedetti-Cerbino vq. 32, 399 a 3200; Campomar n. 40, 480 a 3400; El Bornizo vq. 15, 414 a 2700; Est. Sta. Catalina del Perdido tr. 17, 644 a 2600; La Querencia de Arata Hnos. vq. 32, 303 a 3300; Posavina vq. 15, 426 a 2950; 20, 375 a 3070; Puntana nt. 204, 381 a 2700; Rancho Pe v. 21, 540 a 2800; Tierra Franca n. 35, 489 a 3400; Univ. Nac. de La Plata n. 36, 446 a 3350. Santamarina e Hijos SA: (40) Santamarina v. 29, 505 a 2700

Otras consignaciones: Campos y Ganados SA (12); Consignataria Nieva y Cía. SA (27); Heguy Hnos. y Cía. SA (5); Hourcade Albelo y Cía. SA (11); Nieva H. y Asociados SRL (10); Wallace Hermanos SA (42).