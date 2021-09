Efecto PASO: un dirigente del campo pidió el compromiso de los candidatos con el sector

De cara a las elecciones de noviembre próximo y luego del encuentro de ayer con referentes de la cadena cárnica, el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, pidió que los candidatos escuchen y se comprometan a hacer realidad las políticas públicas para el sector agropecuario.

“Las PASO mostraron el pulso y el ánimo que se vive en el país. El oficialismo pudo ver a través del voto en los pueblos que lo que decíamos no era mentira, que equivocan el rumbo y que no podemos seguir produciendo si no solo no nos ayudan, sino que nos suman escollos, impuestos y trabas”, afirmó.

El dirigente se mostró preocupado por saber si, a pesar de los resultados, el Gobierno seguirá “transitando el mismo camino, con anuncios y actos en los que profundizan el asistencialismo”.

“Comprendemos que les hablen a sus simpatizantes, pero más allá de la campaña, deben gobernar para todos los argentinos. Sin revanchismos ni favoritismos. Pero no es así”, indicó.

En cuanto a la oposición, señaló que “debe darse cuenta de que hace mucho se esperan políticas públicas que no llegan, que requieren no sólo del trabajo de un Gobierno sino también de los otros partidos políticos, cuya responsabilidad es construir y proponer propuestas y proyectos que se hagan realidad en el Congreso”.

“Más allá de las promesas de campaña de unos y otros, hasta hoy todos quienes nos han gobernado y han ocupado bancas en el Parlamento no han sabido ni han querido apoyar a los pequeños y medianos productores, para lograr el desarrollo de nuestro país”, dijo.

Por otra parte, celebró los consensos a los que están arribando en la cadena de ganados y carnes. “Ese es el camino. Los actores debemos poder conversar, articular acciones conjuntas y ver de qué manera logramos que se modifiquen las políticas que nos afectan a todos, dejando de lado nuestras diferencias”, afirmó.