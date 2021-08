Entre el escepticismo y con un pedido: cómo recibió el campo el plan ganadero

Entre el escepticismo y un pedido de mayor información, detalles y por exportaciones sin trabas. Así se recibió en el seno de la Mesa de Enlace del campo el plan ganadero del Gobierno.

Como adelantó LA NACION el sábado pasado, el programa contiene propuestas de beneficios fiscales, créditos y medidas vinculadas para que se produzca más carne. Varias incluso están atadas a la ley de fomento a la agroindustria que el campo aguarda el Gobierno presente en el Congreso. El programa no habla de una asignación específica de recursos.

No obstante, en el sector se pide que antes de avanzar con el plan -presentado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA)- se liberen las ventas al exterior de carne vacuna, hoy cuotificadas en un 50%.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), señaló que para la producción no existe la posibilidad de hacer un plan ganadero con la exportación cerrada. “No cabe en la cabeza de nadie. Dicho esto, hay puntos que desde las entidades del campo le hemos hecho llegar al presidente Alberto Fernández, con unos lineamientos para contribuir a la generación de ese plan, como nos comprometimos en su momento. Vimos un borrador, esperemos a ver qué surge de todo esto”, indicó.

“Compartimos los lineamientos generales recibidos, que son parecidos a los que presentáramos oportunamente con la Mesa de Enlace y con el Consejo Agroindustrial (CAA) y estamos de acuerdo”, indicó, por su parte, Elbio Laucirica, presidente interino de Coninagro.

“Ahora los equipos técnicos están leyendo y estudiando los pormenores de las medidas a tomar y en base a eso tendremos una idea más acabada del plan presentado por el Gobierno. A partir de eso, analizaremos en conjunto cómo van a ser los pasos para su implementación para asegurarnos que ese plan se concrete a futuro”, añadió el dirigente.

Por otra parte, Laucirica dijo que cree conveniente que los lineamientos del plan se compartan con las provincias “porque las realidades productivas en cada una de ellas son muy diferentes y requieren un plan específico para cada caso”.

En tanto, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), expresó que el plan ganadero “no tiene números concretos y en la introducción no hace un análisis real”.

“No tiene fondos asignados para estimular la implantación de forrajeras, el mejoramiento genético, retención de vientres y terminación de más kilos de faena y deja claro que mantiene los cupos de exportación con lo cual deja sin estímulo al sector productivo primario”, remarcó.

Achetoni indicó que la ganadería vacuna, en los últimos 20 años, tuvo un escaso crecimiento y en eso “mucho tuvo que ver el error del cierre de exportaciones de carne en el 2006”. Además, afirmó que “la pérdida de más de 10 millones de cabezas fue decisivo para que en el promedio se de tan escaso crecimiento”.

Testimonios

En un informe, FAA mostró con testimonios el rechazo de los productores al cepo a las exportaciones de carne vacuna.

“Nosotros, después de muchos años, habíamos conseguido exportar la vaca gorda, que es un animal que ya terminó su ciclo de producción, que no tiene en el campo más lugar, se engorda, y esa vaca la estábamos exportando a China. Allí la procesan y se hace comida, porque consumen otro tipo de alimentos. Y ese animal les sirve y nos lo estaban comprando a muy buen precio. Cuando cierran la exportación de carne, incluida a China en su momento, hacen que esa vaca que tenía muy buen valor, que el productor la vendía y reponía con una vaquillona nueva, hoy la deje en el campo porque vale muy poca plata, y vende la vaquillona que es más cara. Deja la vaca, esa vaca produce menos, produce un mal ternero, puede que no quede preñada, y termina pasando que cuando viene un año malo (como el que tenemos en este momento con una terrible sequía) esa vaca se muera”, contó Miguel Petetta, presidente de la filial Villa Eloísa de FAA.

Sebastián Klug, del Centro Juvenil Agrario Bovril, expresó: “En mi caso que soy un pequeño productor y no cuento con mucha superficie de campo, no puedo dejar el total de vaquillas para reposición año a año. Vendiendo las vacas de refugo podía comprar vaquillas afuera, para llegar a reponer la cantidad necesaria para mantener un número constante y, además, incorporar genética para ir manteniendo y mejorando el rodeo. Pero hoy, lamentablemente, con el cierre de las exportaciones y la caída de precios y demanda de esta categoría (vaca refugo) se hace imposible, ya que vendiendo todas las vacas de refugo no alcanza para comprar las vaquillas necesarias para la reposición”.

Marcelo Banchi, vicepresidente segundo de FAA, dijo que la entidad alertó sobre el daño que iba a ocasionar el cepo. “Ha habido dos reacciones en el mercado en contra de la sociedad y en contra de la producción primaria. Los dos eslabones más perjudicados de esta cadena son los que producen y los consumidores, que al fin y al cabo van al mostrador y tienen que pagar el kilo de carne más caro que antes. Este cierre, primero total y luego parcial de exportaciones de carne, es un error tremendo que ha cometido el gobierno nacional. Porque los resultados que buscaban no se dan, y porque ya hemos tenido resultados negativos en otros años hacia la producción ganadera, y negativo para la población que no puede consumir carne o debe consumir menos carne, o cortes más baratos porque al no haber oferta se produce carne más cara en el mostrador”, apuntó.

“El hecho de haber cerrado las exportaciones de una categoría de vacunos que no se consumen en el país sólo sirvió para reducir los ingresos de los productores, con una categoría que sí o sí tienen que descartar, para evitar que se muera en el campo, o hay que incurrir en gastos extras para evitar perderlas, lo que se torna económicamente inviable”, señaló, por su parte, Sergio Chiramberro, productor de FAA en Ayacucho .

