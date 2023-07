Exposición Rural de Palermo: Braford abrió una semana de juras y coronó sus grandes campeones

escuchar

En la cuarta jornada de la 135º Exposición Rural de Palermo, cerca de las 10 el público se acomodó en las tribunas para comenzar a disfrutar de la consagración de los grandes campeones de la muestra. En medio de un día nublado y frío, la raza bovina Braford abrió las tranqueras de la pista central.

Después, a las 17, tras una jornada vibrante, el Gran Campeón Macho de la raza fue para el box 982, perteneciente a la cabaña La Dominga, de Alejandro Lauret, que se encuentra en Ischilin, Córdoba, y que compitió en la categoría senior. Antes del mediodía fue elegido el Gran Campeón Hembra Braford, que resultó una vaquillona del box 1052, de la cabaña La Matilde, ubicada en Gobernador Maciá, provincia de Entre Ríos, perteneciente a Héctor Felipe Martínez.

Con un gran nivel de ejemplares, Carlos Ojea Rullán, el jurado a cargo, tuvo una ardua tarea para llegar al veredicto final, seleccionando a los mejores, en machos y hembras, y destacó la calidad superlativa que hubo en pista.

“Estoy impresionado, no sorprendido porque el Braford nos tiene acostumbrado a este nivel. Qué bien que está la raza, qué gran nivel y qué presente y futuro tiene Braford. La raza está en permanente crecimiento. Hay un tema para decir, que no se habló tanto y es que la sequía fue tremenda también para los ganaderos y así y todo está esto en pista. Realmente, ver esta calidad de hacienda hoy acá, cuando ves que los centros de genética siguen buscando toros y que siguen los remates y se venden las vaquillonas, es porque los ganaderos no bajamos los brazos y estamos pensando ya que el 2024 va a ser mejor. Esto es la pasión ganadera de la que siempre hablamos”, dijo, cuando terminó su elección.

Para Ojea Rullán, tanto el Gran Campeón como el Reservado son dos padres hechos, “dos torazos muy importantes”, muy carniceros. “Cuando uno se encuentra en la pista con dos toros como estos, muy parejos, la diferencia era muy pequeña, donde el Gran Campeón lo aventajaba un poco en el arco de costilla y en la expresión adelante de la cabeza. El Gran Campeón sintetiza lo que estamos buscando en la raza: buen color, masculinidad, buen tren posterior, muy buenos movimientos, funcionalidad, buena circunferencia escrotal, muy buena área ojo de bife, realmente un toro muy completo”, explicó a LA NACION.

Lauret, emocionado, se mostró muy contento con la premiación. ”La sensación es indescriptible, de mucha felicidad. La ganadería pasó momentos muy complicados y hoy estamos acá. La raza está pasando un momento increíble. Siempre trabajamos en buscar la mejora permanente y cada vez está más difícil, porque la vara está cada vez más alta, mucha competencia. El toro se va para un centro [de inseminación]”, dijo el propietario de la cabaña.

En tanto, el Reservado de Gran Campeón Macho fue para el box 985, de la cabaña Don Cancio y otros, también categoría senior. El tercer macho de la raza correspondió al box 945, cuyo expositor es cabaña La Trinidad, de Diego Eder, de Trenque Lauquen, que debutó este año en las pistas de Palermo.

En tanto, el Reservado de Gran Campeón Hembra lo obtuvo el box 1062 de las cabañas Mirungá y Don Cancio, que entró en la categoría vaquillona mayor. Por último, la tercera hembra de la raza fue para el box 1025, de las cabañas La Pasión (de Mendoza) y Doble Zeta (de Santiago del Estero), cuya categoría fue ternera mayor.

Por el lado de las hembras, Ojea Rullán señaló: “La calidad fue espectacular. La gran campeona es muy completa, con un tren posterior bárbaro, femenina, clasuda, con buenos movimientos, como también la Reservada y la tercera son excepcionales, con mucho futuro”.

Con 112 ejemplares en la exposición, Juan Manuel Alberro, presidente de la entidad que agrupa a los criadores de Braford, destacó el esfuerzo realizado por las cabañas que llegaron a la muestra.

“Con un nivel fantástico de competencia de hembras y machos, la raza está en un muy buen momento. Vinieron cabañas de nueve provincias y eso marca como territorialmente fuimos extendiédonos en todo el país. En un año tan complicado, esto demuestra el empuje de los criadores y los cabañeros en esto que es de largo plazo. Por lo que nunca estamos especulando cuál es la situación actual del país. La raza está muy fuerte; se supera año a año”, dijo a LA NACION.