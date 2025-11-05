Precios en retroceso y oferta muy moderada en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de hoy miércoles en el Mercado Agroganadero de Cañuelas se concretó con un ingreso de 2063 animales descargados de 589 camiones. Con los compradores abastecidos, las ventas se realizaron con poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 1,86% al pasar de $3173,953 a $3115,029, mientras que el Índice Novillo perdió un 0,53% al pasar de $3547,499 a los $3528,526.

Los novillos, con 335 cabezas, representaron el 16,23% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3900 con 442, 464 y con 529 kg; $3600 con 700 kg, y $3350 con 548 kg. Por las mejores vacas se pagó $3200 con 505, 508 y con 598 kg; $3100 con 445 kg, y $2900 con 501 y con 503 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3900 con 315 kg; $3850 con 385 y con 400 kg, y $3800 con 378 kg, y en vaquillonas, $3920 con 313 kg; $3600 con 368 kg, y $3520 con 395 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3115,029, mientras que el peso promedio general resultó de 446 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3528,526. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3528,528. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3568,200. Detalle de venta: 335 novillos; 284 novillitos; 509 vaquillonas; 731 vacas; 122 conservas, y 83 toros. Base 12 cabezas.

Balcarce y CÍa. SRL: (20) Dosoles n. 20, 491 kg a $670. Blanco Daniel y Cía. SA: (109) Azcarate Hnos. v. 16, 505 a 3200; De La Mano n. 31, 548 a 3350; Ingeniería Láctea v. 18, 584 a 2300; 12, 501 a 2900; Viola vq. 9, 384 a 3600; 22, 313 a 3920. Brandemann Consignataria SRL: (203) Agrop. Mayaco nt. 43, 400 a 3850; Barraco v. 13, 440 a 2900; Cinco “A” nt. 6, 365 a 3750; tr. 5, 770 a 3100; v. 13, 447 a 2900; 16, 540 a 3000; Gartner vq. 17, 395 a 3520; 47, 369 a 3600; Hijos de Barreto v. 11, 665 a 2650; Vicente nt. 6, 420 a 3750. Brazzola y Cía. SRL: (51) Pilade vq. 12, 368 a 2000; 11, 327 a 2100; 12, 430 a 2500; v. 7, 521 a 2900; Tevez v. 7, 503 a 2900.

Campos y Ganados SA: (8) San Bernardo Insumos Agrop. tr. 7, 765 a 3100. Casa Usandizaga SA: (20) Maillos nt. 6, 465 a 3300; tr. 5, 738 a 3000. Colombo y Colombo SA: (29) Beker v. 11, 598 a 3200; Chaulet v. 7, 444 a 2500; Sigot v. 9, 564 a 3200. Colombo y Magliano SA: (198) Butynski n. 14, 457 a 3900; nt. 26, 434 a 3900; Colombo y Magliano vq. 12, 349 a 2750; 26, 332 a 3210; 23, 314 a 3810; La Veneta vq. 9, 326 a 1780; v. 12, 435 a 2000; 32, 403 a 2580; 44, 442 a 2800. Consignataria Blanes SRL: (39) Luengo nt. 6, 385 a 3850; Mestre nt. 6, 343 a 3450; v. 10, 445 a 3100; vq. 15, 401 a 3200. Consignataria Melicurá SA: (24) El Broquel v. 9, 538 a 2300; 8, 751 a 2700. Consignataria Nieva y Cía. SA: (28) Ajg Tambo Doble “A” vq. 7, 346 a 2300; 6, 343 a 2600.

Dotras, Ganly SRL: (47) Paletta nt. 25, 375 a 3750; vq. 22, 339 a 3700.Goenaga Biaus SRL: (53) Tala v. 10, 500 a 2300; 13, 471 a 2400; vq. 26, 425 a 2600. Gregorio Aberasturi SRL: (33) Dos Marías n. 33, 570 a 3450.Harrington y Lafuente SA: (43) Grondona n. 29, 448 a 3850; nt. 14, 414 a 3850. Hourcade Albelo y Cía. SA: (26) Don Bernardo v. 5, 539 a 2300; 6, 612 a 2400; 11, 678 a 2700. Iriarte Villanueva Enrique SA: (36) Alma Pampa nt. 8, 379 a 3850; 16, 315 a 3900; vq. 11, 330 a 3700. Jáuregui Lorda SRL: (45) Don Simón tr. 8, 690 a 3000; v. 6, 467 a 2700; G.Z. Negocios Ganaderos v. 8, 530 a 3200; Los Mirtos v. 9, 485 a 2700.

Lartirigoyen & Oromí SA: (40) Trezza y Cono vq. 15, 425 a 3600; 10, 419 a 3650; 15, 365 a 3700. Llorente-Durañona SA: (13) Courreges v. 7, 450 a 2600.Madelan SA: (40) Vogel vq. 8, 367 a 2100.

MAG hacienda mercado agroganadero ESV

Martín G. Lalor SA: (100) Mau-Mar n. 18, 460 a 3500; nt. 7, 426 a 3400; v. 10, 520 a 2700; Mayocchi n. 5, 508 a 3400; v. 8, 548 a 3100; Obligado v. 7, 490 a 2600; 9, 482 a 2700; 10, 509 a 2950; 9, 475 a 3000. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (185) Administración Agrícola n. 16, 503 a 3850; v. 18, 533 a 3190; Dupuy vq. 8, 307 a 3800; El Gaucho vq. 18, 380 a 1700; 26, 386 a 1800; 11, 409 a 1900; Fundación Funisal vq. 14, 344 a 3720; 14, 318 a 3730; Km389 nt. 45, 371 a 3800. Monasterio Tattersall SA: (21) Lindor vq. 10, 423 a 2350; 11, 393 a 2800.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (90) Cabaña La Pastoral v. 9, 727 a 2600; vq. 12, 551 a 3000; Ternasky nt. 35, 361 a 3800; v. 5, 463 a 3100; vq. 18, 288 a 3700. Santamarina e Hijos SA: (79) La Guardia A.G. tr. 18, 720 a 3000; vq. 5, 312 a 2100; 50, 355 a 3550. S. L. Ledesma y Cía. SA: (60) A. B. Elissondo Hnos. v. 35, 508 a 3200; Est. Aleluya v. 6, 517 a 2100; 8, 599 a 2350; 6, 592 a 2400; 5, 734 a 2600.