Investigación en China: fuerte oposición de la Argentina a la eventual aplicación de una salvaguardia contra la carne

Autoridades del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) se reunieron ayer en China con funcionarios del Ministerio de Comercio de ese país y plantearon su rechazo a la eventual aplicación de salvaguardas contra la carne argentina. Desde el año pasado, el gigante asiático puso bajo la lupa las importaciones de todo el mundo tras un reclamo de sus productores por un supuesto impacto en los precios. Para la Argentina, China es su principal cliente con el 70% de las compras.

“Hemos podido manifestar nuestra opinión en cuanto a que no corresponde poner en práctica una medida de salvaguardia porque así lo demuestran los estudios que se realizaron”, dijo Georges Breitschmitt, presidente del Ipcva.

Georges Breitschmitt, presidente del Ipcva, con integrantes de la embajada argentina en China tras el encuentro con autoridades del Ministerio de Comercio Ipcva

El directivo señaló que ante una eventual continuidad de la investigación sería “preferible” un arancel mínimo. Así lo explicó: “No obstante, en el caso que China siga adelante con alguna medida, hemos manifestado que para la cadena de ganados y carnes de la Argentina es preferible la aplicación de un arancel mínimo”.

Vale recordar que China inició en diciembre de 2024 una investigación en materia de salvaguardias sobre las importaciones de carne vacuna. “Aunque las eventuales medidas de salvaguardia se aplican a nivel global, los orígenes más relevantes que se investigan son la Argentina, Brasil, EE.UU., Uruguay, Australia y Nueva Zelanda”, detalló el Ipcva.

El presidente del ente indicó: “Dejamos muy claro que una medida de primero entrado, primero servido, no sería bien vista ya que generaría un desequilibrio entre los distintos proveedores del mercado”. El Ipcva estuvo acompañado de funcionarios de la embajada argentina en China. Delegaciones de Brasil y Uruguay también mantuvieron encuentros por su parte con funcionarios chinos en la misma jornada.

La carne argentina se degustará en la feria CIIE Ipcva

“Es importante destacar que para llevar adelante este proceso que ya lleva un año, el Ipcva financió el estudio de abogados que representa la postura de la Argentina, buscando lograr la mejor solución posible y de menor impacto para la producción nacional”, señaló el organismo. Explicaron que se espera que China tome una determinación a fines de noviembre.

En tanto, hoy abrió sus puertas la China International Import Expo que organiza el gobierno chino en el predio NECC de Shanghái. “Para la participación en la CIIE el Ipcva desarrolló el clásico Pabellón Argentine Beef sobre 400 metros cuadrados en el que 13 empresas ofrecerán sus productos en torno a un gran restaurante en el que podrán invitar a sus clientes a degustar bife ancho y angosto a la parrilla”, informaron.