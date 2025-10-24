Vacunos: oferta escasa en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas cerró este viernes con un ingreso muy moderado por las lluvias registradas, unas 3091 cabezas que hicieron un acumulado semanal de 20.775 animales; un 17,82% inferior a los 25.279 ingresados la semana anterior.

Las ventas tuvieron una demanda activa, los operadores de compra buscaron abastecerse frente a los pocos favorables pronósticos de precipitaciones para los próximos días. El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 8,18%, al pasar de 2796,719 a 3025,400 pesos, mientras que, el Índice Novillo no pudo ser calculado por no llegar a la base de 300 animales.

Se alcanzaron los siguientes registros destacados: novillos, $3770 con 501 y con 528 kg; $3400 con 530 kg; vacas, $3300 con 521 kg; $3120 con 483 y con 526 kg; $3010 con 459 kg, novillitos, $3800 con 333 y con 420 kg; $3700 por 4 lotes de 356 a 421 kg, $3600 con 397 kg y en vaquillonas, $3800 con 280 kg; $3520 con 426 kg, y $3500 con 377 kg.

El detalle de venta fue 234 novillos; 704 novillitos; 843 vaquillonas; 926 vacas; 162 conservas; y 177 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3025,400, mientras que el peso promedio general resultó de 425 kilos. Detalle de venta: 234 novillos; 704 novillitos; 843 vaquillonas; 926 vacas; 162 conservas, y 177 toros. Base 10 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (131) El Mate Agropecuaria vq. 25, 297 kg a $2000; 25, 283 a 2050; 18, 297 a 2200; Simón nt. 29, 397 a 3600; 13, 378 a 3650. Blanco Daniel y Cía. SA: (273) Agro Humus nt. 25, 405 a 3500; Consalvi nt. 20, 426 a 3500; 46, 365 a 3600; Donati v. 10, 451 a 3000; vq. 13, 418 a 3250; Ganados Don Raulio vq. 10, 377 a 3500; 45, 292 a 3750; Pueblo Alto vq. 16, 400 a 3250; Zuetta v. 24, 526 a 3120. Casa Usandizaga SA: (101) San Jorge Cereales y Hacienda vq. 10, 388 a 2600; v. 19, 506 a 3000.

Colombo y Colombo SA: (160) Lapunala v. 16, 535 a 2850; Ortiz Basualdo vq. 15, 425 a 2700; Y.S.B. vq. 21, 294 a 3650. Colombo y Magliano SA: (320) Chanty v. 17, 454 a 2860; 14, 450 a 2960; 39, 502 a 3060; Colombo y Magliano vq. 37, 325 a 3070; 30, 281 a 3100; 15, 301 a 3670; 18, 289 a 3740; 10, 280 a 3800; Constructora Monte Maíz nt. 10, 249 a 3580; 10, 399 a 2900; 11, 400 a 3000; 10, 314 a 3570; Gutiérrez vq. 31, 332 a 3350.

Dotras, Ganly SRL: (89) La Dorita Est. vq, 16, 336 a 2350; 13, 333 a 2450; Santa Rosa del Monte nt. 44, 351 a 3600. Gananor Pujol SA: (124) Estab. Fourcade v. 13, 677 a 2000; 13, 558 a 2020; García vq. 10, 304 a 3600; Zaccagnini vq. 10, 427 a 2400; v. 11, 583 a 3180. Gogorza y Cía. SRL: (35) Balda vq. 13, 344 a 3100. Irey Izcurdia y Cía. SA: (32) Rebzda nt. 10, 282 a 3600; 10, 286 a 3600. Iriarte Villanueva Enrique SA: (78) Hernández vq. 10, 412 a 2300; 20, 314 a 3100; Savio vq. 27, 402 a 2900; 13, 385 a 3000. Jáuregui Lorda SRL: (19) Patagro nt. 11, 329 a 3000.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (57) La Magnifica tr. 20, 683 a 3100. Llorente-Durañona SA: (30) Ruete Güemes v. 30, 447 a 2400. Madelan SA: (92) Kle nt. 16, 356 a 3670; 13, 371 a 3680; 14, 362 a 3700; Toldos Chicos v. 11, 445 a 2890; 11, 489 a 3060. Martín G. Lalor SA: (157) Lavallol e Hijos v. 10, 450 a 2820; 10, 507 a 2900; Suc. Mosoteguy nt. 66, 417 a 2800. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (139) Campo Cuatro vq. 20, 325 a 3450; 21, 333 a 3600; El Pajonal nt. 16, 421 a 3700.

Monasterio Tattersall SA: (503) Barrios Barón vq. 10, 338 a 3600; 17, 297 a 3700; Berca vq. 16, 426 a 2750; v. 13, 520 a 2800; 15, 480 a 3000; vq. 23, 415 a 3100; 19, 385 a 3400; 28, 349 a 3500; Gismondi nt. 20, 308 a 3600; vq. 11, 296 a 3600; La Hormiga v. 22, 490 a 2100; Monasterio Tattersall nt. 17, 360 a 3700; 20, 372 a 3800; vq. 12, 366 a 3500; 33, 324 a 3600; San José de Galli v. 10, 580 a 3100; vq. 33, 246 a 3700; Supremo v. 14, 458 a 2850; 16, 461 a 2950; Tattersall Argentino nt. 12, 367 a 3700; vq. 24, 323 a 3550; Troya nt. 14, 343 a 3400.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (252) Blasfer nt. 42, 392 a 3700; Don Juancito v. 12, 448 a 2820; Gordo n. 30, 530 a 3400; Inversiones Jadh vq. 25, 386 a 2300; v. 10, 456 a 2700; Monvale n. 38, 522 a 3770; Puesto El Cinco vq. 18, 401 a 3100; 17, 383 a 3200; Rancho Pe v. 17, 521 a 3300. Santamarina e Hijos SA: (41) Battistessa vq. 10, 300 a 1900.

Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (23); Consignataria Melicurá SA (31); Consignataria Nieva y Cía. SA (23); Goenaga Biaus SRL (20).