Ganancias y reforma laboral: los gremios aceiteros amenazan con reanudar medidas de fuerza que afectarían la agroexportación

Tras la promulgación de la Ley Bases, los gremios de los aceiteros alertó que la reinstalación del impuesto a las Ganancias y la reforma laboral afectan a la mayoría de los trabajadores del sector. Realizarán el 24 del actual un plenario nacional de delegados para “organizar la defensa de sus derechos”. En la agroexportación respondieron que no tienen conflictos con los trabajadores y se han comprometido a hacer un esfuerzo para que los salarios no pierdan contra la inflación. Además dijeron que la aprobación de la ley es ajena a los intereses de la actividad. La próxima semana se prevé que salga la reglamentación del impuesto a las Ganancias.

La advertencia la hizo la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA), quienes apuntaron contra el presidente Javier Milei porque, según mencionaron en un comunicado, había prometido no aumentar los impuestos.

Desde que comenzó a tratarse la Ley Bases, los aceiteros encabezaron diferentes medidas de fuerza en rechazo a su tratamiento en el Congreso. Ahora llevarán adelante un plenario y buscarán definir un nuevo plan de acción contra Ganancias y la reforma laboral. “Los derechos conquistados en los últimos años de lucha obrera contra la tercerización, el uso del sistema de contratistas y distintos fraudes para precarizar a quienes trabajamos, la destrucción de los salarios y la derogación del impuesto al salario -que iniciamos excluyendo los turnos rotativos-, hoy son atacados por la política del gobierno nacional”, precisaron.

En un comunicado, Daniel Yofra, secretario general de Ftciodyara, y Daniel Succi, secretario general de SOEA, dijeron: “Hemos conocido en forma directa, como el resto de la clase obrera, el impacto que las políticas neoliberales de los años 90 tuvieron sobre nuestras vidas y las de nuestras familias: desocupación, depresión, hambre, destrucción de la industria nacional, una precarización de la vida que muchos padecen hasta hoy. No vamos a permitir que eso vuelva a suceder. Ya lo vivimos y no queremos volver a vivirlo. Este gobierno nacional debutó con una devaluación, una estampida de precios de alimentos y desde allí un sinnúmero de políticas económicas que lo único que buscan es intentar bajar los salarios, quitar derechos a los trabajadores y generar desocupación”, agregaron.

Daniel Succi, secretario general de SOEA Gentileza SOEA

En diálogo con LA NACION, Succi lanzó una advertencia en caso de que no encuentren una respuesta. “La respuesta que van a tener de parte de los trabajadores van a ser medidas de fuerza. Siempre tratamos de dialogar, lo hablaremos en la mesa, pero si no tenemos definición positiva en cuanto a la aplicación de la reforma laboral y el impuesto a las Ganancias, seguramente tendremos medidas de fuerza”, señaló.

La cita será el 24 del actual en San Lorenzo, en el cordón industrial del Gran Rosario, desde donde se procesa y exporta el 84% de la producción. “Un presidente que hasta el hartazgo sostuvo que no aumentaría los impuestos, pero no solo los aumentó, sino que hoy ha vuelto a instaurar el impuesto a las Ganancias, siendo que el salario no es ganancia. Para poder llevar adelante ese robo a quienes trabajamos, este gobierno al servicio de los empresarios logró que el Congreso votara una ley que contiene otra regresiva reforma laboral y que intenta restringir el derecho a huelga. Ya lo dijimos y lo vamos a repetir todas las veces que sea necesario: aunque no están acostumbrados a trabajar, saben que la única forma de limitar nuestra movilización es prohibir la huelga, que es la principal herramienta a la hora de luchar y defender nuestros derechos”.

Daniel Yofra, secretario general de Ftciodyara Gentileza Tiempo Argentino

Consultado por LA NACION, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), dijo que este sector no tiene un solo conflicto con los sindicatos aceiteros en materia de paritarias. “La industria se ha comprometido a hacer un enorme esfuerzo este año para que no pierdan los salarios en relación con la inflación. La ley ha sido aprobada por el Congreso y se va a tornar de carácter obligatorio, y es ajena a cualquier interés de la industria, pero claramente es de cumplimiento obligatorio en términos impositivos, particularmente sobre el impuesto de las Ganancias”, indicó. Agregó que cualquier planteo que tengan los sindicatos aceiteros lo deben desarrollar en el Congreso o ante el Poder Ejecutivo, sin aplicar ningún tipo de medida que pueda ir en contra del normal trabajo en las fábricas de molienda, las plantas aceiteras, así como los puertos.

Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

El impuesto a las Ganancias, con el cambio en las escalas y la restitución de la cuarta categoría que propone el Gobierno, afectará a más de 800.000 trabajadores. Se estima que estará reglamentado en los próximos días. Todavía no está confirmado si el gravamen impactará sobre los sueldos de julio o recién sobre los de agosto.

La reposición de la cuarta categoría obligará a tributar Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia que sean solteros y tengan ingresos brutos desde $1.800.000 brutos y los empleados casados y con dos hijos desde $2.382.428. En tanto, las alícuotas para calcular los pagos irán desde el 5% al 35%. La restitución del impuesto beneficiará a la Nación y a las provincias con una suba de la recaudación que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), orillará 0,43 del PBI.