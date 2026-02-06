Golpe: por la sequía habrá un millón de toneladas menos de maíz y empeoró un indicador de la soja

La producción de maíz a nivel nacional fue estimada a la baja en un millón de toneladas según un relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. En lugar de 58 millones de toneladas ahora se aguarda una cosecha de 57 millones de toneladas. La sorpresa es, en tanto, el girasol, cuya producción fue proyectada en 400.000 toneladas adicionales versus un cálculo anterior, a 6,2 millones de toneladas, un nivel histórico. Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) elevó el porcentaje de la soja en la zona agrícola núcleo que se encuentra en una situación de regular a mala.

Sobre el maíz, la Bolsa de Cereales porteña ilustró: “A nivel nacional el 87% del área en pie mantiene una condición de cultivo normal/buena y la condición hídrica permanece constante. Sin embargo, en el sur de Córdoba, principalmente, y sectores del sur del área agrícola los planteos tempranos afectados por la falta de humedad durante el período crítico presentan mermas de rendimiento e incluso pérdidas de área, destinando los peores lotes a picado con destino forrajero. Como consecuencia, se realiza un ajuste a la baja en la proyección de producción, que pasa de 58 a 57 millones de toneladas y queda sujeta a la ocurrencia de lluvias durante lo que resta del ciclo que permitan sostener las actuales expectativas de rinde en el resto del área agrícola”.

En la zona núcleo hay bajas reservas de agua, según la BCR

El maíz es, después de la soja, el segundo cultivo con mayor valor de exportaciones, con un rango de 6000 a US$7000 millones según las campañas. El cereal es muy sensible a la falta de precipitaciones en momentos críticos, algo que se sintió principalmente en la zona agrícola núcleo. Allí, por ejemplo, según un reporte de la BCR unas 200.000 hectáreas quedaron en jaque por la falta de lluvias.

“En buena parte del centro-sur santafesino el cultivo se encuentra en condición regular a mala y, sin haber ingresado aún en floración, y depende de lluvias inmediatas. La situación es especialmente delicada en Aldao, Figuera, San Jerónimo y también en los alrededores de Carlos Pellegrini, donde, pese a haber recibido algo más de agua en eventos anteriores, ya se habla de recortes que llegan al 50%”, indicó la Bolsa rosarina.

En cuanto a la soja, a nivel nacional la Bolsa de Cereales de Buenos Aires observó una merma en la condición normal/buena de la oleaginosa. Así lo señaló: “Se registra una caída en la condición de cultivo normal/buena -8,6 de puntos porcentuales y de -5,6 puntos porcentuales en la condición hídrica adecuada/óptima”.

Destacó que “más del 40% de la soja de primera transita el período de definición de rendimiento sobre el centro del área agrícola bajo limitantes condiciones hídricas, mayormente sobre el centro–este de Entre Ríos, sur de Córdoba y en menor medida sobre ambos núcleos, mientras que en el norte de La Pampa y oeste de Buenos Aires los lotes evolucionan bajo adecuadas condiciones de humedad”.

El daño que ha generado la sequía en Unión y parte de San Martín, entre Bell Ville y Villa María Gentileza

Puntualmente para la zona agrícola núcleo, por su parte la Bolsa rosarina relevó un importante deterioro de la condición del cultivo. “Sube a un 20% el área con lotes regulares a malos de soja de primera”. Agregó: “Esta fue una semana de desmejora por el estrés termohídrico para la soja de la región núcleo, ya que aumentaron 5 p.p. [puntos porcentuales] el área con lotes de condiciones regulares a malas (5%). Un 42% de los cuadros está en buenas condiciones, 35% en muy buenas y solo el 3% se considera excelente. Hay un 15% iniciando la formación de la semilla (R5). El 75% está en fructificación (entre R3 y R5) y hay un 10% en floración (R2)”.

Como dato positivo señaló que donde llovió esta semana se renovaron las expectativas para el cultivo. “En esta semana finalmente llegaron las lluvias a la región, pero hay ganadores y perdedores. El sudeste de Santa Fe es la zona que sigue consolidándose como epicentro de la sequía. Lo bueno es que la inestabilidad seguirá hasta el viernes. También hay dos nuevos frentes para el lunes y miércoles próximos y nuevas posibilidades de lluvias, aunque intermitentes y aisladas”.

La sorpresa del girasol

En tanto, como se mencionó, la cosecha de girasol fue estimada en una producción récord de 6,2 millones de toneladas. Así lo reportó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires: “La proyección de producción de girasol sube 400.000 toneladas y se ubica en 6,2 millones de toneladas para el ciclo 2025/26. Este ajuste responde no solo a los buenos resultados registrados en el NEA, Córdoba y Centro-Norte de Santa Fe, sino a que luego de las lluvias de las últimas dos semanas, las estimaciones de rendimiento esperado para los núcleos y para el norte de La Pampa-oeste de Buenos Aires se ubican por encima de los 25 qq/ha [quintales por hectárea], donde el 32% del área ya se encuentra en madurez fisiológica”.